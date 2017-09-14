Додано: Нед 28 вер, 2025 11:55

Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню.





Як вам вдається ТАК інтерпретувати прочитане?Якщо у людини потребуючої догляд є не військовозобовʼязані сини (близькі родичі) , то зобовʼязаному відстрочки нема, доглядати має не зобовʼязаний.Якщо всі зобовʼязані (кілька синів), то відстрочку має лише один. Що там у вас не виходить?Конкретно у нашого нового офіцера штабу сестра очевидно документально є громадянкою України, жодних оф.документів про виїзд на ПМЖ і відсутність у неї громадянства в ТЦК нема. Тому формально їх дії вірні. Слова к дєлу не приліпити.Щодо тиску… Тут банлерлог вірно вказав: нема історії хвороби, в якій було б видно перебіг захворювання, то всі ці «у мене зараз тиск 200» - це не сприймається. Може ковтнув якусь таблу перед входом в ТЦК, може перехвилювався.По нормальному мали б на дообстеження направити, але .. Там таких , хто розказує то про сітківку , то про потєряне дєло з фаршем - кожен перший. Слова ніхто не слухає, треба документи.Якби я був в ТЦК, і до мене приїхав шумахер який розказує , що всі навколо овочі і флегмати, а він дєрзкій як пуля рєзкій, він був би у мене штурмовиком, там треба саме такі , , а в комедію «тиск 200 я б не повірив». З тиском 200 тошнять на ЗАЗ-968М в правому ряді, а не крутять пятнашки на смугах мегаполісу, розказуючи, що середня швидкість по місту у нього 60+.