Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 28 вер, 2025 01:58
Shaman написав:
гітлер окупував Європу, а об'єднана Європа створена на зовсім інших принципах. з цієї точки зору для об'єднання набагато більше зробив Наполеон. окупація НАТО - посміявся. як показують сучасні події НАТО було створено саме для того, що й декларували - захист європейських країн від срср/раші. де Голль напевне дуже здивувався, коли йому сказали про окупацію. Німеччину так, трохи окупували - але це наслідки 2СВ. й гадаю скоро ці наслідки будуть передивлятися - новий фюрер з'явився
)
і яку саме європу окупував гітлер?) Австрію? Угорщину? Фінляндію? Іспанію? Італію? Румунію? Болгарію? Словакію? Хорватію? Даж від франції взяв тіки частинку) не здається тобі що говорити про окупацію європи німеччиною це трохи натянуто. Більшість добровільно була в союзниках або по крайній мірі в дружньому нейтралітеті.
Напевно ти історику дуже здивуєшся, но деголь станом на 1940 р зрадив францію, не визнав легітимний уряд Петена і втік в британію під крильце ворога франції -черчіля. За що його і було засуджено до страти.
Ушанка в тебе на голові, ти жертва совіцької пропаганди.
Banderlog
Повідомлень: 3564
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 02:04
flyman написав: Slon_Nosov написав:
Вітаю шановне панство.
Анекдотична ситуація, прийшов подовжувати відсрочку від призиву та отримав несподівано відмову, позачергове влк, недопуску адвоката до себе....
Та тадам... Відправку на службу в ЗСУ...
Приймаю вітання, я на службі з тиском 200/100 що зафіксувала влк...
Подробиці згодом, якщо цікаво!
AI Overview
Тиск 200/100 мм рт. ст. є критично високим показником і свідчить про гіпертонічну хворобу 3-го ступеня, яка становить серйозну загрозу життю .
гіпертонічна хвороба має бути зафіксована документально, з лікуванням.
Поки версія така високий "робочий тиск"
До 200 скочило бо перехвилювався, корегується медикаментозно.
Banderlog
Повідомлень: 3564
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 02:08
Slon_Nosov написав:
телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов.
Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
якого ви віддавали телефони?
Швидку можно визивати і з частини. Лягайте на лікування.
Banderlog
Повідомлень: 3564
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 02:12
flyman написав:
...........
Не зовсім розумію що ти маєш на увазі. На чому грунтувалося об"єднання Європи? На ідеології расового верховенства німецької нації? Якось слабо
На штыках вермахта.
Но не только. Многие страны-сателлиты вполне поддерживали фашистскую идеологию. Другие просто покорились. Но какая разница? Гитлеру действительно удалось объединить Европу. Силой, но удалось. Сложно сказать, долго ли продержалось бы это объединение, но тем не менее.
СРСР, який ледве встиг завершити індустріалізацію поконав його (тут будуть заперечення, що без США та Англії з союзниками ніяк, але СРСР вистояв інтервенцію 1917-1922 в цілковитій ізоляції, а 2СВ були більши втрати у нього, ВВВ тривала би довше; Вермахт не взяв ні Сталінград, ні Ленінград, ні Москву, ні Кавказ, іншими словами бліцкриг не вдався, а глибину стратегічного тилу не здолав жоден нападник зі сторони Європи: ні Карл, ні Наполеон, ні кайзер в союзі з Габсбургами, ні хто там ще).
Не буду обсуждать причины победы СССР и насколько сильно повлияла помощь США и Англии. Хочу сказать о другом.
Тут часто страдают по поводу того, что большевики победили и Украина вошла в состав Союза.
Представим на минуту, что Украина осталась независимой, да ещё и антисоветской. Кто-то сомневается, что она была бы либо захвачена Гитлером, либо, в лучшем случае, стала сателлитом Германии (по-моему, маловероятно).
И так же сильно сомневаюсь, что СССР без Украины (а точнее, с Украиной в качестве союзника Германии) сумел бы победить. Хватило бы просто того, что население СССР было бы на 40 млн. меньше, а войска вермахта 22.06.1941 стояли не на западных границах Украины, а на восточных и могли пользоваться ресурсами Украины.
ЛАД
-
Повідомлень: 36406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5357 раз.
Подякували: 4860 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 02:31
Slon_Nosov написав:
.........
Сподіваюсь що ні, але зір значно погіршився...
