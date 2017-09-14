|
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:30
АндрейМ написав: pesikot написав:
Математика теж ридає ...
40 000 - виїхало
13 000 - в"їхало
Одже "-40 000 ресурсу", Госпідя ... і це підприємець, по легенді ...
"на оці 2% і живу" (с) ))
Я не бачу що тут смішного...
Ще один ... якому потрібно пояснювати
Якщо 40 000 виїхало, а 13 000 - повернулось, то це не "-40 000 ресурсу"
"-40 000 ресурсу" - це вкид, це брехня, це маніпуляція
Ви всі, хом"ячкі, волаєте - виїзжають, виїзжають, виїзжають ...
І поряд цифри - повертаються )
До речі, ти сам з собою домовся, бо у тебе,
не випускають - погано
випускають - погано
)
pesikot
Повідомлень: 12179
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:34
fox767676 написав: flyman написав: detroytred написав:
Україна повинна стати "ресурсним центром Європи"
уже було "аграрна супердержава", чи це інше?
аграрна сверхдержава це про 19 ст, а коли до сільгосп експорту додається ще людішки, то це вже 5-10 ст
рабство відмінили у 1861-1865 і то не у всіх штатах, так що не потрібно ляля про V-X ст.
Конго Нідерланди "визволяли" ще порівняно недавно, після 2СВ.
flyman
Повідомлень: 40949
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 2857 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:37
flyman написав:
притча про "чекати пропливаючий труп ворога", думаю, в США незабанена, тому очікувати можуть не тільки лиш всі
Коли мова йде про рф, то важко отримати реальну інформацію і зрозуміти що там відбувається. Проте - я прочитав статтю в The Economist кілька днів тому, в якій йдеться, що "good times" для них закінчилися, але проблеми в економіці ще не досягли ринку праці, зарплати зростають і населення щасливе. Я у певній мірі довірю цьому виданню, оскільки вони ніколи не писали "щасливі" лозунги ані про нас, ані про них, але, схоже, що справи в рф кепські. Хоча журналіст підкреслює, що незрозуміло чи примусить це путіна зупинити війну.
Але в тому ж числі журналу аж 2 статті про те як все погано у нас - і у воєнному плані, і в економіці і в політиці. Але Зеленський думає, що ще потрібно декілька законів чи постанов прийняти про те, що українські чоловіки - взагалі не люди більше, а його персональні раби, і все налагодиться...
АндрейМ
Повідомлень: 607
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:40
tumos написав:
........
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Очередная криминологическая теория или я что-то не так понял?
ЛАД
Повідомлень: 36364
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5356 раз.
- Подякували: 4860 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:43
pesikot написав:
До речі, ти сам з собою домовся, бо у тебе,
не випускають - погановипускають - погано
Де саме я це писав? Я написав, що погано було зачиняти кордони для чоловіків. Таке рішення змусить будь-яку людину шукати вихід та виїхати за першої можливості, бо ніхто не хоче бути кріпаком. Якби кордони не закривали, то люди не мріяли б про те, щоб втекти з України. Ось це було погано - закрити кордони. Це спровокувало реакцію.
Погано, що люди, особливо молодь виїжджають, але я їх розумію і засуджувати не маю права. Цього б можна було уникнути. Хтось би не виїхав ніколи, хтось, хто боїться війни, виїхав би, але повернувся и будувати майбутнє в Україні, але маємо те, що маємо...
Якщо тобі смішно, то продовжуй сміятися. Заперечення реальності - захисний механізм. Розумію.
АндрейМ
Повідомлень: 607
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:46
АндрейМ написав:
Проте - я прочитав статтю в The Economist кілька днів тому, в якій йдеться, що "good times" для них закінчилися, але проблеми в економіці ще не досягли ринку праці, зарплати зростають і населення щасливе
.
Колись митець про це написав )
Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала. Гораздо мєньшє стало 3,14***, єбошать всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки – усі на Соловках.
pesikot
Повідомлень: 12179
З нами з: 31.08.09
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:48
pesikot
Гораздо мєньшє стало 3,14***, єбошать всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки – усі на Соловках.
Флайман мріє про 4-денний робочий тиждень.
То по всій лисині йому, басурману каракалпакському..
Hotab
Повідомлень: 16442
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2493 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:48
АндрейМ написав: pesikot написав:
До речі, ти сам з собою домовся, бо у тебе,
не випускають - погановипускають - погано
Погано, що люди, особливо молодь виїжджають, але я їх розумію і засуджувати не маю права.
Ще раз, для гуманітарієв, 13 000 - повернулось в Україну
Якщо ти цього не побачив, то краще мовчи )
pesikot
Повідомлень: 12179
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:50
очевидно що такі наджорсткі умови лише спонукають виїзду молоді, бо ніхто не хоче втратити останній шанс
ну і суперечить "теорії боргу", бо отримали право на виїзд ті хто отримав майже максимальний пакет державних послуг
fox767676
Повідомлень: 4319
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 187 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 17:52
дискутуйте далі з бомжами з чернігівських помийок
всім перемоги
fox767676
Повідомлень: 4319
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 187 раз.
