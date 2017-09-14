RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15263152641526515266
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:36

  ЛАД написав:
  tumos написав:........
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Очередная криминологическая теория или я что-то не так понял?


Не узнаю вас. А где же ваши козыри про рептилоидов и шапочки из фольги ? Придержали ? )
tumos
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 23:31

фарш взад

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...

Так я не зрозумів, фарш назад прокручується чи ні?

На все воля Шрёдингера.


12 хв. відео про "фарш взад"


Якщо відсутня дислексія, можна не тільки прочитати:
Зображення

Висновок:
Все ясно ... розходимся.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40948
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 2857 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 23:57

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  tumos написав:........
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Очередная криминологическая теория или я что-то не так понял?


Не узнаю вас. А где же ваши козыри про рептилоидов и шапочки из фольги ? Придержали ? )
А зачем?
Вы сами всё рассказали. :)
Но я, вообще-то, надеялся, что я всё-таки ошибся. Оказывается, нет.
И пан юрист ответить на вопрос, который точно по его профилю - о долгах за коммунальные, ответить не захотел (не смог?), а вот поговорить о "рептилоидах и шапочках из фольги" всегда пожалуйста.

Предлог о полностью отвечает языковой норме, он нейтрален для всех стилей речи и может употребляться в любом контексте. А вот предлог про в словарях и справочниках отмечен как разговорный, поэтому его применение допустимо лишь в неофициальном живом общении.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36372
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15263152641526515266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127834
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998984
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9764)
26.09.2025 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.