Я, вроде, написал, что не только. Но вряд ли, например, вишистская Франция была бы возможна без поражения Франции. Но после поражения, она вполне успешно существовала и поддерживала Германию. Италия тоже оказалась не такой уж стойкой. Как она ещё вместе с Францией не вошла в число победителей.
стійкість діло 3тє.) Важно інше, що в принципі європа була обєднана фашистською ідеологією в різних варіантах. Якщо відсторонитись від сша та ссср, взяти європу як цілісну замкнену систему то сил в ній що могли і хотіли протистояти фашизму не було. Візьмем противника німеччини польщу. Чи була вона демократичною державою? Ні. Там керував авторитарний уряд Пілсудського. Націоналістичний. І антисемітизм в довоєнній польщі був теж популярним. Що не дає нам віднести їх до фашистів? В польщі влада не спиралась на широкі маси робітників та дрібний бізнес. Не було революційності та ідеї зламати старий світ. Польща на той момент не дозріла до фашизму.
"Сили що могли і хотіли протистояти фашизму" всё же были. Во всяком случае, они были во многих странах, но сил не хватило. Возможно, потому что правящие элиты больше боялись коммунизма, чем фашизма. Но согласен, что общеевропейской силы, противостоящей фашизму, не было. Не уверен, что опора "на широкі маси робітників та дрібний бізнес" необходимый признак фашизма. Точно так же и "ідея зламати старий світ". Муссолини не ставил задачу "зламати старий світ", ему вполне хватало идеи возродить Римскую империю. Так что довоенную Польшу, по-моему, вполне можно назвать фашистским государством. Или, по крайней мере, близкой к этому.
Hotab написав:Ким заборонено мені керувати автомобілем, якщо у мене вже давно є офіційний діагноз Гіпертонія якогось-там ступеню? Так от дивлячись якого ступеню З НАКАЗУ МОЗ Артеріальна гіпертензія II–III ступеня (рівень артеріального тиску 160/100 мм рт. ст. і вище) є протипоказанням до керування транспортними засобами. При артеріальній гіпертензії І ступеня (до 159/99 мм рт. ст.) питання вирішується індивідуально, за умови ефективного лікування та відсутності ускладнень — водій може бути визнаний придатним.»
У мене II ступеня, куди мені бігти здавать ВП? І хто це вирішив? Мій сімейний лікар не забороняє мені керувать автомобілем. Звісно я дотримуюсь пункту 2.9 ПДР, якщо мені погано, я нікуди не їду. ПДР України 2.9 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
2.9. Водієві забороняється: а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин; б) керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;
Не тільки Хотаб Бо людям з обмеженими можливостями теж потрібно кудись переміщатись, не тільки по хаті. А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.
Це хто вирішив? Ось мій знайомий, інвалід І групи з дружною інвалідом І групи, їздять на спеціально обладнаному автомобілі. Це не врятувало його від повістки на блок-посту, потім він пів року проходив ВЛК, про що я вже розповідав. Як йому та дружині переміщатись, потягом, чи автобусом? У потяг та автобус його та жружину хто буде заносить? Чи якщо він у змозі керувать автомобілем, він теж зможе у штабі шось писать? Ну так мобілізуйте людину, чому відмовились. Прикол в тому, шо його з обліку не зняли.
Я ж написав «хто вирішив». Верховна Рада через закон України про дорожній рух і МОЗ через наказ. Але точно не твій сімейний лікар))
Ти просто порушник, тому їздиш, але в нашій країні таких багато І не тільки в сфері дорожнього руху))
Колись , я думаю , ми пройдемо до того, що будуть єдині реєстри. Вже начебто є таке в сфері авіації. Про що мова? Йде військовий пілот з авіації саме по здоровʼю (не по закінчень контракту), отримає додаткові виплати і пільги, адже він інвалід, навіть в піхоту не придатний. А потім йде проходить цивільну льотну комісію і раптом «придатний». Як таке може бути взагалі? Так от таке прикривають (чи вже прикрили, хз).
Так в отут. Ти з інвалідністю . Саме по тиску . Не можеш служити , прикуєш догляд. То як т з таким діагнозом що м можеш водити, якщо тебе в будь який момент може схопити кондратій?
