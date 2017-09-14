tumos написав:........ Вариант относительно краткосрочности войны в Ираке, согласно поговорки ищак груженный золотом откроет ворота любой крепости, не принимается в расчет ?
Предлог о полностью отвечает языковой норме, он нейтрален для всех стилей речи и может употребляться в любом контексте. А вот предлог про в словарях и справочниках отмечен как разговорный, поэтому его применение допустимо лишь в неофициальном живом общении.
Китай наводняет мир дешевым экспортом после введения пошлин Трампа В этом году поставки за пределы США резко возросли, но страны, столкнувшиеся с переизбытком, похоже, не горят желанием ввязываться в новую торговую войну — по крайней мере, пока.
Экспортный двигатель председателя Си Цзиньпина оказался неостановимым в течение пяти месяцев действия заоблачных пошлин США, в результате чего Китай стремительно приблизился к рекордному положительному сальдо торгового баланса в размере 1,2 триллиона долларов .
После ограничения доступа на рынок США китайские производители продемонстрировали, что не отступают: закупки в Индии в августе достигли исторического максимума, поставки в Африку идут к годовому рекорду, а продажи в Юго-Восточную Азию превысили пиковый показатель времен пандемии.
...... индийские власти за последние недели получили 50 заявлений о расследовании демпинга товаров из таких стран, как Китай и Вьетнам. Министр торговли Индонезии пообещал контролировать поток товаров после того, как вирусные видеоролики китайских продавцов, рекламирующих планы по экспорту джинсов и рубашек в крупные города по цене всего 80 центов США, вызвали возмущение. ............... Хотя китайские экспортёры бросают вызов судьбе, рост торговли не делает их богаче и не помогает решению внутренних проблем страны. Прибыль промышленных предприятий упала на 1,7% за первые семь месяцев, поскольку производители, пытаясь сократить избыток производственных мощностей внутри страны в рамках «антиинволюционной» политики Си Цзиньпина, снизили цены, чтобы увеличить объёмы продаж за рубежом. Это лишь усугубляет липкую дефляцию в Китае , которая, похоже, станет самой продолжительной с начала либерализации экономики в конце 1970-х годов. ......... Рост продаж на развитых рынках Европы и Австралии также свидетельствует о том, что Пекин просто нашел новых покупателей для многих товаров. ......... «Китай продемонстрировал способность выходить на другие рынки и занимать свою долю за рубежом, и эта тенденция, вероятно, сохранится», — сказал Вулф. «Не думаю, что Китай столкнётся с сокращением экспорта до конца года».
Эмоциональный настрой мировой политики достиг апогея. Гнев вытесняет сострадание. Самодовольство душит дискуссию. Эмоции подавляют разум, вторгаясь в сферы государственного управления, которые когда-то были уделом хладнокровных профессионалов, прежде всего во внешнюю политику. Эмоции также отталкивают обычных людей от публичной сферы. Недавний опрос английских избирателей показал, что 60% опрошенных утверждают, что политика вызывает у них гнев, 55% — страх, а 80% — фрустрацию. ....... Блестящий испанский эссеист Хосе Ортега-и-Гассет беспокоился о наступлении «неистового, непомерного политического бреда, претендующего на то, чтобы заменить собой всякое знание».
Главной целью послевоенного урегулирования было не только вернуть эти эмоции под контроль, но и создать тюрьму, из которой им никогда не сбежать. Самый красноречивый архитектор этой системы, Джон Мейнард Кейнс, говорил об «эвтаназии политики». Он хотел изгнать из мира трёх главных врагов либеральной демократии: «риск, неопределённость и невежество». ..... Глобальные технократы невольно сыграли свою роль, неверно истолковав свой мандат: превратив осторожную политику, основанную на пессимизме, в ревностную политику, основанную на утопизме. Брюссельские бюрократы во многом виноваты в проведении политики одновременного расширения и углубления ЕС, принятия более бедных стран и установления свободы передвижения. Инструмент для охлаждения политики был извращен в инструмент для её разогрева.
Пряма мова Зеленського: "Якщо ми завершимо війну з росіянами, так, я готовий не йти (на вибори президента - УП), тому що це не є моєю метою – вибори. Я дуже хотів у цей дуже складний період бути разом із своєю країною, допомагати своїй країні. Саме цього я завжди прагнув. Моя мета закінчити війну".
Зокрема, нарощується кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами.
"В залежності від погоди, наші вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах", - заявив Сирський.
По поводу выезда 18-22 тут сегодня давали не полное сообщение. Там дальше:
Чи у всіх 53 тисячах випадках вдалося перетнути кордон, у службі не відповіли.
Прикордонна служба наголошує, що ці цифри відображають кількість проведених перевірок, а не кількість осіб.
"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух в рамках проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", – зазначили прикордонники.
Водночас у Прикордонній службі Польщі не надали інформацію щодо того, скільком чоловікам у цій віковій категорії відмовили у перетині кордону.
Насчёт "кількістю осіб" немного не понял. Имеется ввиду, что один и тот же человек мог несколько раз сходить туда-обратно? Если только это, то это вряд ли сколько-нибудь заметно повлияет на статистику. И вряд ли многим не "вдалося перетнути кордон".