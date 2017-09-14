RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15273152741527515276>
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:54

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:

Не зовсім розумію що ти маєш на увазі. На чому грунтувалося об"єднання Європи? На ідеології расового верховенства німецької нації?
:lol: ідеологія то пусте. На ній ніколи нічого не грунтується.
Хочеш розуміти історію дивись на неї очима сучасника подій.
а не перекручуй її так щоб вона відповідала теперішній політичній конюктурі. Тут виставляють лінію протистояння гітлер/ євреї. Не розуміючи, що це абсурд. Можно говорити тільки про конфлікт німці/євреї. Або румуни/євреї чи мадяри/євреї.
Питання треба ставити, був шанс домовитись в євреїв з німцями?

В більшій частині Євразійського простору і Пн.Африки панують аврамічні релігії.
Це базис. Далі йдуть конкуруючі гілки: єврейство, християнство (католицьке/протестанське/ортодоксне), мусульманство (сунітство/шиїтство). Про Індію не скажу з точки зору релігії, так як мало розуміюсь що там. Китай, то вважай, інша планета.
Ака тут теперішня "політична кон'юктура"?
ми на одній планеті. більша частина євразійського простору атеїсти.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:02

І тут нам у пригоді стає наша славна авіація.

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав::lol: ідеологія то пусте. На ній ніколи нічого не грунтується.
Хочеш розуміти історію дивись на неї очима сучасника подій.
а не перекручуй її так щоб вона відповідала теперішній політичній конюктурі. Тут виставляють лінію протистояння гітлер/ євреї. Не розуміючи, що це абсурд. Можно говорити тільки про конфлікт німці/євреї. Або румуни/євреї чи мадяри/євреї.
Питання треба ставити, був шанс домовитись в євреїв з німцями?

В більшій частині Євразійського простору і Пн.Африки панують аврамічні релігії.
Це базис. Далі йдуть конкуруючі гілки: іудаізм, християнство (католицьке/протестанське/ортодоксне), мусульманство (сунітство/шиїтство). Про Індію не скажу з точки зору релігії, так як мало розуміюсь що там. Китай, то вважай, інша планета.
Ака тут теперішня "політична кон'юктура"?
ми на одній планеті. більша частина євразійського простору атеїсти.


Тоді в мене для них погані новини:
Зробимо висновки, діти. Бога нема, а є природа. Природу треба міняти і знищувать все, що в ній непотрібно.
https://doslidy.org.ua/p-iesy2/tsikavi-doslidy/
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 вер, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40959
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:10

Муха - теж в деякому сенсі авіація

flyman
Природу треба міняти і знищувать все, що в ній непотрібно.


Що Зоя Жорівна каже про корисність мух?


Если снежинка не растает
В твоей ладони не растает
Тоді в мене для тебе погані новини
Hotab
 
Повідомлень: 16465
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2494 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:15

Чаплига дає:
"Лука сливает... что мол Пу к нему приехал пол дня советоваться как выжить... Отакот..."
"Верно Чат заметил... ПЕРФОКАРТА РФ известна... и шатать будут... и да... Лука себя спасает... и трошки топит Пу... ну бывает... Но есть нюанс... Пу может сотворить "свечку"... когда поймет Перфокарту... Точнее он ее понимает и знает... но пока верит, что он сильней ее... Это пройдет." (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25638
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:16

  Banderlog написав:
  Shaman написав:"максим" є в розвинених країнах. з приводу хто виграв, хто програв - ти надто вільно трактуєш історію. власне внаслідок 2СВ й виникло таке явище, як об'єднана Європа. а Німеччина, Франція та Англія пережили розпад своїх імперій, й змогли розвиватися далі :lol:
гітлер обєднав європу. А в наслідок війни частина європи попала під окупацію штататами і нато а інша під варшавський договір.

я розумію, що тебе видає "ушанка и парашют", але не настільки ж... :D

гітлер окупував Європу, а об'єднана Європа створена на зовсім інших принципах. з цієї точки зору для об'єднання набагато більше зробив Наполеон. окупація НАТО - посміявся. як показують сучасні події НАТО було створено саме для того, що й декларували - захист європейських країн від срср/раші. де Голль напевне дуже здивувався, коли йому сказали про окупацію. Німеччину так, трохи окупували - але це наслідки 2СВ. й гадаю скоро ці наслідки будуть передивлятися - новий фюрер з'явився 8)

срср так, окупував країни Східної Європи - про що каже, куди всі поспішили в 1991. й зараз НАТО знову виконує функцію захисту від окупації Рашею - Україна на жаль не встигла...

а так пиши далі - чим викликаний на вихідних такий нестандартний погляд на історію? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9948
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:18

  Banderlog написав:
  flyman написав:В більшій частині Євразійського простору і Пн.Африки панують аврамічні релігії.
Це базис. Далі йдуть конкуруючі гілки: єврейство, християнство (католицьке/протестанське/ортодоксне), мусульманство (сунітство/шиїтство). Про Індію не скажу з точки зору релігії, так як мало розуміюсь що там. Китай, то вважай, інша планета.
Ака тут теперішня "політична кон'юктура"?
ми на одній планеті. більша частина євразійського простору атеїсти.

це про Китай? чи про Індію? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9948
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:В більшій частині Євразійського простору і Пн.Африки панують аврамічні релігії.
Це базис. Далі йдуть конкуруючі гілки: єврейство, християнство (католицьке/протестанське/ортодоксне), мусульманство (сунітство/шиїтство). Про Індію не скажу з точки зору релігії, так як мало розуміюсь що там. Китай, то вважай, інша планета.
Ака тут теперішня "політична кон'юктура"?
ми на одній планеті. більша частина євразійського простору атеїсти.

це про Китай? чи про Індію? :lol:

У версії Banderlog вигладає, всі хто не УПЦ МП, але не все так однозначно.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40959
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:50

Вітаю шановне панство.
Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе....
Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ...
Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк...
Подробиці згодом, якщо цікаво!
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:56

Slon_Nosov
Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк...


Доброго дня.
І це ви з таким тиском гасали по Києву «трохи швидше ніж дозволено» і критикували , що я з Варшавського до Шулявки їхав надто довго?
А якби щось трапилось під час руху? Хіба вам можна було взагалі за кермо?
Зараз у військові водії можна за станом здоровʼя?
Hotab
 
Повідомлень: 16465
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2494 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:59

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что рассматривается возможность пересмотра законов о безопасности воздушного пространства, чтобы разрешить вооружённым силам сбивать подозрительные дроны над Германией.

Действующее немецкое законодательство разрешает военным «отвлекать» дроны, угрожать применением силы или осуществлять предупредительные выстрелы. Однако сбивать их пока запрещено даже в случаях, когда они представляют серьёзную угрозу.
Xenon
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15273152741527515276>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313910
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999031
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9767)
27.09.2025 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.