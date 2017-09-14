RSS
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:36

  ЛАД написав:
  tumos написав:........
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Очередная криминологическая теория или я что-то не так понял?


Не узнаю вас. А где же ваши козыри про рептилоидов и шапочки из фольги ? Придержали ? )
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 23:31

фарш взад

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:Ну так а я про что? - то, что его уже второй раз посчитали - то уже дело такое.
А то, что бешенный принтер хоть "поезд стой! Раз, два!" принять может - так это и так понятно...

Так я не зрозумів, фарш назад прокручується чи ні?

На все воля Шрёдингера.


12 хв. відео про "фарш взад"


Якщо відсутня дислексія, можна не тільки прочитати:
Зображення

Висновок:
Все ясно ... розходимся.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 23:57

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  tumos написав:........
Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Очередная криминологическая теория или я что-то не так понял?


Не узнаю вас. А где же ваши козыри про рептилоидов и шапочки из фольги ? Придержали ? )
А зачем?
Вы сами всё рассказали. :)
Но я, вообще-то, надеялся, что я всё-таки ошибся. Оказывается, нет.
И пан юрист ответить на вопрос, который точно по его профилю - о долгах за коммунальные, ответить не захотел (не смог?), а вот поговорить о "рептилоидах и шапочках из фольги" всегда пожалуйста.

Предлог о полностью отвечает языковой норме, он нейтрален для всех стилей речи и может употребляться в любом контексте. А вот предлог про в словарях и справочниках отмечен как разговорный, поэтому его применение допустимо лишь в неофициальном живом общении.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 00:50

Тут сегодня была речь о Китае.
Интересная статья - https://www.bloomberg.com/news/features/2025-09-22/china-floods-world-with-record-amount-of-cheap-goods-after-trump-s-tariffs?srnd=homepage-europe
Китай наводняет мир дешевым экспортом после введения пошлин Трампа
В этом году поставки за пределы США резко возросли, но страны, столкнувшиеся с переизбытком, похоже, не горят желанием ввязываться в новую торговую войну — по крайней мере, пока.

Экспортный двигатель председателя Си Цзиньпина оказался неостановимым в течение пяти месяцев действия заоблачных пошлин США, в результате чего Китай стремительно приблизился к рекордному положительному сальдо торгового баланса в размере 1,2 триллиона долларов .

После ограничения доступа на рынок США китайские производители продемонстрировали, что не отступают: закупки в Индии в августе достигли исторического максимума, поставки в Африку идут к годовому рекорду, а продажи в Юго-Восточную Азию превысили пиковый показатель времен пандемии.

...... индийские власти за последние недели получили 50 заявлений о расследовании демпинга товаров из таких стран, как Китай и Вьетнам. Министр торговли Индонезии пообещал контролировать поток товаров после того, как вирусные видеоролики китайских продавцов, рекламирующих планы по экспорту джинсов и рубашек в крупные города по цене всего 80 центов США, вызвали возмущение.
...............
Хотя китайские экспортёры бросают вызов судьбе, рост торговли не делает их богаче и не помогает решению внутренних проблем страны. Прибыль промышленных предприятий упала на 1,7% за первые семь месяцев, поскольку производители, пытаясь сократить избыток производственных мощностей внутри страны в рамках «антиинволюционной» политики Си Цзиньпина, снизили цены, чтобы увеличить объёмы продаж за рубежом. Это лишь усугубляет липкую дефляцию в Китае , которая, похоже, станет самой продолжительной с начала либерализации экономики в конце 1970-х годов.
......... Рост продаж на развитых рынках Европы и Австралии также свидетельствует о том, что Пекин просто нашел новых покупателей для многих товаров.
.........
«Китай продемонстрировал способность выходить на другие рынки и занимать свою долю за рубежом, и эта тенденция, вероятно, сохранится», — сказал Вулф. «Не думаю, что Китай столкнётся с сокращением экспорта до конца года».
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 01:04

Ещё одна интересная статья в разделе "Мнения" - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-09-19/the-politics-of-emotion-are-dismantling-the-postwar-order?srnd=homepage-europe
Эмоциональный настрой мировой политики достиг апогея. Гнев вытесняет сострадание. Самодовольство душит дискуссию. Эмоции подавляют разум, вторгаясь в сферы государственного управления, которые когда-то были уделом хладнокровных профессионалов, прежде всего во внешнюю политику. Эмоции также отталкивают обычных людей от публичной сферы. Недавний опрос английских избирателей показал, что 60% опрошенных утверждают, что политика вызывает у них гнев, 55% — страх, а 80% — фрустрацию.
....... Блестящий испанский эссеист Хосе Ортега-и-Гассет беспокоился о наступлении «неистового, непомерного политического бреда, претендующего на то, чтобы заменить собой всякое знание».

Главной целью послевоенного урегулирования было не только вернуть эти эмоции под контроль, но и создать тюрьму, из которой им никогда не сбежать. Самый красноречивый архитектор этой системы, Джон Мейнард Кейнс, говорил об «эвтаназии политики». Он хотел изгнать из мира трёх главных врагов либеральной демократии: «риск, неопределённость и невежество».
..... Глобальные технократы невольно сыграли свою роль, неверно истолковав свой мандат: превратив осторожную политику, основанную на пессимизме, в ревностную политику, основанную на утопизме. Брюссельские бюрократы во многом виноваты в проведении политики одновременного расширения и углубления ЕС, принятия более бедных стран и установления свободы передвижения. Инструмент для охлаждения политики был извращен в инструмент для её разогрева.
Статья относительно большая, больше цитировать не буду.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 01:39

Как-то сегодня такое пропустили:
Пряма мова Зеленського: "Якщо ми завершимо війну з росіянами, так, я готовий не йти (на вибори президента - УП), тому що це не є моєю метою – вибори. Я дуже хотів у цей дуже складний період бути разом із своєю країною, допомагати своїй країні. Саме цього я завжди прагнув. Моя мета закінчити війну".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/25/7532460/
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 01:48

Зокрема, нарощується кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами.

"В залежності від погоди, наші вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах", - заявив Сирський.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/26/7532630/
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 01:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

""у тепловізійному й інфрачервоному режимах""
Може є спец, що пояснить відмінність? Бажано доступно. Дякую.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 01:57

По поводу выезда 18-22 тут сегодня давали не полное сообщение. Там дальше:
Чи у всіх 53 тисячах випадках вдалося перетнути кордон, у службі не відповіли.

Прикордонна служба наголошує, що ці цифри відображають кількість проведених перевірок, а не кількість осіб.

"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух в рамках проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", – зазначили прикордонники.

Водночас у Прикордонній службі Польщі не надали інформацію щодо того, скільком чоловікам у цій віковій категорії відмовили у перетині кордону.
Насчёт "кількістю осіб" немного не понял.
Имеется ввиду, что один и тот же человек мог несколько раз сходить туда-обратно?
Если только это, то это вряд ли сколько-нибудь заметно повлияет на статистику.
И вряд ли многим не "вдалося перетнути кордон".
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 01:59

  alibob написав:""у тепловізійному й інфрачервоному режимах""
Може є спец, що пояснить відмінність? Бажано доступно. Дякую.

Мабуть, Сирський.
