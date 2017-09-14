Додано: Нед 28 вер, 2025 13:35

Hotab написав: Ким заборонено мені керувати автомобілем, якщо у мене вже давно є офіційний діагноз Гіпертонія якогось-там ступеню?

Так от дивлячись якого ступеню

З НАКАЗУ МОЗ



Артеріальна гіпертензія II–III ступеня (рівень артеріального тиску 160/100 мм рт. ст. і вище) є протипоказанням до керування транспортними засобами.

При артеріальній гіпертензії І ступеня (до 159/99 мм рт. ст.) питання вирішується індивідуально, за умови ефективного лікування та відсутності ускладнень — водій може бути визнаний придатним.» Ким заборонено мені керувати автомобілем, якщо у мене вже давно є офіційний діагноз Гіпертонія якогось-там ступеню?Так от дивлячись якого ступенюЗ НАКАЗУ МОЗАртеріальна гіпертензія II–III ступеня (рівень артеріального тиску 160/100 мм рт. ст. і вище) є протипоказанням до керування транспортними засобами.При артеріальній гіпертензії І ступеня (до 159/99 мм рт. ст.) питання вирішується індивідуально, за умови ефективного лікування та відсутності ускладнень — водій може бути визнаний придатним.»

2.9. Водієві забороняється:

а) керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин;

б) керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

Не тільки Хотаб

Бо людям з обмеженими можливостями теж потрібно кудись переміщатись, не тільки по хаті.

А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.

У мене II ступеня, куди мені бігти здавать ВП? І хто це вирішив? Мій сімейний лікар не забороняє мені керувать автомобілем.Звісно я дотримуюсь пункту 2.9 ПДР, якщо мені погано, я нікуди не їду.ПДР України 2.9 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобівЦе хто вирішив? Ось мій знайомий, інвалід І групи з дружною інвалідом І групи, їздять на спеціально обладнаному автомобілі. Це не врятувало його від повістки на блок-посту, потім він пів року проходив ВЛК, про що я вже розповідав. Як йому та дружині переміщатись, потягом, чи автобусом? У потяг та автобус його та жружину хто буде заносить? Чи якщо він у змозі керувать автомобілем, він теж зможе у штабі шось писать? Ну так мобілізуйте людину, чому відмовились. Прикол в тому, шо його з обліку не зняли.