Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:16
Water написав: Vadim_ написав:
Родина имела меня ввиду выдав 100 р. на которые я купил туфли "Саламандер"
За 100 р. Саламандер?
Вони на батьківщині в марках дорожче коштували.
07.05.1992. в городе Саратове десь недалеко від ЖД вокзалу була стіхійна барахолка , там і придбав , нові , сірого цвіту не на шнурках, крупная строчька на носке, кожа дуже товста і специфическая подошва цвета специфического - типа серо /жолтого, я і раніше взував Саламандер (Марафон , баклажанового коліру шкіра, на шнурках. підошва чорного коліру) але це була бомба
пачьку по один руб видані у штабі вч я і заплатил
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 28 вер, 2025 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:25
fler написав:
Яке ваше діло до рятувальних чи інших справ Флер? Флер вам щось винна?
Так, і інші Вам нічого не винні. Чому Ви взагалі дозволяете собі про них згадувати? Відповідайте за себе.
fler написав:
Ваша дружина вже пішла захищати? Ні? Чому?
Знову про себе ні слова... Це не дивує. Ви ж тут голосно показово "хвилюєтесь" про мирне населення прифронтових зон, тому і розповідайте про себе і свої дії.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Нед 28 вер, 2025 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:29
Banderlog написав: ЛАД написав:
Я, вроде, написал, что не только.
Но вряд ли, например, вишистская Франция была бы возможна без поражения Франции. Но после поражения, она вполне успешно существовала и поддерживала Германию.
Италия тоже оказалась не такой уж стойкой. Как она ещё вместе с Францией не вошла в число победителей.
стійкість діло 3тє.)
Важно інше, що в принципі європа була обєднана фашистською ідеологією в різних варіантах. Якщо відсторонитись від сша та ссср, взяти європу як цілісну замкнену систему то сил в ній що могли і хотіли протистояти фашизму не було. Візьмем противника німеччини польщу.
Чи була вона демократичною державою? Ні. Там керував авторитарний уряд Пілсудського. Націоналістичний. І антисемітизм в довоєнній польщі був теж популярним.
Що не дає нам віднести їх до фашистів? В польщі влада не спиралась на широкі маси робітників та дрібний бізнес. Не було революційності та ідеї зламати старий світ. Польща на той момент не дозріла до фашизму.
"Сили що могли і хотіли протистояти фашизму" всё же были. Во всяком случае, они были во многих странах, но сил не хватило. Возможно, потому что правящие элиты больше боялись коммунизма, чем фашизма.
Но согласен, что общеевропейской силы, противостоящей фашизму, не было.
Не уверен, что опора "на широкі маси робітників та дрібний бізнес" необходимый признак фашизма. Точно так же и "ідея зламати старий світ". Муссолини не ставил задачу "зламати старий світ", ему вполне хватало идеи возродить Римскую империю. Так что довоенную Польшу, по-моему, вполне можно назвать фашистским государством. Или, по крайней мере, близкой к этому.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:35
Hotab написав:
Ким заборонено мені керувати автомобілем, якщо у мене вже давно є офіційний діагноз Гіпертонія якогось-там ступеню?
Так от дивлячись якого ступеню
З НАКАЗУ МОЗ
Артеріальна гіпертензія II–III ступеня (рівень артеріального тиску 160/100 мм рт. ст. і вище) є протипоказанням до керування транспортними засобами.
При артеріальній гіпертензії І ступеня (до 159/99 мм рт. ст.) питання вирішується індивідуально, за умови ефективного лікування та відсутності ускладнень — водій може бути визнаний придатним.»
У мене II ступеня, куди мені бігти здавать ВП? І хто це вирішив? Мій сімейний лікар не забороняє мені керувать автомобілем.
Звісно я дотримуюсь пункту 2.9 ПДР, якщо мені погано, я нікуди не їду.
ПДР України 2.9 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
2.9. Водієві забороняється:
а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин;
б) керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;
Не тільки Хотаб
Бо людям з обмеженими можливостями теж потрібно кудись переміщатись, не тільки по хаті.
