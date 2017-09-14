RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 06:17

  alibob написав:""у тепловізійному й інфрачервоному режимах""
Може є спец, що пояснить відмінність? Бажано доступно. Дякую.

По всей видимости, речь об использовании тепловизоров и ночников. Это разные приборы.
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... e&ie=UTF-8
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 07:22

  alibob написав:""у тепловізійному й інфрачервоному режимах""
Може є спец, що пояснить відмінність? Бажано доступно. Дякую.

Почитайте про FLIR.
Бомбічна штука, на відстані кількох кілометрів вночі видно як «любляться» зайці. Ясна справа з вимірюванням відстані.
Встановлюється навіть на вітчизняні машини, але з додатковим глибоким переобладнанням: крім самого пристрою змонтованим під вертольотом , в кокпіт є величезний екран , а в вантажній кабіні оператор з ще одним екраном і пультом керуванням здійснює пошук і спостереження.

Зазвичай встановлюється на вертольоти , які переобладнані під так звану «нічну кабіну», де звичайні пульти підсвітки приладів замінені на інфрачервоні , а політ здійснюється в окулярах нічного бачення. (Це просто для розуміння ціни такого комплексного переобладнання).
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:24

flyman

Висновок:
Все ясно ... розходимся.


Так тобі це весь 22 рік розказували.. А ти все верещав «фарш не прокрутити», флуду було на весь підвал.
Проте на всяк випадок зайвий раз на ШРТ не ходив, бо контужений тцк-ник розповіді про фарш і люля-кебаб не оцінив би . 😅

Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою. Але і без цих зміни в бусік би потягли за ногу такого «я не стою на обліку, я прикручений фарш».
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 08:31

  ЛАД написав: А зачем?
Вы сами всё рассказали. :)

Точно все ? Плоскоземельцев не забыли ? )

  ЛАД написав:Но я, вообще-то, надеялся, что я всё-таки ошибся. Оказывается, нет.

Надежда не стала вам отрадой пан физик. ) Достаточно того, что об аварии на Ленинградской АЭС узнали от меня.

Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий.
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.


В каком году оканчивали академию Генерального штаба ? )

  ЛАД написав:И пан юрист ответить на вопрос, который точно по его профилю - о долгах за коммунальные, ответить не захотел (не смог?), а вот поговорить о "рептилоидах и шапочках из фольги" всегда пожалуйста.

Вероятно после ваших рассуждений об ошибке в Конституции, лица, причисляемые вами к юристам, решили не входить в тему о долгах.

  ЛАД написав:
Предлог о полностью отвечает языковой норме, он нейтрален для всех стилей речи и может употребляться в любом контексте. А вот предлог про в словарях и справочниках отмечен как разговорный, поэтому его применение допустимо лишь в неофициальном живом общении.


Цитата как всегда из вики ?

PS
Так что конструктивные недостатки это не причина аварии.

Повторю, если вы не способны понять разницу между причиной аварии и факторами, способствующими ей, то это ваша проблема.


Затонул боевой корабль шведского флота "Ваза" ("Васа"). Причина - порыв ветра. Способствующий фактор - слишком высоко расположенный центр тяжести, неустойчивость (перечисленное есть результат проектирования).
Рухнул Такомский мост (США). Причина - действие нагрузки. Способствующий фактор - неверный расчет аэродинамического действия нагрузки.

С причиной и факторами все правильно ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 27 вер, 2025 09:53, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 11:09

  tumos написав:
  ЛАД написав: А зачем?
Вы сами всё рассказали. :)
Точно все ? Плоскоземельцев не забыли ? )
А вы ещё и плоскоземелец? Не ожидал. Хотя и не удивлён.

  ЛАД написав:Но я, вообще-то, надеялся, что я всё-таки ошибся. Оказывается, нет.
Надежда не стала вам отрадой пан физик. ) Достаточно того, что об аварии на Ленинградской АЭС узнали от меня.
В отличие от юристов я себя всезнайкой не считаю.

