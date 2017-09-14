В мене з Вадимом в цьому моменті повне співпадіння))
В, кажись, 91-му в фірмовому магазині Саламандра в столиці совдепу купив за 110 рє. оті тухфлі.
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:01
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:11
все правильно. не пробуйте).
У вас ввічливо попросили, ви віддали. Які до кого питання?
Скаржитись медику в частині і вимагати?) Отримаєте 2 половинки однієї таблетки одну від поносу другу від кашлю)
будете приймати то не перепутайте.
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:21
От читаю я цей пункт 13 статті 23 і дивуюсь з цієї юридичної пастки.
Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню.
Якщо ж інвалід раптом потребує догляду, - то лише хтось один, за вибором.
