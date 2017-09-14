Slon_Nosov написав:Вітаю шановне панство. Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе.... Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ... Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк... Подробиці згодом, якщо цікаво!
AI Overview Тиск 200/100 мм рт. ст. є критично високим показником і свідчить про гіпертонічну хворобу 3-го ступеня, яка становить серйозну загрозу життю та здоров'ю. У такому стані можливі такі ускладнення, як інсульт або інфаркт міокарда. Необхідно негайно звернутися до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу. Що означає цей тиск? Гіпертонія 3-го ступеня: Це найважча форма гіпертензії, при якій артеріальний тиск перевищує 180/110 мм рт. ст. Високі ризики: Такий рівень тиску значно підвищує ризик розвитку серйозних ускладнень, таких як інсульт та інфаркт. Що робити? Негайно викликати швидку допомогу: Якщо ви виявили у себе такий тиск, це є приводом для екстреного звернення за медичною допомогою. Звернутися до лікаря: Навіть якщо симптоми не виражені, такий рівень тиску вимагає термінової консультації лікаря, який призначить належне лікування. Симптоми високого тиску: Тиск 200/100 часто супроводжується: Сильним головним болем та запамороченням, Нудотою, Прискореним серцебиттям, Погіршенням зору, Почервонінням обличчя та відчуттям жару.
Slon_Nosov написав:Вітаю шановне панство. Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе.... Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ... Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк... Подробиці згодом, якщо цікаво!
AI Overview Тиск 200/100 мм рт. ст. є критично високим показником і свідчить про гіпертонічну хворобу 3-го ступеня, яка становить серйозну загрозу життю та здоров'ю. У такому стані можливі такі ускладнення, як інсульт або інфаркт міокарда. Необхідно негайно звернутися до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу. Що означає цей тиск? Гіпертонія 3-го ступеня: Це найважча форма гіпертензії, при якій артеріальний тиск перевищує 180/110 мм рт. ст. Високі ризики: Такий рівень тиску значно підвищує ризик розвитку серйозних ускладнень, таких як інсульт та інфаркт. Що робити? Негайно викликати швидку допомогу: Якщо ви виявили у себе такий тиск, це є приводом для екстреного звернення за медичною допомогою. Звернутися до лікаря: Навіть якщо симптоми не виражені, такий рівень тиску вимагає термінової консультації лікаря, який призначить належне лікування. Симптоми високого тиску: Тиск 200/100 часто супроводжується: Сильним головним болем та запамороченням, Нудотою, Прискореним серцебиттям, Погіршенням зору, Почервонінням обличчя та відчуттям жару.
Тік відмовлялись везти мене до лікарів міряти тиск. Прийшлось погодитись на повторне але, вони вважали що зроблять мене здоровим.. приїхавша швидка скинула тиск до 150 і сказала що я одужав. Зранку мене в бус і тепер я серед артелерістів! Окремі привітання Успіху.. телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов. Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
Slon_Nosov написав:тепер я серед артелерістів! Окремі привітання Успіху.. телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов. Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
Хоч не БЗВ і ручно-копальні роботи. Не знаю чи в курсі, напр. є Ко-Пренеса, пігулка в день, місяць чи скільки курс, трохи мала би стабілізувати тиск. Але хз, як воно буде якщо постійний стрес, і нерегулярний сон.
Slon_Nosov написав:Вітаю шановне панство. Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе.... Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ... Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк... Подробиці згодом, якщо цікаво!
Если уж начали-то написали бы,по чему отсрочка была и по какому поводу отказали. Раз вы ходили физически-то это не студенчество и не многодетность.Там автоматом залетает в Резерв. Группа не подошла или степень родства? Напишите,конечно интересно. И людям полезно. У меня есть положительная история. Намедни бусярят инвалида в Днепре. Чувак с инвалидностью,но идти боялся. В Резерве-в розшуку по необновлении.Принимают типы в гражданском, инвалидность,понятно не катит-" в розшуку".Ночует в ТЦК, получает на районе непридатность,выгоняют взашей в ожидании подтверждения в региональной. Благодаря спивробитныкам ТЦК чувак из состояния неопределенности, подобно коту Шредингера, обретает статус непридатного и заливает на радости сливу.Протез тазобедренного,если чо. Не было счастья-так несчастье помогло
Slon_Nosov написав:тепер я серед артелерістів! Окремі привітання Успіху.. телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов. Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
Хоч не БЗВ і ручно-копальні роботи. Не знаю чи в курсі, напр. є Ко-Пренеса, пігулка в день, місяць чи скільки курс, трохи мала би стабілізувати тиск. Але хз, як воно буде якщо постійний стрес, і нерегулярний сон.
