Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:36

  tumos написав:........
Все, убедили. Вывод о скоротечности разгрома иракской армии исходит из головы, которая умеет думать, и немногих знаний.
Не успеваю за вами. Вы как-то быстро прынаете с одного на другое - то о краткосрочности войны в Ираке, то об отличии войны регулярных армий от партизанской, потом обратно.
Интересно, скоротечность разгрома армий Франции и Великобритании в 1940 тоже объясняется поговоркой "ишак груженный золотом откроет ворота любой крепости".
Из какой головы исходит эта идея? Из плоскоземельной или рептилоидной?

  ЛАД написав:Понимаю, что сегодня у нас заблокированы многие сайты по русскому языку и проверить грамотность бывает сложно, но вот нашёл для вас открытый источник - https://surl.li/wisqte. Я, правда, цитировал не отсюда.
Понял. Словари с наименованиями: «Толковый словарь русского языка», «Словарь русского языка» Ожегова не открывались вами.
А вы?
Кстати, не делаю таких замечаний на форуме, но коль пошла такая пьянка...
В вышеприведенной вами поговорке стоило бы расставить знаки препинания. Для этого, правда, надо открывать не толковые словари, а учебник русского языка. Не помню для какого класса - 7 или 8-го?

На остальное могу повторить - Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.
Продолжайте дальше. Без меня.
Я разговор закончил. Можете считать, что я "слил".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 27 вер, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:39

  jump написав:Кадровий голод в Україні: мігранти з Азії заміщають молодих працівників, які виїхали, — BBC :shock:

Після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18-22 років виїзд за кордон в Україні посилилася проблема відтоку молодих кадрів. Український бізнес уже стикається з кадровим дефіцитом і компенсує його завдяки залученню іноземців, насамперед із Південної Азії.

В Україну вже запрошують трудових мігрантів з Індії та Бангладеш — переважно це різноробочі, логісти, водії та зварювальники. У матеріалі української служби BBC йдеться про те, що ситуація із залученням робочої сили з-за кордону зумовлена відтоком молодих фахівців з України.
https://focus.ua/uk/economics/726169-kr ... bangladesh

оцей вкид про запрошення іноземців зробила одна людина - Співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр. й то в контексті, що є такі заявки, не більше. й всі статті, які тут час від часу цитують посилаються саме на нього. і він же пише
Зараз це триває в середньому близько шести місяців, роботодавець має вкласти в це багато коштів
. Гадаю це робить якийсь етнічний роботодавець, а як масового явища цього немає. особливо в Харкові...
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:41

  АндрейМ написав:..........
Від себе додам, що не штрафами і не утисками чоловіків цій владі потрібно займатись, але я розумію, що Ви іншої думки.

А чим?
Уговорами и просьбами во время войны?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:46

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
.........
так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...
Сегодня, похоже, Украина (Зеленский) уже готова.
Но по той же ссылке следующий абзац:
Раніше Зеленський заявляв, що будь-які територіальні поступки України стануть для російського диктатора Володимира Путіна плацдармом для подальшої агресії проти всієї Європи.

одне інше не виключає. так, у випадку припинення бойових дій в Україні, провокації продовжаться в інших місцях. Раша вже дійшла до стадії, коли не зможе зупинитися воювати...

Вы притворяетесь или действительно не понимаете, что то, что он говорил "Раніше", означает: "нельзя допускать никаких уступок"? А никак не согласие на переговоры с готовностью идти на уступки.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:53

  ЛАД написав:
  prodigy написав:гарна новина, краще б путін чи хоч коняка лавров

маргарита написала-
ушел к создателю
, брат (старший) у 2022му

"О мёртвых либо хорошо, либо ничего".
Радоваться чьей-то смерти некрасиво.
Хотя смерти Путина я, пожалуй, порадуюсь.
Но, точности ради, умер не старший брат (которого у неё нет), а муж - Тигран Кеосаян.

"Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным."

ще не пройшов сучасний Нюрнберг в Гаазі. тому хтось робить вигляд - "а нас за что?". По Розенбергу чи Штрайхеру питань немає? ЛАД, будьте послідовними. самі кажете - руські потрапили під вплив поганої пропаганди - а хто ж її автор?..
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:одне інше не виключає. так, у випадку припинення бойових дій в Україні, провокації продовжаться в інших місцях. Раша вже дійшла до стадії, коли не зможе зупинитися воювати...

Вы притворяетесь или действительно не понимаете, что то, что он говорил "Раніше", означает: "нельзя допускать никаких уступок"? А никак не согласие на переговоры с готовностью идти на уступки.

а що каже й казав путін - "все цели СВО будут достигнуты". взагалі не чув зміни риторики пуйла. але Зеленський має щось пропонувати, а путін подумає - ви не розумієте, що агітує саме за це?

а так вже з початку року що тільки руським не пропонували - отримати окуповане навіть вже не обговорюється, а їм все чогось не вистачає...
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:59

ЛАД

На остальное могу повторить - Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.


СКАжемо чесно, то просто таке формулювання «вироку»))
Насправді за хамство.
Акцентую, не за тролінг, в який він не вміє майже. А саме за відверте хамство.
Ну а вас тут дійсно тролять, чого за tumos раніше майже не було помічено))
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 15:17

  ЛАД написав:...
Зато пофлудить...
Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.

а де ж ваша оцінка поточного флудера гілки - ху_нтера?.. треба бути послідовним 8) був ще такий tester але його врешті-решт викинули на мороз. до речі, методи дуже схожі...
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 15:43

  Shaman написав:.........
"Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным."
ще не пройшов сучасний Нюрнберг в Гаазі. тому хтось робить вигляд - "а нас за что?". По Розенбергу чи Штрайхеру питань немає? ЛАД, будьте послідовними. самі кажете - руські потрапили під вплив поганої пропаганди - а хто ж її автор?..

Нет вопросов и по Кеосаяну.
Но вы знаете, я не жил вовремя Нюрнбергского процесса, не знаю, как тогда это воспринималось, но сомневаюсь, что люди сильно радовались по поводу их казни. Разве что, вероятно, евреи (как описано в приведенном вами стихотворении Хилэр Беллок. За стих спасибо, не знал). Остальные, думаю, воспринимали это просто с удовлетворением. Это другое чувство.
Ну и аналогия слабая.
Розенберг и Штрайхер это именно идеологи.
Кеосаян, Соловьёв, Симоньян это просто шавки, правда, не очень мелкие.
Нацистских журналистов никто не казнил.
По вашей логике многие должны радоваться убийству Чарли Кирка.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 15:49

  Hotab написав:ЛАД

На остальное могу повторить - Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.


СКАжемо чесно, то просто таке формулювання «вироку»))
Насправді за хамство.
Акцентую, не за тролінг, в який він не вміє майже. А саме за відверте хамство.
Ну а вас тут дійсно тролять, чого за tumos раніше майже не було помічено))

Не спорю.
И что касается Успіх, и что касается tumos"а.
tumos явно грамотнее.
А я ограничился термином "флуд" - не хочется сильно обострять.
