ЛАД написав: Shaman написав: Когда все кажутся тебе сумасшедшими, обрати внимание на себя Когда все кажутся тебе сумасшедшими, обрати внимание на себя 1. Если вы считаете, что гоняли, то не буду спорить. Считайте.

2. "подивитися зі сторони" очень полезно. Но...

Сахаров был один. Но оказалось, что он не был сумасшедшим.

постійно намагаєтесь мені приписати, що я пропоную дочекатися розвалу Раші для закінчення війни - це ваші слова, не мої Развала или экономического краха/виснаження. Отказываться от своих слов хороший метод.

я запропонував конкретне - збільшити виплати. й резерви є, й є думка, що частину людей це таки привабить. й тут ви КАТЕГОРИЧНО проти. чому? бо це нам дасть можливість й далі примушувати Рашу до реальних перемовин замість капітуляції? Ещё один хороший метод - приписывать оппоненту то, чего он не говорил.

про фінський варіант - напишіть конкретно, що мається на увазі, це ж не важко? чи важко? бо насправді чому не підходить? фінам пропонували обов'язково вивчати російську, а фінську лише для фольклору. їм розповідали, що Фінляндія штучна країна, яка ніколи не існувала? Нам до войны не "пропонували обов'язково вивчати російську", возражали против ограничений на русский язык. И не требовали отказаться от государственности. Да и сегодня не требуют.

Я пошёл бы воевать за право украинцев говорить "рідною мовою", но я не готов воевать за право запретить русский язык.

в нас дійсно екзистенційний конфлікт, який немає рішення. як в Ізраілі. перемовини можливі, коли Раша визнає Україну як незалежну країну, її право на незалежне існування Не надо придумывать.

й забуде оці всі імперські спогади - а от колись. було, та загуло... за нинішньої влади на Раші це неможливо. тому так, війна на десятиріччя - гаряча фаза закінчиться, а війна - ні... Если вам хочется воевать десятилетиями. то я даже не знаю, что вам посоветовать.

И добавлю.

У вас слабая позиция. Я очень редко прибегаю к этому аргументу. Но вы не на фронте. Многие ваши аргументы выглядят... не очень в устах человека, который пойдёт воевать, когда линия фронта будет в районе Збруча.



Было когда-то выражение: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не оставим".



Ответы вам сильно утомляют и отнимают слишком много времени.

Уже не раз писал, что не буду вам отвечать, но каждый раз нарушаю.

Давайте, наверно, договоримся - я заранее признаю вашу победу в любом споре. И пишите дальше ура-патриотические лозунги.

Моё мнение, что войну пора заканчивать и это должно быть сегодня самой актуальной задачей власти. Линию фронта при этом надо держать.

Но надо бороться за заключение мира, а не за "укрепление переговорных позиций".

Сахаров був далеко не один - але так, публічно таке казати наважувалося дуже небагато. але Сахаров критикував срср на відміну від вассхоже, ви свідомо плутаєте мої різні дописи. й мені доводиться кожен раз це показувати. про розвал Раші - є така оцінка, але це середньострокова перспектива.а про поточну гарячу стадії війни з Рашею я кажу - так, треба вести перемовини чи просто досягти зупинення війни без умов. але оскільки саме Раша не хоче цих перемовин, то їх треба змусити. й вони блефують, поточні бойові дії їм обходяться дуже дорого, як не оцінюй. за логікою, війну треб припиняти вже зараз - але де Раша й де розум.("умом россию не понять..."). й капітулювати немає сенсу.зайвих грошей немає, коли в нас такий дефіцит - але передивитися бюджет можливо, цим ще ніхто не займався. так вони й не будуть працювати за 20 т грн. всі розповідають про дефіцит робочої сили, яка зп 20 т грняк немає - пошукайте цитати, й що кажуть путін з лавровим, й що кажуть пропагандони. вони не визнають існування поточної української влади. вони допускають існування України лише за умови, що при владі хтось аля Лукашенко - Яник, Азаров та інші. що просто неможливо за поточної ситуації - проросійська влада може бути лише на окупованих територіях, в незалежній Україні проросійської влади не буде років 40-50.що там з українською на ТОТ? вже взагалі відмінили?ну де я казав, що хочу воювати? я пишу про перемовини, ЛАД читає "воювати" - що з цим робити?.. або наведіть цитату, або давайте слідкуйте за своїми формулюваннями - поки по відношенню до мене у вас ВЕЛИКІ проблеми з точністю.оце "безпрограшний" аргумент - якщо не на фронті, то не можеш виступати проти капітуляції. ви пропонуєте лише капітуляцію - бо на поточний момент Раша висуває лише свої максимальні вимоги. капітуляція зачепить всіх. й жертв буде не МЕНШЕ, а навіть більше, ніж зараз на фронті. чи ви як ху_нтер вже вважає, що тортури на Раші - це вигадки?я теж кажу - гарячу фазу війни треба закінчувати. Україна готова припинити вогонь вже завтра - ми це вже пропонували. Руські не хочуть...