Не зовсім розумію що ти маєш на увазі. На чому грунтувалося об"єднання Європи? На ідеології расового верховенства німецької нації?
ідеологія то пусте. На ній ніколи нічого не грунтується. Хочеш розуміти історію дивись на неї очима сучасника подій. а не перекручуй її так щоб вона відповідала теперішній політичній конюктурі. Тут виставляють лінію протистояння гітлер/ євреї. Не розуміючи, що це абсурд. Можно говорити тільки про конфлікт німці/євреї. Або румуни/євреї чи мадяри/євреї. Питання треба ставити, був шанс домовитись в євреїв з німцями?
В більшій частині Євразійського простору і Пн.Африки панують аврамічні релігії. Це базис. Далі йдуть конкуруючі гілки: єврейство, християнство (католицьке/протестанське/ортодоксне), мусульманство (сунітство/шиїтство). Про Індію не скажу з точки зору релігії, так як мало розуміюсь що там. Китай, то вважай, інша планета. Ака тут теперішня "політична кон'юктура"?
ми на одній планеті. більша частина євразійського простору атеїсти.
Banderlog написав::lol: ідеологія то пусте. На ній ніколи нічого не грунтується. Хочеш розуміти історію дивись на неї очима сучасника подій. а не перекручуй її так щоб вона відповідала теперішній політичній конюктурі. Тут виставляють лінію протистояння гітлер/ євреї. Не розуміючи, що це абсурд. Можно говорити тільки про конфлікт німці/євреї. Або румуни/євреї чи мадяри/євреї. Питання треба ставити, був шанс домовитись в євреїв з німцями?
Чаплига дає: "Лука сливает... что мол Пу к нему приехал пол дня советоваться как выжить... Отакот..." "Верно Чат заметил... ПЕРФОКАРТА РФ известна... и шатать будут... и да... Лука себя спасает... и трошки топит Пу... ну бывает... Но есть нюанс... Пу может сотворить "свечку"... когда поймет Перфокарту... Точнее он ее понимает и знает... но пока верит, что он сильней ее... Это пройдет." (С)
Shaman написав:"максим" є в розвинених країнах. з приводу хто виграв, хто програв - ти надто вільно трактуєш історію. власне внаслідок 2СВ й виникло таке явище, як об'єднана Європа. а Німеччина, Франція та Англія пережили розпад своїх імперій, й змогли розвиватися далі
гітлер обєднав європу. А в наслідок війни частина європи попала під окупацію штататами і нато а інша під варшавський договір.
я розумію, що тебе видає "ушанка и парашют", але не настільки ж...
гітлер окупував Європу, а об'єднана Європа створена на зовсім інших принципах. з цієї точки зору для об'єднання набагато більше зробив Наполеон. окупація НАТО - посміявся. як показують сучасні події НАТО було створено саме для того, що й декларували - захист європейських країн від срср/раші. де Голль напевне дуже здивувався, коли йому сказали про окупацію. Німеччину так, трохи окупували - але це наслідки 2СВ. й гадаю скоро ці наслідки будуть передивлятися - новий фюрер з'явився
срср так, окупував країни Східної Європи - про що каже, куди всі поспішили в 1991. й зараз НАТО знову виконує функцію захисту від окупації Рашею - Україна на жаль не встигла...
а так пиши далі - чим викликаний на вихідних такий нестандартний погляд на історію?
це про Китай? чи про Індію?
У версії Banderlog вигладає, всі хто не УПЦ МП, але не все так однозначно.
Вітаю шановне панство. Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе.... Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ... Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк... Подробиці згодом, якщо цікаво!
Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк...
Доброго дня. І це ви з таким тиском гасали по Києву «трохи швидше ніж дозволено» і критикували , що я з Варшавського до Шулявки їхав надто довго? А якби щось трапилось під час руху? Хіба вам можна було взагалі за кермо? Зараз у військові водії можна за станом здоровʼя?
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что рассматривается возможность пересмотра законов о безопасности воздушного пространства, чтобы разрешить вооружённым силам сбивать подозрительные дроны над Германией.
Действующее немецкое законодательство разрешает военным «отвлекать» дроны, угрожать применением силы или осуществлять предупредительные выстрелы. Однако сбивать их пока запрещено даже в случаях, когда они представляют серьёзную угрозу.