В каком году оканчивали академию Генерального штаба ? )
Не имел чести.
Но для того, например, чтобы понимать разницу между открытым боем на фронте и засадой достаточно иметь голову, которая умеет думать, и немного знаний (впрочем, даже знания не обязательны).
Наполеон сумел победить Испанию, а вот с герильей справиться не смог. Но вообще, партизанская война стара как мир. Её методами пользовались издавна и не отменили до сих пор. В частности, ими успешно пользовалась УПА и "лесные братья". В открытом бою они были бы быстро разгромлены, а так продолжали борьбу годами. Это понятно последнему крестьянину. Но юристу для этого понимания наверно действительно надо закончить академию Генштаба.

  ЛАД написав:
Предлог о полностью отвечает языковой норме, он нейтрален для всех стилей речи и может употребляться в любом контексте. А вот предлог про в словарях и справочниках отмечен как разговорный, поэтому его применение допустимо лишь в неофициальном живом общении.
Цитата как всегда из вики ?
Не угадали.
Понимаю, что сегодня у нас заблокированы многие сайты по русскому языку и проверить грамотность бывает сложно, но вот нашёл для вас открытый источник - https://surl.li/wisqte. Я, правда, цитировал не отсюда.

Но по итогу ответить на конкретный вопрос по специальности юрист не смог (не захотел?). Зато пофлудить...
Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 11:59

  ЛАД написав: А вы ещё и плоскоземелец? Не ожидал. Хотя и не удивлён.

В этой части результатом беседы удовлетворен. Отреклись от аргументов, упоминающих
рептилоидов, шапочки из фольги и плоскоземельцев. )

  ЛАД написав:Но для того, например, чтобы понимать разницу между открытым боем на фронте и засадой достаточно иметь голову, которая умеет думать, и немного знаний.
Наполеон сумел победить Испанию, а вот с герильей справиться не смог. Но вообще, партизанская война стара как мир. Её методами пользовались издавна и не отменили до сих пор. В частности, ими успешно пользовалась УПА и "лесные братья". В открытом бою они были бы быстро разгромлены, а так продолжали борьбу годами. Это понятно последнему крестьянину. Но юристу для этого понимания наверно действительно надо закончить академию Генштаба.


Все, убедили. Вывод о скоротечности разгрома иракской армии исходит из головы, которая умеет думать, и немногих знаний.

  ЛАД написав:Понимаю, что сегодня у нас заблокированы многие сайты по русскому языку и проверить грамотность бывает сложно, но вот нашёл для вас открытый источник - https://surl.li/wisqte. Я, правда, цитировал не отсюда.


Понял. Словари с наименованиями: «Толковый словарь русского языка», «Словарь русского языка» Ожегова не открывались вами.

  ЛАД написав:Но по итогу ответить на конкретный вопрос по специальности юрист не смог (не захотел?). Зато пофлудить...
Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.


Поделитесь методикой идентификации специальности собеседника. )

По вопросу в PS что-нибудь скажете ?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 12:36

«Сьогодні до мене підійшли люди, котрі займаються мобілізацією населення. І я впевнено можу сказати, що у ТЦК працюють далеко не всі, хто повернувся з фронту. Сухопутним військам треба звернути на це увагу», - нардеп Віталій Войцеховський 8)
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою.

Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 12:57

  BIGor написав:
  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою.

Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?


1. Озвучені вами задачі не стоять на повістці 😅
2. Ну для когось наявність такого штрафу може бути і поштовхом піти в ТЦК.
3. Для когось 17 тис не супер гроші і він поповнить держбюджет.
4. Хтось не стане платити одразу і можливо колись отримає рішення ДВС про примусове стягнення і зупинку авто на стацпосту з автоматичною камерою. А далі таки заплатять штраф. Як мінімум.

Хтось з цими штрафами дотягне до кінців війни і (ІМХО) все одно колись їх заплатить. А гроші «колись» треба будуть не менше ніж зараз.

Всі люди різні, і рішення також будуть різні.
Але в будь якому разі на те він і закон, що має бути механізм покарання за його невиконання.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:02

  Hotab написав:flyman

Висновок:
Все ясно ... розходимся.


......
Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою. Але і без цих зміни в бусік би потягли за ногу такого «я не стою на обліку, я прикручений фарш».

>>> Але і без цих зміни в бусік би потягли
Именно так: самый правильный вариант игры с шулером - не играть с шулером.

>>> додатковий шлях обілетити штрафом
Если те 6 лямов правильно подготовились к "пересчету" - вряд тцкшнки эти билеты напарят кому-то в промышленных масштабах...
