ЛАД написав:... Зато пофлудить... Успіх, которого регулярно банят за флуд, ребёнок по сравнению с вами.
а де ж ваша оцінка поточного флудера гілки - ху_нтера?.. треба бути послідовним був ще такий tester але його врешті-решт викинули на мороз. до речі, методи дуже схожі...
Во-первых, когда меня не цепляют, я здесь людям оценки не даю. Когда цепляют, тоже далеко не всегда. Во-вторых, с _hunter"ом дело немного иначе. Он, бывает, пургу несёт, но всё же не глупости. И не так уж редко бывают и правильные высказывания.
Shaman написав:......... "Его в могилу провожал насмешек шквал, Иные хохотали просто бешено. И только я, лишь я один рыдал. Я так мечтал узреть его повешенным." ще не пройшов сучасний Нюрнберг в Гаазі. тому хтось робить вигляд - "а нас за что?". По Розенбергу чи Штрайхеру питань немає? ЛАД, будьте послідовними. самі кажете - руські потрапили під вплив поганої пропаганди - а хто ж її автор?..
Нет вопросов и по Кеосаяну. Но вы знаете, я не жил вовремя Нюрнбергского процесса, не знаю, как тогда это воспринималось, но сомневаюсь, что люди сильно радовались по поводу их казни. Разве что, вероятно, евреи (как описано в приведенном вами стихотворении Хилэр Беллок. За стих спасибо, не знал). Остальные, думаю, воспринимали это просто с удовлетворением. Это другое чувство. Ну и аналогия слабая. Розенберг и Штрайхер это именно идеологи. Кеосаян, Соловьёв, Симоньян это просто шавки, правда, не очень мелкие. Нацистских журналистов никто не казнил. По вашей логике многие должны радоваться убийству Чарли Кирка.
тоді ще вам має сподобатись "На каждый вопрос есть чёткий ответ: У нас есть «максим», у них его нет."
а хто тоді ідеолог на Раші, кого ви вважаєте ідеологом?
з приводу журналистів, так не всіх стратили, але того ж Фріче все одно посадили, хоча " На відміну від Штрайхер, засудженого до смертної кари, Фріче був виправданий за всіма трьома звинуваченнями: суд визнав доведеним, що він не закликав до злочинів проти людяності, не брав участь у військових злочинах і змови з метою захоплення влади."
але здається й Соловйов, й Сімоньян активно закликали до знищення й українців, й всього українського.
й дивиться навіщо ви сюди Кірка втягуєте? ми кажемо про людей, які працювали на державні медіа й були штатними пропагандистами
ЛАД написав:........ Вы притворяетесь или действительно не понимаете, что то, что он говорил "Раніше", означает: "нельзя допускать никаких уступок"? А никак не согласие на переговоры с готовностью идти на уступки.
а що каже й казав путін - "все цели СВО будут достигнуты". взагалі не чув зміни риторики пуйла. але Зеленський має щось пропонувати, а путін подумає - ви не розумієте, що агітує саме за це?
а так вже з початку року що тільки руським не пропонували - отримати окуповане навіть вже не обговорюється, а їм все чогось не вистачає...
По-моему, уже высказывался по этому поводу. Да, мы должны "щось пропонувати". Нам это нужно больше, чем Путину, который... не знаю, о чём он думает, но явно не о благе народа. Пока что мы, в лучшем случае, соглашаемся с настоятельными предложениями Трампа. Собственных инициатив у нас не было.
Shaman написав:......... а хто тоді ідеолог на Раші, кого ви вважаєте ідеологом?
Нет у них никакой особой идеологии, кроме имперской. А это, скорее, общее состояние российского общества, не требующее какого-то особого идеолога. Вполне хватает редких выступлений Путина.
з приводу журналистів, так не всіх стратили, але того ж Фріче все одно посадили, хоча " На відміну від Штрайхер, засудженого до смертної кари, Фріче був виправданий за всіма трьома звинуваченнями: суд визнав доведеним, що він не закликав до злочинів проти людяності, не брав участь у військових злочинах і змови з метою захоплення влади."
Фріче, проте, був невдовзі засуджений за інші злочини комісією з денацифікації.
В Нюрнберге его оправдали.
але здається й Соловйов, й Сімоньян активно закликали до знищення й українців, й всього українського.