Зрение стоит серьёзно проверить (не по таблице для проверки зрения
).
У меня сейчас заметно ухудшилось, пошёл проверить в Гиршмана, оказалась катаракта, придётся менять хрусталики. Проверка занимает примерно полчаса. Может, чуть дольше. В Гиршмана запись по времени и резервируется время приёма для в/с, чтобы не приходилось ждать очереди на приём. Если будете вблизи Харькова настоятельно рекомендую.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 28 вер, 2025 02:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 36406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5357 раз.
Подякували: 4860 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 02:35
flyman написав: Slon_Nosov написав:
тепер я серед артелерістів! Окремі привітання Успіху.. телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов.
Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
Хоч не БЗВ і ручно-копальні роботи.
Не знаю чи в курсі, напр. є Ко-Пренеса, пігулка в день, місяць чи скільки курс, трохи мала би стабілізувати тиск. Але хз, як воно буде якщо постійний стрес, і нерегулярний сон.
......
Если такое давление и это не случайность (переволновался, ещё что), то "місяць чи скільки" уже не поможет. Таблетки придётся принимать постоянно. Причём надо ещё подобрать, что подойдёт конкретному человеку.
А вообще с давлением 200/100 срочно кладут в больницу.
Так что Banderlog
вам правильно посоветовал.
ЛАД
Повідомлень: 36406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5357 раз.
Подякували: 4860 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 02:49
ЛАД написав:
На штыках вермахта.
Но не только. Многие страны-сателлиты вполне поддерживали фашистскую идеологию. Другие просто покорились. Но какая разница? Гитлеру действительно удалось объединить Европу. Силой, но удалось. Сложно сказать, долго ли продержалось бы это объединение, но тем не менее.
) прям тільки штиками ішло обєднання?
От допустим громадянська війна в іспанії.
Які держави підтримали фашистську сторону? Німеччина, італія, португалія.
Які держави виступили за республіканців? Ссср. Решта дотримувались нейтралітету.
Banderlog
Повідомлень: 3564
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 03:19
Shaman написав:
...........
"максим" є в розвинених країнах. з приводу хто виграв, хто програв - ти надто вільно трактуєш історію. власне внаслідок 2СВ й виникло таке явище, як об'єднана Європа. а Німеччина, Франція та Англія пережили розпад своїх імперій, й змогли розвиватися далі
Франция в роли победителя во 2 МВ оказалась, можно сказать, случайно. Вопрос политики. Так же, как Украина и Белоруссия в числе основателей ООН.
А Франция и Англия пережили потери колоний весьма болезненно. И тоже "чіплялись за минуле".
а руські навпаки чіпляються за минуле - наша війна й є наслідок їх імперської спадщини. так, м'ясні штурми вчергове доводять, що інколи вони ефективні - ще з часів падіння Риму. але при реальному боєзіткненні з США руських швиденько розкатають, приблизно як в Іраку чи окремі приклади в Сирії.
Бросьте вы уже о мясных штурмах. Уже все авторитетные военные говорят, что противник серьёзный, многому научился (также, как и мы), и не говорят о мясных штурмах. А у вас всё о "чмобиках".
Очередной идеологический бред.
Я вам недавно рекомендовал ссылку на интересную статью по поводу окончания 2МВ, вы прочитать, видимо, не захотели.
ЛАД
Повідомлень: 36406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5357 раз.
Подякували: 4860 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 03:29
Banderlog написав: ЛАД написав:
На штыках вермахта.
Но не только. Многие страны-сателлиты вполне поддерживали фашистскую идеологию. Другие просто покорились. Но какая разница? Гитлеру действительно удалось объединить Европу. Силой, но удалось. Сложно сказать, долго ли продержалось бы это объединение, но тем не менее.
) прям тільки штиками ішло обєднання?
От допустим громадянська війна в іспанії.
Які держави підтримали фашистську сторону? Німеччина, італія, португалія.
Які держави виступили за республіканців? Ссср. Решта дотримувались нейтралітету.
Я, вроде, написал, что не только.
Но вряд ли, например, вишистская Франция была бы возможна без поражения Франции. Но после поражения, она вполне успешно существовала и поддерживала Германию.
Италия тоже оказалась не такой уж стойкой. Как она ещё вместе с Францией не вошла в число победителей.
ЛАД
Повідомлень: 36406
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5357 раз.
Подякували: 4860 раз.
Профіль
