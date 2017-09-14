buratinyo написав:........... Не каждый способен смириться с мыслью, что
то, что, ему кажется "правдивыми подробностями", в действительности фантастика и сказки для детей.
О! Як ви праві!!! Чи здогадується молодий ЛАД чому закриті частини АЗС? Чи чому за останні місяці 4 кошти які були виведений з банків зросли з 400млрд. до 1 трлн. так фублів але... Чи чому він отримує вже 4 дні робочих замість 5. Але блондинку цікавить чи молодий ЛАД до своїх 75 буде як дитина на чистому оці вихваляти свій завод який був 300 років тому і державу яка розвалилася у мить ока, але була ого-го навіть якщо продукти тоді потрібно було ловити о 5 ранку, бо о 6 щось не те було )))
Чи здогадується старенька блондинка, що навіть, якщо правда про "закриті частини АЗС" и зростання кощтів, "які були виведений з банків", це не змусить РФ закінчити війну і бомбардувати наші міста. Чи здогадається старенька блондинка, хоча б коли їй виповниться 75 років, що їй не дуже личить писати про життя і заводи в країні, де вона ніколи не жила. Чи, може, ще розповість про життя в якій-небудь Буркіна-Фасо. Не важливо, знає вона, де та Буркіна-Фасо знаходиться.
prodigy написав:гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров
маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му
"О мёртвых либо хорошо, либо ничего". Радоваться чьей-то смерти некрасиво. Хотя смерти Путина я, пожалуй, порадуюсь. Но, точности ради, умер не старший брат (которого у неё нет), а муж - Тигран Кеосаян.
К вопросу о выезде 18-22. Если судить по "Статево-віковий розподіл населення" https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, мужчин в возрасте 15-18 тогда было 827.682. Т.е. 27 тыс. выехавших 18-22 за три недели составляют 3,3%. Не катастрофа, но существенно.
АндрейМ написав:...... погано було зачиняти кордони для чоловіків. Таке рішення змусить будь-яку людину шукати вихід та виїхати за першої можливості, бо ніхто не хоче бути кріпаком. Якби кордони не закривали, то люди не мріяли б про те, щоб втекти з України. Ось це було погано - закрити кордони. Це спровокувало реакцію.
.... Цього б можна було уникнути. Хтось би не виїхав ніколи, хтось, хто боїться війни, виїхав би, але повернувся и будувати майбутнє в Україні, але маємо те, що маємо... ........
Рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Загалом боргів побільшало у 1,5 раза від початку повномасштабної. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.
788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги відкрито в Україні станом на середину вересня цього року. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051.
https://opendatabot.ua/analytics/debts-bills-2025 Кому интересно, там подробнее. Я, правда, не понял - это всего или только те, на кого открыто "виконавче провадження", т.е. на кого коммунальщики подали в суд? Может, юрист разъяснит? Если только те, на кого подали в суд, то общее число будет, по-видимому, в разы больше.
Да: только те, на кого подали в суд (и выиграли). Т.к. комунальщики эту инфонмацию не озвучивают - opendatabot не может знать сколько всего должников.
ЛАД написав:К вопросу о выезде 18-22. Если судить по "Статево-віковий розподіл населення" https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, мужчин в возрасте 15-18 тогда было 827.682. Т.е. 27 тыс. выехавших 18-22 за три недели составляют 3,3%. Не катастрофа, но существенно.
Так, Вы тоже читаете "между строк". Мы не знаем сколько из них уехали пока имели возможность. Вы не замечаете слов "за 3 недели". Я не говорю о катастрофе или о "все пропало", но я не удивлен тому, что люди уезжают. Если тенденция будет продолжаться, то давайте вместе посчитаем сколько уедет за три месяца. Повторюсь, что Зеленский лично в интервью говорил, что границы открыли для молодых, чтобы попытаться остановить вывоз детей. Я не знаю цифр сколько вывезли. Может, Вы знаете? Но то, что их это испугало, говорит мне, что цифры значительные.
ЛАД написав: Логика железная. Или чугунная?
Будьте конкретны. Да, я считаю, что закрытие границ было ошибкой; даже не ошибкой, а преступлением против собственных граждан. Реакция людей вполне понятна. Рабство в 21-ом веке - немыслимо, как бы Вы или другие его не оправдывали. Я Вам и другим писал, что люди (мужчины) не примут какие-то "долги" или "обязательства" перед непонятно кем за непонятно что просто потому, что "так всегда было". Мы живем в другой стране, где каждый, по сути, сам за себя. Вы считали, что помогут лозунги, а я считал, что надо людям объяснять, что за все надо платить, и спрашивать на что лично они (независимо от пола) готовы.
ЛАД написав:"О мёртвых либо хорошо, либо ничего". Радоваться чьей-то смерти некрасиво.
Да, радоваться смерти нельзя, но говорить, что человек был фашистом можно. Когда убили Чарли Кирка, я не мог понять почему нельзя вспоминать о том, сколько слов ненависти он говорил в сторону женщин, геев, мусульман и кого только нет. Да, он был таким человеком, и да, он не заслуживал смерти. Оба утверждения могут быть правдивыми одновременно. Хотя в ситуации с семейством симоньян - они оба виноваты в смертях украинцев. Тут сложно не радоваться, но я с Вами согласен.