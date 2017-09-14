Hotab написав:Щодо тиску… Тут банлерлог вірно вказав: нема історії хвороби, в якій було б видно перебіг захворювання, то всі ці «у мене зараз тиск 200» - це не сприймається. Може ковтнув якусь таблу перед входом в ТЦК, може перехвилювався. По нормальному мали б на дообстеження направити, але ..
Саме обстеження все покаже, якщо постійно такий тиск, вже буде видно зміни. Саме які це зміни, з ризиком для життя чи ні- все буде встановлено нормальним лікарем. У випадку Слона Носова його заперли без усіляких дообстежень, а якщо якраз у нього є загроза життю, хто за це відповість?
Hotab стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них. Таке враження що їх не існує. В ІІ СВ в Великобританії чи США працювало дофіга людей на оборонних заводах, жінки в тому числі. Це було дуже масово. В нас я думаю скоріше всього це в 90% корито щоб забронювати дуже "непростих" людей. Цікава ваша думка на рахунок цього.
«Російське чиновництво прогнило наскрізь. Без зміни його ми не виграємо війну, скільки б не билися. Поки Шойгу, Лавров і Пєсков – ця чудова компанія – перебувають на верхівках влади», – сказав Гіркін. Також терорист порадив «вирізати пухлину» з владної верхівки РФ. https://glavcom.ua/video/terorist-girki ... 55629.html
Але саме дрони то роблять. І роблять масово . Щодо «болванок» 152 (155) , не знаю. Та і знав би, то не сказав. Загалом тут мова про сам підхід. Чел ніяк не зніме шору: у нього, як і абирвалга, всі зобовʼязані щось робити, а він лише пити горіляку і приходити сюди кожні вихідні як вперше, питати по колу одне і те саме. Але в такі ігри можна грати удвох
Саме які це зміни, з ризиком для життя чи ні- все буде встановлено нормальним лікарем. У випадку Слона Носова його заперли без усіляких дообстежень, а якщо якраз у нього є загроза життю, хто за це відповість?
позиція комісії влк така сама як позиція комісії по інвалідності. Доказуєш непридатність ти сам. На дообслідування посилають якщо є документи, які дають підстави визнати непридатним чи обмежено придатним. Не відповість ніхто. Позиція влади якщо ти мобілізований з порушеннями ти всеодно мобілізований.
Від хотаба можна хіба почути щось інше крім що "сам винен", або "якби вчасно оновив дані, то б такого не було"
BIGor написав:Hotab стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них.
Львівські оборонні-працюють на ура... Ще й не влаштуєшся і це при тому що половина всіх серьозних прильотів по Львову - прийшлись по ним. ПС реальні прильоти не афішуються і в ЗМІ не освітлюються - і це правильно.
Slon_Nosov написав:Господар Вельзевула Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Не ходить потребує постійної сторонньої допомоги. Пункт 13, батько обирає мене доглядачем. Але наче влітку змінили законодавство, та документи підтверджуючи наявність моєї сестри громадянки іншої країни вже не мають значення. Сестра виїхала з України здавши українські документи та знявшись з обліку 25 років тому. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії. ,
Якщо є адвокат з нотаріальною довіреністю від вас, нехай готує подання на опікунство у судовому порядку, третя сторона яку потрібно викликати в суд - соц.служба за місцем реєстрації батька. Вони лише згідно законодавства мають подавати опікуна. Опікунство забезпечить звільнення з лав ЗСУ.