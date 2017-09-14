З 1 червня до 26 вересня 2025 року з небезпечних прифронтових територій переселили 99 832 особи, серед яких 11 461 дитина та 3 371 особа з обмеженою мобільністю. Найбільша кількість евакуйованих припадає на Донецьку область, - понад 73 тисячі людей, З Дніпропетровської області переселили 16 157 осіб. Із Сумської області - 2 967 людей. З Херсонської області - 3 285 осіб. З Харківської області - 3 193 особи. Найменша кількість евакуйованих із Запорізької області - 770 людей. https://weukraine.tv/novyny/z-prifronto ... b-za-lito/ Отже, за майже 4 місяці евакуювали майже 100 тисяч осіб. Це означає, що не всі люди можуть евакуюватися самостійно. Причин багато різних, але АндрійМ(Ж) та іже з ним, які верещать про відкриття кордонів для всіх не розуміють простих речей - у разі відкриття кордонів всі не зможуть виїхати і втрати мирного населення (яке залишилося би) були б шаленими порівняно з тими, що є зараз. Ясне діло, що АндріюЖ та Ко на цих людей насра..
АндрейМ написав:.......... Від себе додам, що не штрафами і не утисками чоловіків цій владі потрібно займатись, але я розумію, що Ви іншої думки.
А чим? Уговорами и просьбами во время войны?
Рецепт відомий "всі так всі", "військові рейки, а не медведики з трояд, яйця по 17 і т.д.", "силовики" та "впєнси мірного врємєні", держслужбовці та "бюджетосісі", "розумний вік мобілізованих" (хоча б як в тій же країні-фортеці Мовермахер підкреслює, наявність дітей у родині не є підставою для звільнення від служби в Ізраїлі. «Служать і ті, у кого троє дітей, і ті, у кого по 8-10 дітей, а багатодітних сімей в Ізраїлі чимало. Такі чоловіки дуже здивувалися б, якби їм сказали, що вони можуть не виконувати свій обов’язок перед державою тільки тому, що мають дітей», – говорить він.
Резервісти служать до певного віку: рядові – до 40 років, офіцери – до 45, а технічний персонал – до 49 років.
Щодо жінок, то вони також проходять обов’язкову строкову службу.
fler написав:З 1 червня до 26 вересня 2025 року з небезпечних прифронтових територій переселили 99 832 особи, серед яких 11 461 дитина та 3 371 особа з обмеженою мобільністю.
Переселили куди саме, у спортзали ліцеїв? Чому влада не переселяла цих та інших людей, починаючи з 1 січня 2022?
Причин багато різних, але АндрійМ(Ж) та іже з ним, які верещать про відкриття кордонів для всіх не розуміють простих речей - у разі відкриття кордонів всі не зможуть виїхати і втрати мирного населення (яке залишилося би) були б шаленими порівняно з тими, що є зараз. Ясне діло, що АндріюЖ та Ко на цих людей насра..
А до чого тут переселення з прифронтових територій та відкриття кордонів? В нас люди без права виїзду? срср 2.0? З вашою логікою, чим більше людей залишиться під обстрілами, тим будуть менші втрати?
все решта, то так собі, "между собойчікі, в большой європєйськой сєм'є клювом не щолкають"
ладно, легітимність влади в якого з союзників німеччини ти ставиш під сумнів?
Не зовсім розумію що ти маєш на увазі. На чому грунтувалося об"єднання Європи? На ідеології расового верховенства німецької нації? Якось слабо, СРСР, який ледве встиг завершити індустріалізацію поконав його (тут будуть заперечення, що без США та Англії з союзниками ніяк, але СРСР вистояв інтервенцію 1917-1922 в цілковитій ізоляції, а 2СВ були більши втрати у нього, ВВВ тривала би довше; Вермахт не взяв ні Сталінград, ні Ленінград, ні Москву, ні Кавказ, іншими словами бліцкриг не вдався, а глибину стратегічного тилу не здолав жоден нападник зі сторони Європи: ні Карл, ні Наполеон, ні кайзер в союзі з Габсбургами, ні хто там ще).
Якщо, напр. гангрена, то має вмерти весь організм, бо це справедливо відносно ампутації кінцівки. Така логіка.