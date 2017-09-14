ЛАД написав:Что вы называете/можете считать "дуже гарными справами"? Раз "Імхо - перший варіант.".
Що ще рік в такому ж темпі-форматі, як зараз, країна протягне, а за цей час в рфії відбудеться: - і економічна криза; - і соціальна криза; - і криза у владі (башні хремля все ж таки, вважаю, є) ; - і регіональна криза (регіональні еліти почнуть тягнути ковдру на себе); - партнери почнуть тиск на рф збільшувати.
Але. Є оте інтерв'ю Буданова... Але на інтерв'ю Буданова є інше -- те, що пу й досі так і не пішов по "завєтам" гіркіна... А без них гіркін цілком обгрунтовано прєдбачав гаплик рфії.
Возможно всё. Даже развал РФ. В принципе. Но есть какие-то объективные основания рассчитывать на настолько серьёзный кризис, который помешает им вести войну, чтобы говорить о "гарних справах"?
Shaman написав:............. щоб розвиватися далі, Раша має пройти свою дерашизацію чи депутінізацію. не зможе? тоді там не буде нормальної країни - й може виявитися, що окупація не є самою великою проблемою...
Ого! Ну и заявочки! Что же будет "самою великою проблемою"? Т.е. вы отрицаете возможность существования Украины, пока Раша не пройдёт "свою дерашизацію чи депутінізацію"? Или я неправильно понял? Но если так, то надо воевать до "парада на Красной площади", от чего вы в последнее время вроде как старательно открещиваетесь.
я кажу, що поки існує поточна влада, загроза для України буде постійно. при зміні влади - подивимось. для зміни влади не обов'язково наш парад на Червоній площі. шарфік з табакеркою винайшли давно. та й Пригожин показав, що Аврора й зараз може стрільнути
гірше може бути лише розвал держави. всі москвофіли в це не вірять, але то така справа. скільки знадобилось чеченців, щоб контролювати Москву в 90х років. так їх зараз більше, й вони в Москві вже є й таке інше. й досвід Чечні, але в інших національних республіках. руські думають, що легко роздмухати лише руський націоналізм? помиляються - а потім почнеться "а нас за что?".. проблеми з державним устроєм Раші вже видно, але хто не хоче бачити - то не дивиться вгору
И да, напомните, пожалуйста, каким "дикунам" служил напоминанием этот стих, написанный в 1898, а то я точно не знаю: "На каждый вопрос есть чёткий ответ: У нас есть «максим», у них его нет." Индусам, бурам или кому-то ещё?
ЛАД написав:Возможно всё. Даже развал РФ. В принципе. Но есть какие-то объективные основания рассчитывать на настолько серьёзный кризис, который помешает им вести войну, чтобы говорить о "гарних справах"?
Нема об'єктивних підстав. Нема. Навіть теки з реальним розкладом сил нема. Тому згоден, що по суті гола віра))
Але ота думка була стосовно того, чому президент зробив оту заяву. Моє бачення, що або дуже гарно складаються справи, або дуже кепсько. Або джентльмени "взбадьорили" обіцянками..
пишемо реальні причини (як про аварію) - немає аргументів
Я вам уже пиал - спорить с вами считаю бессмысленно и ... неприятно. А попросту противно. Спорить с инструкторами по идеологии надоело ещё лет 50 тому. Вы врёте и перекручиваете. Продолжайте дальше. Уже предлагал - при любом споре считайте, что я слил.
P.s. И да настаивать на продолжении войны могут только те, кто сидит в окопе. Но уж никак не человек, сидящий в тепле и уюте в нескольких сотнях километрах от фронта.
й рішення про капітуляцію теж тоді мають приймати люди не з диванів
а про брехню треба доводити. вашу брехню я доводжу. а ви мені лише "вы все врете", й кулачком трясете
Banderlog написав:Shaman "На каждый вопрос есть чёткий ответ: У нас есть «максим», у них его нет."
Німці тоді були розбиті. Німеччина повністю окупована. Ні над військовими злочинцями комуністами ні над союзниками не було ніяких судів Чи ти ждеш окупації росії?
вірш не має відношення до Німеччини, це просто "білі" люди нагадують різним дикунам, навіть з ракетами
шось в тебе не сходиться... в кого є максім? В нас чи в них? США та дикуни виграли 2 світову. Обєднана європа та британська імперія програли. Цивілізованість в війні фактор неоднозначний.
"максим" є в розвинених країнах. з приводу хто виграв, хто програв - ти надто вільно трактуєш історію. власне внаслідок 2СВ й виникло таке явище, як об'єднана Європа. а Німеччина, Франція та Англія пережили розпад своїх імперій, й змогли розвиватися далі
а руські навпаки чіпляються за минуле - наша війна й є наслідок їх імперської спадщини. так, м'ясні штурми вчергове доводять, що інколи вони ефективні - ще з часів падіння Риму. але при реальному боєзіткненні з США руських швиденько розкатають, приблизно як в Іраку чи окремі приклади в Сирії.
руські зараз винайшли, що можна казати "очко" й не показувати карти (єто не мі та інша дурня), як це працює на Заході. але вони ще не зрозуміли, що це працює, тому що інколи дістають револьвер й все одно кажуть - показуй. револьвер вже дістали - руські думають, що ж показати