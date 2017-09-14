|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:27
ЛАД написав: katso написав: Banderlog написав:
Тисячу ухилянтів жруть в барах і ніпроякий монітор вони не думають. Все в їх житті іде як і йшло до війни
а денюжку кушать в баре они откуда берут?
Некоторые ещё наживаются на военных поставках.
Как советской пропагандой завоняло ... "наживаются" ... "на военных поставках"
И всё на эмоциях )
pesikot
Повідомлень: 12186
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:29
Hotab написав:
Про що мова? Йде військовий пілот з авіації саме по здоровʼю (не по закінчень контракту), отримає додаткові виплати і пільги, адже він інвалід, навіть в піхоту не придатний. А потім йде проходить цивільну льотну комісію і раптом «придатний».
Требования для военных и гражданских пилотов одинаковые? Мне всегда казалось, что для военных должны быть строже. Нагрузки всё-таки разные.
По поводу же запрета на вождение, если ВЛК признало непригодным, должно ли это действовать в обратном направлении?
Если я сейчас попытаюсь по всем правилам получить водительскую справку, и мне ее не дадут, должны ли меня немедленно списать из армии? 😁
Если серьезно, у нас сохранились медицинские требования к водителям с тех времён, когда автомобиль был диковинкой, а управляли, в основном, профессионалы. Сейчас, когда автомобиль стал бытовым прибором, большинство стран от этой дикости отказались.
Ну и стоит учесть, что медицина - наука не точная, поэтому результат очень сильно зависит от того, кому нужен диагноз здоров?
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 8897
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21653 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:35
Щось "залізний" депутат говорить про бонус за підписання контракту на 2 млн. грн., а також збільшення виплат на нулі. Невже ЄС потратиться на це? Ну давно пора за рахунок заморожених коштів рашки таке замутити (через кредит під їх заставу чи конфіскацію це вже не так важливо), можливо вдалося б набрати добровольців (а це майже 50 тис дол), у війні на виснаження треба давити рашку саме ресурсами
The_Rebel
Повідомлень: 802
З нами з: 01.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 209 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:41
Сибарит
Требования для военных и гражданских пилотов одинаковые? Мне всегда казалось, что для военных должны быть строже. Нагрузки всё-таки разные.
По поводу же запрета на вождение, если ВЛК признало непригодным, должно ли это действовать в обратном направлении?
1. Вимоги саме для льотної роботи - Різні. Але я уточнив в своєму пості , що військ. пілот не просто йде з льотної роботи (бо тоді він може по здоровʼю продовжити служити на землі, а він так не хоче), а йде повністю непридатним служити. Комісованим!! А я навіть не уявляю такого діагнозу, по якому служити в армії не можеш ніде , а літати в цивільній авіації - можеш )))
2. Обратна схема не може працювати, бо є такі діагнози, з якими можна водити авто , але не можна служити, і навпаки. Тому ясна справа я кажу про ті діагнози, які повторюються в обох переліках. . І от тиск 200 є саме одним з таких
Ну і якщо розширяти думку … Дозвіл на зброю має (там теж медична довідка треба), а служити непридатний по здоровʼю))
Вам не здаються дивними такі речі?)
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 28 вер, 2025 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2495 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:45
ЛАД написав: katso написав: Banderlog написав:
.........
Тисячу ухилянтів жруть в барах і ніпроякий монітор вони не думають. Все в їх житті іде як і йшло до війни
а денюжку кушать в баре они откуда берут?
Некоторые ещё наживаются на военных поставках.
Кто, эти тысячи вызывающих гнев патриотов сидящих в шаурмячных с бутылкой пива после работы, они наживаются на военных поставках?
katso
Повідомлень: 1399
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:16
katso написав:
Тисячу ухилянтів жруть в барах і ніпроякий монітор вони не думають. Все в їх житті іде як і йшло до війни
а денюжку кушать в баре они откуда берут?[/quote] а ті хто мобілізовані де раніше дєнюшку брали?
Banderlog
Повідомлень: 3575
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:18
Hotab написав:Сибарит
Требования для военных и гражданских пилотов одинаковые? Мне всегда казалось, что для военных должны быть строже. Нагрузки всё-таки разные.
По поводу же запрета на вождение, если ВЛК признало непригодным, должно ли это действовать в обратном направлении?
1. Вимоги саме для льотної роботи - Різні. Але я уточнив в своєму пості , що військ. пілот не просто йде з льотної роботи (бо тоді він може по здоровʼю продовжити служити на землі, а він так не хоче), а йде повністю непридатним служити. Комісованим!! А я навіть не уявляю такого діагнозу, по якому служити в армії не можеш ніде , а літати в цивільній авіації - можеш )))
2. Обратна схема не може працювати, бо є такі діагнози, з якими можна водити авто , але не можна служити, і навпаки. Тому ясна справа я кажу про ті діагнози, які повторюються в обох переліках. . І от тиск 200 є саме одним з таких
Ну і якщо розширяти думку … Дозвіл на зброю має (там теж медична довідка треба), а служити непридатний по здоровʼю))
Вам не здаються дивними такі речі?)
Последний пример неудачный.
Например, давление 200/100 вполне достаточно для "служити непридатний по здоровʼю", но не мешает получить "Дозвіл на зброю".
ЛАД
Повідомлень: 36415
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:24
ЛАД
Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».
Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
Hotab
Повідомлень: 16500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2495 раз.
Профіль
katso написав: ЛАД написав: katso написав:
-----------------------------Banderlog
.........
Тисячу ухилянтів жруть в барах і ніпроякий монітор вони не думають. Все в їх житті іде як і йшло до війни
-----------------------------
а денюжку кушать в баре они откуда берут?
Некоторые ещё наживаются на военных поставках.
Кто, эти тысячи вызывающих гнев патриотов сидящих в шаурмячных с бутылкой пива после работы, они наживаются на военных поставках?
Вы раньше не отличаоись искажением или превратным толкованием моих слов.
Не надо меняться в худшую сторону.
Было:
Все в їх житті іде як і йшло до війни
Некоторые ещё наживаются на военных поставках.
И речь не о тех, кто сидит "в шаурмячных с бутылкой пива после работы
".
ЛАД
Повідомлень: 36415
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
Профіль
Hotab написав:ЛАД Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».
Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
Скорее всего, никуда.
Но признаю ошибку, не изучал требования к дозвілу на зброю.
Ладно, пусть не это. Отсутствие ног допускает владение оружием?
ЛАД
Повідомлень: 36415
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
Профіль
