Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15264152651526615267
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 06:17

  alibob написав:""у тепловізійному й інфрачервоному режимах""
Може є спец, що пояснить відмінність? Бажано доступно. Дякую.

По всей видимости, речь об использовании тепловизоров и ночников. Это разные приборы.
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... e&ie=UTF-8
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 07:22

  alibob написав:""у тепловізійному й інфрачервоному режимах""
Може є спец, що пояснить відмінність? Бажано доступно. Дякую.

Почитайте про FLIR.
Бомбічна штука, на відстані кількох кілометрів вночі видно як «любляться» зайці. Ясна справа з вимірюванням відстані.
Встановлюється навіть на вітчизняні машини, але з додатковим глибоким переобладнанням: крім самого пристрою змонтованим під вертольотом , в кокпіт є величезний екран , а в вантажній кабіні оператор з ще одним екраном і пультом керуванням здійснює пошук і спостереження.

Зазвичай встановлюється на вертольоти , які переобладнані під так звану «нічну кабіну», де звичайні пульти підсвітки приладів замінені на інфрачервоні , а політ здійснюється в окулярах нічного бачення. (Це просто для розуміння ціни такого комплексного переобладнання).
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:24

flyman

Висновок:
Все ясно ... розходимся.


Так тобі це весь 22 рік розказували.. А ти все верещав «фарш не прокрутити», флуду було на весь підвал.
Проте на всяк випадок зайвий раз на ШРТ не ходив, бо контужений тцк-ник розповіді про фарш і люля-кебаб не оцінив би . 😅

Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою. Але і без цих зміни в бусік би потягли за ногу такого «я не стою на обліку, я прикручений фарш».
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:31

  ЛАД написав: А зачем?
Вы сами всё рассказали. :)

Точно все ? Плоскоземельцев не забыли ? )

  ЛАД написав:Но я, вообще-то, надеялся, что я всё-таки ошибся. Оказывается, нет.

Надежда не стала вам отрадой пан физик. ) Достаточно того, что об аварии на Ленинградской АЭС узнали от меня.

Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.


В каком году оканчивали академию Генерального штаба ? )

  ЛАД написав:И пан юрист ответить на вопрос, который точно по его профилю - о долгах за коммунальные, ответить не захотел (не смог?), а вот поговорить о "рептилоидах и шапочках из фольги" всегда пожалуйста.

Вероятно после ваших рассуждений об ошибке в Конституции, лица, причисляемые вами к юристам, решили не входить в тему о долгах.

  ЛАД написав:
Предлог о полностью отвечает языковой норме, он нейтрален для всех стилей речи и может употребляться в любом контексте. А вот предлог про в словарях и справочниках отмечен как разговорный, поэтому его применение допустимо лишь в неофициальном живом общении.


Цитата как всегда из вики ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 27 вер, 2025 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:31

БТС: богообрані скупляють квартири в Дніпрі

БТС: богообрані скупляють квартири в Дніпрі (щось знають)