Не сомневаюсь, что и Фриче активно закликав до знищення советских людей и всего советского..
й дивиться навіщо ви сюди Кірка втягуєте? ми кажемо про людей, які працювали на державні медіа й були штатними пропагандистами
Нештатный пропагандист, "по зову души", лучше? Как по мне, так хуже. У штатных есть пусть хилое, но оправдание: "Я выполнял приказы".
По словам Зеленского, президент США сообщил ему, что Украина должна нанести ответные удары по российской энергетической инфраструктуре и складам оружия. Трамп пообещал "поработать" над тем, чтобы ВСУ получили новую дальнобойную систему. О каком именно вооружении идет речь, неизвестно.
В деле – четыре фигуранта, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, жители Берестина 22–23 лет наладили систематический сбыт наркотических веществ через интернет. ........ Установлено, что клиенты заказывали и оплачивали товар онлайн, после чего подозреваемые оставляли его в определенных местах. Предварительно, ежемесячный доход фигурантов превышал 1 млн гривен. ....Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Следователи Нацполиции установили, что 57-летний харьковчанин причастен к заказу нападений на 46-летнюю столичную адвоката и 39-летнего харьковского бизнесмена. После избиения у юриста изуродовано лицо.
Еще одного фигуранта – 49-летнего харьковчанина – обоснованно подозревают в организации этих преступлений, а также в подготовке заказного убийства 63-летнего столичного предпринимателя.
На жизнь столичного бизнесмена в прошлом совершили покушение, из-за чего погиб его телохранитель. Одному из исполнителей суд уже назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
Заказчику тяжких преступлений грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет, организатору нападений и покушению на убийство – до 15 лет или пожизненно.
ЛАД написав:........ Вы притворяетесь или действительно не понимаете, что то, что он говорил "Раніше", означает: "нельзя допускать никаких уступок"? А никак не согласие на переговоры с готовностью идти на уступки.
а що каже й казав путін - "все цели СВО будут достигнуты". взагалі не чув зміни риторики пуйла. але Зеленський має щось пропонувати, а путін подумає - ви не розумієте, що агітує саме за це?
а так вже з початку року що тільки руським не пропонували - отримати окуповане навіть вже не обговорюється, а їм все чогось не вистачає...
По-моему, уже высказывался по этому поводу. Да, мы должны "щось пропонувати". Нам это нужно больше, чем Путину, который... не знаю, о чём он думает, но явно не о благе народа. Пока что мы, в лучшем случае, соглашаемся с настоятельными предложениями Трампа. Собственных инициатив у нас не было.
а я вже неодноразово наводив приклад, що не завжди можна домовитися. а саме - євреї та Гітлер. аналогії дуже схожі. але вам це не подобається, бо у випадку з євреями зрозуміло, що домовитися нема про що. у нас той самий випадок - на поточний момент керівництво Раші неодноразово декларувало, що України та української мови не існує, й на ТОТ ми бачимо, що йде повне вже неприкрите знищення всього українського. й коли вам кажуть, що інколи треба спілкуватися українською (лише інколи) - то вам це не подобається. а тут повна заборона - я вже не кажу, що трапляється з тими, хто з цим незгодний. що з вами трапилося - на форумі зауваження роблять? а на Раші садять на сталінські строки.
тому поки, не зміниться керівництво Раші (а ці свою ідеологію вже не змінять) - нам треба лише триматися. й змусити Рашу до припинення вогню з допомогою наших союзників. бо інакше Україну та українців ЗНИЩАТЬ. й звісно багато хто стане руським, щоб вижити - але ж ЛАД в цьому не бачить проблеми, чи не так? тому й хоче домовитися.
Співак Віталій Козловський після місяця служби звільнився із ЗСУ, — командування Сухопутних військ
Відомо також, що участі у боях він не брав, виступав із концертами для підтримки військових.
От вам і Пінаколада
У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що в обов'язки артиста входили регулярні відвідування навчальних зборів, а у разі загострення ситуації він мав замінити бійців на передовій. Там наголошують, що безпосередньої участі у заходах спрямованих на оборону України він не брав.
"Патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718 Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження", - наголосили у пресслужбі.
Віталій Козловський назвав службу у Національному президентському оркестрі "найбезглуздішим часом у житті" та жалівся на "страшну дідівщину".