Vadim_ написав:Самое лучшее єто нападение Розраховувутися з ким ? Держава видала закони за якими Державні підприємства стали приватними А армія як була так і є державною
Поганому танцюристу яйця заважають. Ти можеш розрахуватись на приватному заводі , який працює на оборону (але я тобі це не зарахую 😅) , ти можеш піти в окоп розрахуватись. Ти в боргах, чувак!! А бухаєш так, наче в шоколаді.
пенсию в 45 мені ніхто не виплачує
Так чому ти досі не у ЗСУ ?
У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі", - повідомив він. ... Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі частково зруйновано 5-поверховий будинок, виникла пожежа. На другій локації - пошкодження нежитлової будівлі. Загалом, наразі троє постраждалих.
За його словами, у Фастівському районі було поранено п'ятеро людей. Ними виявилися працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся потрібна медична допомога надається на місці.
"На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована", - додав посадовець. ... у Білій Церкві також сталася пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено шість автомобілів. Згодом загоряння було ліквідовано. ... у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів, а в Обухівському районі через падіння уламків збитої цілі сталася пожежа господарчої будівлі.
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у якому горять квартири.
На помсту по ворожих заводах з виробництва дронів та ракет у нас вже є 300+ фламінгів і ще тисячі різних паляниць з трембітами. Но "надо ещё немного потерпеть".
