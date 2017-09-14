RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:30

  Hotab написав:Як 6 млн могли «правильно підготуватись»?
Ви десь бачили таку кількість переоформлень авто чи нерухомості ? Чи ці мільйони звільнились з офіційної роботи? Ні, все це у цих людей є.
Спитайте у Флаймана, на кого він кавалірки переоформив. Ні на кого.

Ви забуваєте те, що виписувати усі ці штрафи та відкривати усі ці провадження комусь потрібно робити фізично. Якщо Ви вважаете, що усіх автоматично поставили на облік та усім автоматично надішлють штраф у Резерв+, то це - не так. Станом на липень 2025 року було відкрито біля 30 тисяч проваджень за порушення правил обліку. Деякі справи закриваються. Про який "промисловий масштаб" мова?

Від себе додам, що не штрафами і не утисками чоловіків цій владі потрібно займатись, але я розумію, що Ви іншої думки.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:36

  tumos написав:........
Все, убедили. Вывод о скоротечности разгрома иракской армии исходит из головы, которая умеет думать, и немногих знаний.
Не успеваю за вами. Вы как-то быстро прынаете с одного на другое - то о краткосрочности войны в Ираке, то об отличии войны регулярных армий от партизанской, потом обратно.
Интересно, скоротечность разгрома армий Франции и Великобритании в 1940 тоже объясняется поговоркой "ишак груженный золотом откроет ворота любой крепости".
Из какой головы исходит эта идея? Из плоскоземельной или рептилоидной?

  ЛАД написав:Понимаю, что сегодня у нас заблокированы многие сайты по русскому языку и проверить грамотность бывает сложно, но вот нашёл для вас открытый источник - https://surl.li/wisqte. Я, правда, цитировал не отсюда.
Понял. Словари с наименованиями: «Толковый словарь русского языка», «Словарь русского языка» Ожегова не открывались вами.
А вы?
Кстати, не делаю таких замечаний на форуме, но коль пошла такая пьянка...
В вышеприведенной вами поговорке стоило бы расставить знаки препинания. Для этого, правда, надо открывать не толковые словари, а учебник русского языка. Не помню для какого класса - 7 или 8-го?

На остальное могу повторить - Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.
Продолжайте дальше. Без меня.
Я разговор закончил. Можете считать, что я "слил".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 27 вер, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:39

  jump написав:Кадровий голод в Україні: мігранти з Азії заміщають молодих працівників, які виїхали, — BBC :shock:

Після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18-22 років виїзд за кордон в Україні посилилася проблема відтоку молодих кадрів. Український бізнес уже стикається з кадровим дефіцитом і компенсує його завдяки залученню іноземців, насамперед із Південної Азії.

В Україну вже запрошують трудових мігрантів з Індії та Бангладеш — переважно це різноробочі, логісти, водії та зварювальники. У матеріалі української служби BBC йдеться про те, що ситуація із залученням робочої сили з-за кордону зумовлена відтоком молодих фахівців з України.
https://focus.ua/uk/economics/726169-kr ... bangladesh

оцей вкид про запрошення іноземців зробила одна людина - Співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр. й то в контексті, що є такі заявки, не більше. й всі статті, які тут час від часу цитують посилаються саме на нього. і він же пише
Зараз це триває в середньому близько шести місяців, роботодавець має вкласти в це багато коштів
. Гадаю це робить якийсь етнічний роботодавець, а як масового явища цього немає. особливо в Харкові...
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:41

  АндрейМ написав:..........
Від себе додам, що не штрафами і не утисками чоловіків цій владі потрібно займатись, але я розумію, що Ви іншої думки.

А чим?
Уговорами и просьбами во время войны?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:46

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
.........
так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...
Сегодня, похоже, Украина (Зеленский) уже готова.
Но по той же ссылке следующий абзац:
Раніше Зеленський заявляв, що будь-які територіальні поступки України стануть для російського диктатора Володимира Путіна плацдармом для подальшої агресії проти всієї Європи.

одне інше не виключає. так, у випадку припинення бойових дій в Україні, провокації продовжаться в інших місцях. Раша вже дійшла до стадії, коли не зможе зупинитися воювати...

Вы притворяетесь или действительно не понимаете, что то, что он говорил "Раніше", означает: "нельзя допускать никаких уступок"? А никак не согласие на переговоры с готовностью идти на уступки.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:53

  ЛАД написав:
  prodigy написав:гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров

маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му

"О мёртвых либо хорошо, либо ничего".
Радоваться чьей-то смерти некрасиво.
Хотя смерти Путина я, пожалуй, порадуюсь.
Но, точности ради, умер не старший брат (которого у неё нет), а муж - Тигран Кеосаян.

"Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным."

ще не пройшов сучасний Нюрнберг в Гаазі. тому хтось робить вигляд - "а нас за что?". По Розенбергу чи Штрайхеру питань немає? ЛАД, будьте послідовними. самі кажете - руські потрапили під вплив поганої пропаганди - а хто ж її автор?..
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:одне інше не виключає. так, у випадку припинення бойових дій в Україні, провокації продовжаться в інших місцях. Раша вже дійшла до стадії, коли не зможе зупинитися воювати...

Вы притворяетесь или действительно не понимаете, что то, что он говорил "Раніше", означает: "нельзя допускать никаких уступок"? А никак не согласие на переговоры с готовностью идти на уступки.

а що каже й казав путін - "все цели СВО будут достигнуты". взагалі не чув зміни риторики пуйла. але Зеленський має щось пропонувати, а путін подумає - ви не розумієте, що агітує саме за це?

а так вже з початку року що тільки руським не пропонували - отримати окуповане навіть вже не обговорюється, а їм все чогось не вистачає...
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:59

ЛАД

На остальное могу повторить - Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.


СКАжемо чесно, то просто таке формулювання «вироку»))
Насправді за хамство.
Акцентую, не за тролінг, в який він не вміє майже. А саме за відверте хамство.
Ну а вас тут дійсно тролять, чого за tumos раніше майже не було помічено))
