Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:01

  Water написав:
  Vadim_ написав:Родина имела меня ввиду выдав 100 р. на которые я купил туфли "Саламандер"

За 100 р. Саламандер? :shock: Вони на батьківщині в марках дорожче коштували.

В мене з Вадимом в цьому моменті повне співпадіння))
В, кажись, 91-му в фірмовому магазині Саламандра в столиці совдепу купив за 110 рє. оті тухфлі.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:11

  Water написав:PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?

все правильно. не пробуйте).
У вас ввічливо попросили, ви віддали. Які до кого питання?
Скаржитись медику в частині і вимагати?) Отримаєте 2 половинки однієї таблетки одну від поносу другу від кашлю)
будете приймати то не перепутайте.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 10:21

  Slon_Nosov написав:Господар Вельзевула
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Не ходить потребує постійної сторонньої допомоги. Пункт 13, батько обирає мене доглядачем. Але наче влітку змінили законодавство, та документи підтверджуючи наявність моєї сестри громадянки іншої країни вже не мають значення. Сестра виїхала з України здавши українські документи та знявшись з обліку 25 років тому. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.


От читаю я цей пункт 13 статті 23 і дивуюсь з цієї юридичної пастки.
13) які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю;


Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню.
Якщо ж інвалід раптом потребує догляду, - то лише хтось один, за вибором.