Без ноги - можеш. Бо на кермі додатковий перемикач. А от з тиском не можеш. І це правильно
Hotab написав:Звичайно що не тільки Хотаб так вважає Наказ 65 МОЗ , додаток 4 (Перелік медичних протипоказань до керування транспортними засобами) читайте. З чим можна, а з чим ні З тиском 200 не можна
А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.
Вітаю. колись було бажання зробити все "по буквє закона" в питанні допуску водіїв на службових авто - з лікарем і щоденними перевірками, тож трохи цікавився цією темою. Зараз діє актуальний наказ від 2022р за підписом Ляшко. Для водіїв категорії С, С1 обмеженням (забороною на керування) є наявність тиску 180/100 або вищим, який зберігається при постійній медикаментозній терапії. Тобто, якщо це хвороба, яка існує деякий час і вимагає постійного мед. нагляду. А разове 200/100 може бути будь у кого, особливо після 40 років, навіть якщо не вдало сходити в туалет. Інша справа, лікарі на ВЛК мали людину направити на обстеження. Бо після таких ВЛК у турбо режимі і з"являються історій про помер в учєбкє. Я коли проходив ВЛК, терапевт сварився на якогось вчителя, у якого був зависокий тиск, лякав гіпертоничними кризами та інсультами і пропонував направлення на обстеження, а той кричав, що у нього купа дітей, з якими нема кому більше проводити навчання (з якогось райцентру). Але це у цивільній лікарні.
ЛАД написав:....... Вони, звісно, існують. Але їх відносно небагато. Гадаю, більшість заброньованих не на оборонних заводах, а як "критично необхідні". Як то залізничники, комунальники і таке інше.
Ну конечно. Возьмите любую необходимую в армии вещь - например вот этот монитор перед глазами - и задайте простой вопрос "а как она тут очутилась"? И получится что она куплена в магазине (забронирован продавец), которого приняли на работу (забронирован кадровик), оплачена например за наличку (забронирован инкассатор) или карточкой (забронирован персонал провайдера интернета) деньги перечислены в банк (забронирован весь персонал банка), отгружена со склада (забронирован кладовщик, грузчик), магазин отчитался перед налоговой (налоги ж никто не отменял, правда? забронированы бухгалтера) и т.д. А в магазин эта вещь попала с Тайваня, для этого с производителем заключили контракт (забронирован юрист), найден маршрут перевозки (забронирован логист), выполнена растаможка (забронирован таможенный брокер) и т.п. Экономику же никто на военные рельсы по факту не переводил, вот и результат. И это одна вещь на столе а их сотни. Согласитесь в Британии 2СВ, которую любят тут приводить в пример, было немного по другому, не так ли?
А потім усі ці люди ввечері після роботи підуть хто куди - в бар, манікюрний салон, качалку й будуть сидіти там й "сміятися поки наші хлопці гинуть" (с)
"в Британии 2СВ" не было мониторов. Все перечисленные вами действительно нужны. Но, во-первых, все эти люди нужны не на один монитор, а, во-вторых, почти все (если не вообще все) вами перечисленные могут быть женщинами.
Тут актуальні норми. Інша справа, як видаються меддовідки на комерційній основі і як часто потрібна їхня наявність (майже ніколи)
В даному випадку я нічого не порушую, якщо я шось порушую- хай це суд доводить. Якщо є до мене питання- будь ласка, у законому порядку шо саме я порушую, я надам всі документи, у т.ч. висновок мого сімейного лікаря.
Hotab написав:Ти з інвалідністю . Саме по тиску . Не можеш служити , прикуєш догляд. То як т з таким діагнозом що м можеш водити, якщо тебе в будь який момент може схопити кондратій?
З ВЛК не все так просто, якщо так тупо загрести, як Слона, то я також придатний. Просто керую, я питав лікаря, обмежень немає, якщо згідно ПДР я себе добре почуваю. Ще раз наголошую, в іншій країні від мене не вимагали ніяких лікарів, крім зору. Там ти не заплатиш нікому і нічого, при всьому бажанні, звісно це ніде не вимагають. Звісно я також повинен дотримуватись пунктів ПДР, де би я не керував авто.
