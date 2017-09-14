RSS
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:54

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Самое лучшее єто нападение
Розраховувутися з ким ? Держава видала закони за якими Державні підприємства стали приватними
А армія як була так і є державною

Поганому танцюристу яйця заважають. Ти можеш розрахуватись на приватному заводі , який працює на оборону (але я тобі це не зарахую 😅) , ти можеш піти в окоп розрахуватись.
Ти в боргах, чувак!! А бухаєш так, наче в шоколаді.

пенсию в 45 мені ніхто не виплачує


Так чому ти досі не у ЗСУ ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 28 вер, 2025 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:54

  Vadim_ написав:А армія як була так і є державною

Для об'єктивнгсті слід пригадати:

З 2007 року армія стала контрактною.
Тобто скінчився термін контракту і так само "купил туфли "Саламандер" и пи=дуй куда и на шо хочеш".

Якщо наслужив на пенсію, то й будеш отримувати. Саме стільки, на скільки вже! наслужив.
Не за майбутнє, а за минуле. Виконане.
detroytred
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:57

  pesikot написав:Росія атакує Київ ракетами і дронами: у багатьох районах руйнування, є постраждалі (відео)
У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі", - повідомив він.
...
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі частково зруйновано 5-поверховий будинок, виникла пожежа. На другій локації - пошкодження нежитлової будівлі. Загалом, наразі троє постраждалих.


Армія РФ масовано атакувала Київщину: є поранені, у регіоні значні руйнування (фото)
За його словами, у Фастівському районі було поранено п'ятеро людей. Ними виявилися працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся потрібна медична допомога надається на місці.

"На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована", - додав посадовець.
...
у Білій Церкві також сталася пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено шість автомобілів. Згодом загоряння було ліквідовано.
...
у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів, а в Обухівському районі через падіння уламків збитої цілі сталася пожежа господарчої будівлі.


Росія вдарила по Запоріжжю ракетами: десятки постраждалих, серед них діти (фото)
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у якому горять квартири.

На помсту по ворожих заводах з виробництва дронів та ракет у нас вже є 300+ фламінгів і ще тисячі різних паляниць з трембітами.
Но "надо ещё немного потерпеть".
Schmit
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:59

Vadim_
Так чому ти досі не у ЗСУ ?


Так ти чому не на оборонному заводі? Саламандру носив , а користь від тебе де державі??
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:00

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:А армія як була так і є державною

Для об'єктивнгсті слід пригадати:

З 2007 року армія стала контрактною.

Тобто усі 18-60 не Є придатними?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:00

  Schmit написав:
  pesikot написав:Росія атакує Київ ракетами і дронами: у багатьох районах руйнування, є постраждалі (відео)
У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі", - повідомив він.
...
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі частково зруйновано 5-поверховий будинок, виникла пожежа. На другій локації - пошкодження нежитлової будівлі. Загалом, наразі троє постраждалих.


Армія РФ масовано атакувала Київщину: є поранені, у регіоні значні руйнування (фото)
За його словами, у Фастівському районі було поранено п'ятеро людей. Ними виявилися працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся потрібна медична допомога надається на місці.

"На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована", - додав посадовець.
...
у Білій Церкві також сталася пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено шість автомобілів. Згодом загоряння було ліквідовано.
...
у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів, а в Обухівському районі через падіння уламків збитої цілі сталася пожежа господарчої будівлі.


Росія вдарила по Запоріжжю ракетами: десятки постраждалих, серед них діти (фото)
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у якому горять квартири.

На помсту по ворожих заводах з виробництва дронів та ракет у нас вже є 300+ фламінгів і ще тисячі різних паляниць з трембітами.
Но "надо ещё немного потерпеть".

Отут з 3.37 по 5.38 видно, що щось летить і практично так само...
https://m.youtube.com/watch?v=uO9WkVPVhW4
detroytred
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:02

  Hotab написав:Vadim_
Так чому ти досі не у ЗСУ ?


Так ти чому не на оборонному заводі? Саламандру носив , а користь від тебе де державі??

Податки , але таким як ти це не зрозуміти
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:02

Vadim_
Тобто усі 18-60 не Є придатними?


А ти? Ні служити, ні на оборонку працювати не придатний? У тебе особлива місія, жрати горілку?


Податки , але таким як ти це не зрозуміти

Показуй ОК-7 за 3.5 роки війни. Сюди викладай!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 28 вер, 2025 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:02

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
  Vadim_ написав:А армія як була так і є державною

Для об'єктивнгсті слід пригадати:

З 2007 року армія стала контрактною.

Тобто усі 18-60 не Є придатними?

Який зв'язок придатності-непридатності з боргом та пенсію?
detroytred
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 09:13

А чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
І вони не придатні , коли війна, наразі у окоп Родіну захищати а я придатний?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 28 вер, 2025 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