А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.
Це хто вирішив? Ось мій знайомий, інвалід І групи з дружною інвалідом І групи, їздять на спеціально обладнаному автомобілі. Це не врятувало його від повістки на блок-посту, потім він пів року проходив ВЛК, про що я вже розповідав. Як йому та дружині переміщатись, потягом, чи автобусом? У потяг та автобус його та жружину хто буде заносить? Чи якщо він у змозі керувать автомобілем, він теж зможе у штабі шось писать? Ну так мобілізуйте людину, чому відмовились. Прикол в тому, шо його з обліку не зняли.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:39
Water
Це хто вирішив?
Я ж написав «хто вирішив».
Верховна Рада через закон України про дорожній рух і МОЗ через наказ.
Але точно не твій сімейний лікар))
Ти просто порушник, тому їздиш, але в нашій країні таких багато
І не тільки в сфері дорожнього руху))
Hotab написав:
Звичайно що не тільки Хотаб так вважає
Наказ 65 МОЗ , додаток 4 (Перелік медичних протипоказань до керування транспортними засобами)
читайте.
З чим можна, а з чим ні
З тиском 200 не можна
А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.
Вітаю. колись було бажання зробити все "по буквє закона" в питанні допуску водіїв на службових авто - з лікарем і щоденними перевірками, тож трохи цікавився цією темою. Зараз діє актуальний наказ від 2022р за підписом Ляшко. Для водіїв категорії С, С1 обмеженням (забороною на керування) є наявність тиску 180/100 або вищим, який зберігається при постійній медикаментозній терапії. Тобто, якщо це хвороба, яка існує деякий час і вимагає постійного мед. нагляду.
А разове 200/100 може бути будь у кого, особливо після 40 років, навіть якщо не вдало сходити в туалет. Інша справа, лікарі на ВЛК мали людину направити на обстеження. Бо після таких ВЛК у турбо режимі і з"являються історій про помер в учєбкє. Я коли проходив ВЛК, терапевт сварився на якогось вчителя, у якого був зависокий тиск, лякав гіпертоничними кризами та інсультами і пропонував направлення на обстеження, а той кричав, що у нього купа дітей, з якими нема кому більше проводити навчання (з якогось райцентру). Але це у цивільній лікарні.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:41
Water написав: Hotab написав:
Ким заборонено мені керувати автомобілем, якщо у мене вже давно є офіційний діагноз Гіпертонія якогось-там ступеню?
Так от дивлячись якого ступеню
З НАКАЗУ МОЗ
Артеріальна гіпертензія II–III ступеня (рівень артеріального тиску 160/100 мм рт. ст. і вище) є протипоказанням до керування транспортними засобами.
При артеріальній гіпертензії І ступеня (до 159/99 мм рт. ст.) питання вирішується індивідуально, за умови ефективного лікування та відсутності ускладнень — водій може бути визнаний придатним.»
У мене II ступеня, куди мені бігти здавать ВП? І хто це вирішив? Мій сімейний лікар не забороняє мені керувать автомобілем.
Звісно я дотримуюсь пункту 2.9 ПДР, якщо мені погано, я нікуди не їду.
ПДР України 2.9 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
2.9. Водієві забороняється:
а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин;
б) керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;
Не тільки Хотаб
Бо людям з обмеженими можливостями теж потрібно кудись переміщатись, не тільки по хаті.
А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.
Це хто вирішив? Ось мій знайомий, інвалід І групи з дружною інвалідом І групи, їздять на спеціально обладнаному автомобілі. Це не врятувало його від повістки на блок-посту, потім він пів року проходив ВЛК, про що я вже розповідав. Як йому та дружині переміщатись, потягом, чи автобусом? У потяг та автобус його та жружину хто буде заносить? Чи якщо він у змозі керувать автомобілем, він теж зможе у штабі шось писать? Ну так мобілізуйте людину, чому відмовились. Прикол в тому, шо його з обліку не зняли.
Хто буде годувати наших ментов з прокурорами , ментами і ....?