Slon_Nosov написав:Вітаю шановне панство. Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе.... Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ... Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк... Подробиці згодом, якщо цікаво!
Дивно якось,
Якщо Ви подовжували відстрочку (то вона у вас буда до кінця минулого терміну війскового стану - тобто до 7 серпня). Далі потрібно продовжувати. Тобто у вас 1,5 місяці її не було?
fler написав:З 1 червня до 26 вересня 2025 року з небезпечних прифронтових територій переселили 99 832 особи, серед яких 11 461 дитина та 3 371 особа з обмеженою мобільністю. Найбільша кількість евакуйованих припадає на Донецьку область, - понад 73 тисячі людей, З Дніпропетровської області переселили 16 157 осіб. Із Сумської області - 2 967 людей. З Херсонської області - 3 285 осіб. З Харківської області - 3 193 особи. Найменша кількість евакуйованих із Запорізької області - 770 людей. https://weukraine.tv/novyny/z-prifronto ... b-za-lito/ Отже, за майже 4 місяці евакуювали майже 100 тисяч осіб. Це означає, що не всі люди можуть евакуюватися самостійно. Причин багато різних, але АндрійМ(Ж) та іже з ним, які верещать про відкриття кордонів для всіх не розуміють простих речей - у разі відкриття кордонів всі не зможуть виїхати і втрати мирного населення (яке залишилося би) були б шаленими порівняно з тими, що є зараз. Ясне діло, що АндріюЖ та Ко на цих людей насра..
Якщо, напр. гангрена, то має вмерти весь організм, бо це справедливо відносно ампутації кінцівки. Така логіка.
Никто почему-то не обратил внимание на цифру - почти 100 тыс. переселённых округлённо за 4 мес. + наверняка сколько-то уехали сами. И за это время не было захвачено никаких более-менее крупных городков, т.е. это всё какие-то деревеньки и посёлки. Соответственно, относительно приличные площади. Ср. плотность населения, если исходить из офиц. численности 41.167.335 : 603.700 = 68 чел./км². Здесь много раз обсуждали, что цифра 41 млн. не соответствует реальности. В русской Вики приводится цифра 57,6 чел./км² (без учёта Автономной Республики Крым и Севастополя). Не знаю, какая цифра правильная. Посчитаем для плотности 60 чел./км². Тогда потери площади за 4 месяца 100.000 : 60 = 1670 км². Или 400 км² в месяц. Совсем немного, если сравнивать со всей площадью Украины - всего 0,7%. Тем не менее, это больше, чем площадь Харькова (350 км²) и почти половина Киева (835 км²). Это за 1 месяц. Это достаточно скромная оценка - без учёта того, что у нас по оценкам ООН 7 млн. выехавших за границу (причём процент выехавших на востоке по идее выше), и того, что в сельской местности плотность населения ниже, чем в городах. И реальная цифра может быть заметно выше.
АндрейМ написав:.......... Від себе додам, що не штрафами і не утисками чоловіків цій владі потрібно займатись, але я розумію, що Ви іншої думки.
А чим? Уговорами и просьбами во время войны?
Рецепт відомий "всі так всі", "військові рейки, а не медведики з трояд, яйця по 17 і т.д.", "силовики" та "впєнси мірного врємєні", держслужбовці та "бюджетосісі", "розумний вік мобілізованих" (хоча б як в тій же країні-фортеці Мовермахер підкреслює, наявність дітей у родині не є підставою для звільнення від служби в Ізраїлі. «Служать і ті, у кого троє дітей, і ті, у кого по 8-10 дітей, а багатодітних сімей в Ізраїлі чимало. Такі чоловіки дуже здивувалися б, якби їм сказали, що вони можуть не виконувати свій обов’язок перед державою тільки тому, що мають дітей», – говорить він.
Резервісти служать до певного віку: рядові – до 40 років, офіцери – до 45, а технічний персонал – до 49 років.
Щодо жінок, то вони також проходять обов’язкову строкову службу.
Не знаю, кто такой Мовермахер, но он сильно лукавит. Не знаю зачем. Многодетные семьи в Израиле это, как правило, ортодоксы (которые не служат в армии) или арабы (которые тоже не служат). В "светских" семьях ситуация примерно такая же, как во всех развитых странах. Так что 3 детей это относительная редкость, а 8-10 детей ... Женщины да, служат. Но на относительно безопасных должностях. За право попасть в боевые части/подразделения некоторые, особо эмансипированных женщины борются и им это не часто удаётся.