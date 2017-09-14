tumos написав:........ Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Очередная криминологическая теория или я что-то не так понял?
Не узнаю вас. А где же ваши козыри про рептилоидов и шапочки из фольги ? Придержали ? )
А зачем? Вы сами всё рассказали. Но я, вообще-то, надеялся, что я всё-таки ошибся. Оказывается, нет. И пан юрист ответить на вопрос, который точно по его профилю - о долгах за коммунальные, ответить не захотел (не смог?), а вот поговорить о "рептилоидах и шапочках из фольги" всегда пожалуйста.
Предлог о полностью отвечает языковой норме, он нейтрален для всех стилей речи и может употребляться в любом контексте. А вот предлог про в словарях и справочниках отмечен как разговорный, поэтому его применение допустимо лишь в неофициальном живом общении.