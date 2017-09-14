RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:06

  pesikot написав:Ще раз, для гуманітарієв, 13 000 - повернулось в Україну

По-перше, ми не знаємо чи повернулися вони чи просто приїхали, наприклад, батьків провідати, але ми точно знаємо, що 40 тисяч виїхало (можливо, тимчасово). Для тебе це - не цифра, а мені це каже, що Україна втрачає людей. Зеленський сам сказав, що рішення "дозволити" (досі бісить це слово, бо жодна людина не потребує дозволу якогось Зеленського) 18-22-річних було через те, що батьки масово вивозять юнаків. Запізно вже. Люди вже знають на що здатна ця влада, знають, що вони безправні у своїй власній країні, і що слуги (раби, по суті) тут - вони, а не депутати і Зеленський.

Але головне - я би не оперував словом "повернулися", бо ми не знаємо чи дійсно вони повернулися. Багато громадян правильної статі і без боргів приїжджають подивитися на квартиру і полікувати зуби дешево, а потім повертаються у мирне життя.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:07

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А з якого це дива Європа чи США повинні "тягнути Україну"?
Світ дуже прагматичний, меценати живуть тільки у фантазіях деяких людей.


я наче українською написав "що США не дуже зацікавлені"?
як ви в цьому розгледіли що я вважаю що вони щось винні?
Європу я одразу викреслив з рівняння, як несуттєву величину.
Тільки симвлічно, як атрибутика
Ви наче були помітно розумніші за чернігвського пса-безхатька

Я не заперечував, просто цитував. На цьому форумі просто такий стиль спілкування, звик до такого стилю. :D :D
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:07

  АндрейМ написав:.........
Коли (якщо?) кордони відкриють, то ще більше виїдуть, бо набридло людям чути про "борги", які ніхто ніколи не брав, та обов'язки, яких чомусь не мають мільйони інших громадян.

Тому дійсно - Ваш сміх тут незрозумілий взагалі. Тут плакати треба, що влада скоїла стільки помилок, зробивши одну групу громадян кріпаками з номерами.

Коли кордони відкриють, не буде таких сприятливих умов для виїзду як сьогодні.
Хоча згоден, сміх недоречний. Проте, мабуть, сміх був не над явищем, а над аріфметикою.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:12

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Ще раз, для гуманітарієв, 13 000 - повернулось в Україну

По-перше, ми не знаємо чи повернулися вони чи просто приїхали, наприклад, батьків провідати, але ми точно знаємо, що 40 тисяч виїхало (можливо, тимчасово).


А може ті 40 000 теж поїхали родичів провідати ... ми ж не знаємо ... )

Провідають і повернуться

А у хом"ячків - вони вже всі виїхали )
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:13

  buratinyo написав:
  detroytred написав:...........
В сенсі брехати?

Я давав посилання.
Фактично так і визначив - ресурсною базою Заходу.

Лови перше, що гуглиться зараз:
У рамках програми реформ уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати "ресурсним центром Європи". Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.


Да, уровень интеллекта поражает своей глубиной. detroytred, начнем с того, что "ресурсна база Заходу" это совершенно не одно и то же что "ресурсний центр Європи".

База - это где хранятся ресурсы, а центр - это куда стекаются все ресурсы. :mrgreen: Ну как можно это не понимать, когда каждому из вас известны огромные размеры финансовой и военной помощи Украине, присланной из ЕС, Америки, Японии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Японии, Грузии и даже Анголы?

Нафига тут распространять кремлевское на 100% ипсо?

А вроде умный человек...
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:14

Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/16264
Не дуже довіряю інформації від Зеленського, але якщо це правда, то по-моєму це дуже погана новина.
Угорщина фактично офіційно стає партнером-союзником РФ - це дуже печально для нас.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
«Якщо розглядати сьогодні і завтра буде припинення вогню, за умови, що всі розуміють, що в нас немає сили, аби повернути території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного», — зазначив президент, додавши, що територіальні питання можна вирішити шляхом діалогу «з меншими втратами».

так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:25

  pesikot написав:А може ті 40 000 теж поїхали родичів провідати ... ми ж не знаємо ... )

Провідають і повернуться

Можливо. Усе можливо. Буду радий, якщо ти правий.

Я думаю, що родичів в ЄС у більшості цих юнаків немає. Ті з моїх подруг, які відправили синів закордон, самі залишилися в Україні, бо чоловіків не випускають, але я не можу робити висновки виключно по своїм друзям, тому ти можеш мати рацію.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:27

  Shaman написав:Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
«Якщо розглядати сьогодні і завтра буде припинення вогню, за умови, що всі розуміють, що в нас немає сили, аби повернути території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного», — зазначив президент, додавши, що територіальні питання можна вирішити шляхом діалогу «з меншими втратами».

так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...

Не зрозуміло.
Де зняття заборони на переговори? Сам зеленський домовитись не здатний
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:28

  Shaman написав:Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
«Якщо розглядати сьогодні і завтра буде припинення вогню, за умови, що всі розуміють, що в нас немає сили, аби повернути території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного», — зазначив президент, додавши, що територіальні питання можна вирішити шляхом діалогу «з меншими втратами».

так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...

Так вони хочуть, щоб Україна згодилась на РПВ з російськими військами на західних кордонах України ...
