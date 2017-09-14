По всей видимости, речь об использовании тепловизоров и ночников. Это разные приборы.
Додано: Суб 27 вер, 2025 06:17
Додано: Суб 27 вер, 2025 07:22
Почитайте про FLIR.
Бомбічна штука, на відстані кількох кілометрів вночі видно як «любляться» зайці. Ясна справа з вимірюванням відстані.
Встановлюється навіть на вітчизняні машини, але з додатковим глибоким переобладнанням: крім самого пристрою змонтованим під вертольотом , в кокпіт є величезний екран , а в вантажній кабіні оператор з ще одним екраном і пультом керуванням здійснює пошук і спостереження.
Зазвичай встановлюється на вертольоти , які переобладнані під так звану «нічну кабіну», де звичайні пульти підсвітки приладів замінені на інфрачервоні , а політ здійснюється в окулярах нічного бачення. (Це просто для розуміння ціни такого комплексного переобладнання).
Додано: Суб 27 вер, 2025 08:24
flyman
Так тобі це весь 22 рік розказували.. А ти все верещав «фарш не прокрутити», флуду було на весь підвал.
Проте на всяк випадок зайвий раз на ШРТ не ходив, бо контужений тцк-ник розповіді про фарш і люля-кебаб не оцінив би . 😅
Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою. Але і без цих зміни в бусік би потягли за ногу такого «я не стою на обліку, я прикручений фарш».
Додано: Суб 27 вер, 2025 08:31
Точно все ? Плоскоземельцев не забыли ? )
Надежда не стала вам отрадой пан физик. ) Достаточно того, что об аварии на Ленинградской АЭС узнали от меня.
В каком году оканчивали академию Генерального штаба ? )
Вероятно после ваших рассуждений об ошибке в Конституции, лица, причисляемые вами к юристам, решили не входить в тему о долгах.
Цитата как всегда из вики ?
PS
Затонул боевой корабль шведского флота "Ваза" ("Васа"). Причина - порыв ветра. Способствующий фактор - слишком высоко расположенный центр тяжести, неустойчивость (перечисленное есть результат проектирования).
Рухнул Такомский мост (США). Причина - действие нагрузки. Способствующий фактор - неверный расчет аэродинамического действия нагрузки.
С причиной и факторами все правильно ?
Додано: Суб 27 вер, 2025 11:09
Додано: Суб 27 вер, 2025 11:09
А вы ещё и плоскоземелец? Не ожидал. Хотя и не удивлён.
В отличие от юристов я себя всезнайкой не считаю.
Не имел чести.
Но для того, например, чтобы понимать разницу между открытым боем на фронте и засадой достаточно иметь голову, которая умеет думать, и немного знаний (впрочем, даже знания не обязательны).
Наполеон сумел победить Испанию, а вот с герильей справиться не смог. Но вообще, партизанская война стара как мир. Её методами пользовались издавна и не отменили до сих пор. В частности, ими успешно пользовалась УПА и "лесные братья". В открытом бою они были бы быстро разгромлены, а так продолжали борьбу годами. Это понятно последнему крестьянину. Но юристу для этого понимания наверно действительно надо закончить академию Генштаба.
Не угадали.
Понимаю, что сегодня у нас заблокированы многие сайты по русскому языку и проверить грамотность бывает сложно, но вот нашёл для вас открытый источник -
Но по итогу ответить на конкретный вопрос по специальности юрист не смог (не захотел?). Зато пофлудить...
Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.
Додано: Суб 27 вер, 2025 11:59
В этой части результатом беседы удовлетворен. Отреклись от аргументов, упоминающих
рептилоидов, шапочки из фольги и плоскоземельцев. )
Все, убедили. Вывод о скоротечности разгрома иракской армии исходит из головы, которая умеет думать, и немногих знаний.
Понял. Словари с наименованиями: «Толковый словарь русского языка», «Словарь русского языка» Ожегова не открывались вами.
Поделитесь методикой идентификации специальности собеседника. )
По вопросу в PS что-нибудь скажете ?
Додано: Суб 27 вер, 2025 12:36
«Сьогодні до мене підійшли люди, котрі займаються мобілізацією населення. І я впевнено можу сказати, що у ТЦК працюють далеко не всі, хто повернувся з фронту. Сухопутним військам треба звернути на це увагу», - нардеп Віталій Войцеховський
Додано: Суб 27 вер, 2025 12:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?
Додано: Суб 27 вер, 2025 12:57
1. Озвучені вами задачі не стоять на повістці 😅
2. Ну для когось наявність такого штрафу може бути і поштовхом піти в ТЦК.
3. Для когось 17 тис не супер гроші і він поповнить держбюджет.
4. Хтось не стане платити одразу і можливо колись отримає рішення ДВС про примусове стягнення і зупинку авто на стацпосту з автоматичною камерою. А далі таки заплатять штраф. Як мінімум.
Хтось з цими штрафами дотягне до кінців війни і (ІМХО) все одно колись їх заплатить. А гроші «колись» треба будуть не менше ніж зараз.
Всі люди різні, і рішення також будуть різні.
Але в будь якому разі на те він і закон, що має бути механізм покарання за його невиконання.
Додано: Суб 27 вер, 2025 13:02
>>> Але і без цих зміни в бусік би потягли
Именно так: самый правильный вариант игры с шулером - не играть с шулером.
>>> додатковий шлях обілетити штрафом
Если те 6 лямов правильно подготовились к "пересчету" - вряд тцкшнки эти билеты напарят кому-то в промышленных масштабах...
