Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:18
Vadim_
чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
Законодавство передбачає різні види пенсій і різний вік для виплат . Треба було в 30 років відрубати собі ногу, ти б в 30 почав отримувати. Якщо мета саме така. Проте ще не пізно, дати сокиру пенсійну?
вони не придатн
А ти «придатний»? То чому не в окопі, і не на заводі?
Hotab
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:23
Vadim_ написав:
А чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
І вони не придатні , коли війна, наразі у окоп Родіну захищати?
Згідно діючого законодавства.
В тому числі і контрактної служби.
Так само, як і всім іншим категоріям, які мають право на пенсію не за віком, а за вислугою років (тобто скільки наслужив, стільки і отримувати будеш).
Підкреслюю: наслужив (тобто за минуле, виконане), а не наслужиш потім. Наперед нікому не сплачували і не сплачують ні копійчини.
Звідки ви взяли про непридатність всіх? Визначається індивідуально кожному так само, як і всім іншим громадянам. По одним і тим же законам та параметрам.
detroytred
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:29
detroytred написав: Vadim_ написав:
А чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
І вони не придатні , коли війна, наразі у окоп Родіну захищати?
Згідно діючого законодавства.
В тому числі і контрактної служби.
Так само, як і всім іншим категоріям, які мають право на пенсію не за віком, а за вислугою років (тобто скільки наслужив, стільки і отримувати будеш).
Підкреслюю: наслужив (тобто за минуле, виконане), а не наслужиш потім. Наперед нікому не сплачували і не сплачують ні копійчини.
Звідки ви взяли про непридатність всіх? Визначається індивідуально кожному так само, як і всім іншим громадянам. По одним і тим же законам та параметрам.
законодавства
Vadim_
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:33
Vadim_ написав: detroytred написав: Vadim_ написав:
А чому бувшим аффицерам платять наразі пенсію в 45 а мені ні ?
І вони не придатні , коли війна, наразі у окоп Родіну захищати?
Згідно діючого законодавства.
В тому числі і контрактної служби.
Так само, як і всім іншим категоріям, які мають право на пенсію не за віком, а за вислугою років (тобто скільки наслужив, стільки і отримувати будеш).
Підкреслюю: наслужив (тобто за минуле, виконане), а не наслужиш потім. Наперед нікому не сплачували і не сплачують ні копійчини.
Звідки ви взяли про непридатність всіх? Визначається індивідуально кожному так само, як і всім іншим громадянам. По одним і тим же законам та параметрам.
законодавства
Так і вам не платять в 45 згідно законодавства.
І ви могли піти на контрактну службу в армію і отримувати пенсію за вислугу років саме згідно законодавства.
Є лише законодавство і хатєлки (тобто лише слова про хочу...).
Третього нема.
А! Є - бєспрєдєл((( - це коли до слів додається своя реалізація своїх хатєлок.
detroytred
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:41
Згідно законодавства у 2021 пройшов ВЛК у ТЦК і СП , візнали придатним але НЕ ЗАПРОНУВАЛИ КОНТРАКТ навіть не натякнули , тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе
Vadim_
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:45
Vadim_ написав:
Згідно законодавства у 2021 пройшов ВЛК у ТЦК і СП , візнали придатним але НЕ ЗАПРОНУВАЛИ КОНТРАКТ навіть не натякнули , тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе
Зараз можна піти на контракт. Тим більше що борг за навчання все ще висить. Що заважає?
А там і шанс на досрочну пенсію по інвалідності..
Hotab
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:51
Slon_Nosov написав:
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
Вас так швидко закинули до ВЧ, бо у вас схоже "дефіцитна ВОС" та є відповідна подготовка.
1. Звернутись до адвоката.
2. У ВЧ скаржитись медику на постійний головний біль.
3. У МЧ вимагать провести МСКТ та доплєр сосудів, плюс консультація нормальних спеціалістів: кардіо, нейро.
PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?
Water
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:55
Hotab написав: Vadim_ написав:
Згідно законодавства у 2021 пройшов ВЛК у ТЦК і СП , візнали придатним але НЕ ЗАПРОНУВАЛИ КОНТРАКТ навіть не натякнули , тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе
Зараз можна піти на контракт. Тим більше що борг за навчання все ще висить. Що заважає?
А там і шанс на досрочну пенсію по інвалідності..
Дурен, який борг ?, за навчання заплатили облігаціями і податками дід з бабою і батьки
Коли пожежа то пожешники коли війна то військові
Vadim_
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:57
Vadim_ написав:
Родина имела меня ввиду выдав 100 р. на которые я купил туфли "Саламандер"
За 100 р. Саламандер?
Вони на батьківщині в марках дорожче коштували.
Water
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:00
Vadim_ написав:
тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе
А ти оновив? Як твоя дружина на іждівєнії?
Water
|
