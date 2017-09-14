Яка різниця? Ти робітник! Для робітника під час війни є завжди робота на оборону. Але ти обрав жрати горілку. Чому? Як ти розрахувався за навчання? Держава за податки моїх батьків тебе для чого вчила? Хіба для цього?
Я працюю і сплачую податки у тому числі і вп , а ви на якому аєродромі чі окопі України наразі?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 28 вер, 2025 08:39, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав: телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов. Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
якого ви віддавали телефони? Швидку можно визивати і з частини. Лягайте на лікування.
Знаю випадок, коли потрапити до лікарні з запаленням легенів та 39с температурою три доби тільки після того, як приложив об стіну п-ка начмеда, потім відрехтував начстроя та ще одну особу. Ледь відкачали антибіотиками та гормонами. Сусід м-р виявився не таким спритним і ... просто помер в палатці. Лотерея. Де шанси підвищує лише кінське здоров'я та здоровий егоїзм.
Нічого дивного, що понад 200к пішли у СЗЧ лише за загальнодоступною інформацією, а за деякими даними вже більше 500к не приносять користі державі ні в ЗСУ, ні працею в тилу. Це "вдалий" результат експерименту зробити піхотинцями 45+ річних цивільних дідів, зцілених процедурою ВЛК.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 28 вер, 2025 08:44, всього редагувалось 1 раз.
У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі", - повідомив він. ... Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі частково зруйновано 5-поверховий будинок, виникла пожежа. На другій локації - пошкодження нежитлової будівлі. Загалом, наразі троє постраждалих.
За його словами, у Фастівському районі було поранено п'ятеро людей. Ними виявилися працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся потрібна медична допомога надається на місці.
"На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована", - додав посадовець. ... у Білій Церкві також сталася пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено шість автомобілів. Згодом загоряння було ліквідовано. ... у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів, а в Обухівському районі через падіння уламків збитої цілі сталася пожежа господарчої будівлі.
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у якому горять квартири.
Vadim_ написав:Самое лучшее єто нападение Розраховувутися з ким ? Держава видала закони за якими Державні підприємства стали приватними А армія як була так і є державною
Поганому танцюристу яйця заважають. Ти можеш розрахуватись на приватному заводі , який працює на оборону (але я тобі це не зарахую 😅) , ти можеш піти в окоп розрахуватись. Ти в боргах, чувак!! А бухаєш так, наче в шоколаді.