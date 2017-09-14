RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15287152881528915290>
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:37

ЛАД
Якщо це не перешкода користуватися фізично безпечно.
Служити теж здається дозволили з цим. За бажанням ,
Hotab
 
Повідомлень: 16500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:50

  Hotab написав:ЛАД


Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».



Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?

тому в штабі артилеристу дадуть ручку, мишку і планшет
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40968
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:50

  katso написав:.........
  ЛАД написав:вами перечисленные могут быть женщинами.

В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин. На подавляющее большинство перечисленных вами работ это не требует очень уж большого времени.
"в Британии 2СВ, которую любят тут приводить в пример" было именно так. Да и у нас сейчас бывает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36418
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:50

  Hotab написав:Schmit

Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню.


Як вам вдається ТАК інтерпретувати прочитане? :D
Якщо у людини потребуючої догляд є не військовозобовʼязані сини (близькі родичі) , то зобовʼязаному відстрочки нема, доглядати має не зобовʼязаний.
Якщо всі зобовʼязані (кілька синів), то відстрочку має лише один. Що там у вас не виходить?

Ви зрозумійте різницю між поняттями "постійний догляд" і "утримання".
Не кожен інвалід І, ІІ групи, потребує постійного догляду, деякі навіть працюють.
У першій частині пункту 13 статті 23 чітко вказано, що не підлягають мобілізації військовозобовязані які просто мають одного із своїх батьків з інвалідністю, якщо немає інших невійськовозобовязаних. Останнє речення додали пізніше і вказали, що догляд може здійснювати один з військовозобовязаних. Ну добре, логічно, доглядати дійсно може лише хтось один з... Але це речення ні одним словом не скасовує право на відстрочку усім іншим військовозобовязаним вказану у першому реченні, які просто мають одного із своїх батьків з інвалідністю і зобовязані їх утримувати.

  Hotab написав:Конкретно у нашого нового офіцера штабу сестра очевидно документально є громадянкою України, жодних оф.документів про виїзд на ПМЖ і відсутність у неї громадянства в ТЦК нема. Тому формально їх дії вірні. Слова к дєлу не приліпити.

Так, тут все вірно, є невійськовозобовязана, яка "зобовязана утримувати". Тому так, право на відстрочку втрачається. А якщо невійьковозобовязана раптом стане військовозобовязаною, право на відстрочку буде в обох просто за наявністю інваліда, чи по утриманню і без догляду.
  Hotab написав:Щодо тиску… Тут банлерлог вірно вказав: нема історії хвороби, в якій було б видно перебіг захворювання, то всі ці «у мене зараз тиск 200» - це не сприймається. Може ковтнув якусь таблу перед входом в ТЦК, може перехвилювався.
По нормальному мали б на дообстеження направити, але .. Там таких , хто розказує то про сітківку , то про потєряне дєло з фаршем - кожен перший. Слова ніхто не слухає, треба документи.

То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
Schmit
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:55

  Hotab написав:ЛАД
Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».
Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
Не подскажете источник?
Хотел посмотреть требования, но гугл эту цитату не находит, а выдаёт ссылки, где только общие слова.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36418
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 17:03

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  BIGor написав:Hotab стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них.
Львівські оборонні-працюють на ура...
Ще й не влаштуєшся і це при тому що половина всіх серьозних прильотів по Львову - прийшлись по ним.
ПС
реальні прильоти не афішуються і в ЗМІ не освітлюються - і це правильно.
1. Львів не вся Україна.
2. Якщо важко влаштуватися, то значить їх не так вже й багато.
1 Офіційно заявляється про менше 1 млн заброньованих по всій Україні.
-5% від працездатного населення станом на до війни,
- 15% від офіційно працюючого населення станом на сьогодні з урахуванням того що +/-8млн виїхало
2 Зарплати на оборонних як не дивно -менші від зарплат на комерційних.
3 Отримати роботу з бронюванням наприклад на заправці(доба через троє чи двоє - точно не памятаю) - легше ніж знайти роботу на оборонному підприємстві
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27062
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 17:16

  Schmit написав:То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.

ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3576
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 17:20

  whois2010 написав:
  Hotab написав:Звичайно що не тільки Хотаб так вважає
Наказ 65 МОЗ , додаток 4 (Перелік медичних протипоказань до керування транспортними засобами)
читайте.
З чим можна, а з чим ні
З тиском 200 не можна

А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.

Вітаю. колись було бажання зробити все "по буквє закона" в питанні допуску водіїв на службових авто - з лікарем і щоденними перевірками, тож трохи цікавився цією темою. Зараз діє актуальний наказ від 2022р за підписом Ляшко. Для водіїв категорії С, С1 обмеженням (забороною на керування) є наявність тиску 180/100 або вищим, який зберігається при постійній медикаментозній терапії. Тобто, якщо це хвороба, яка існує деякий час і вимагає постійного мед. нагляду.
А разове 200/100 може бути будь у кого, особливо після 40 років, навіть якщо не вдало сходити в туалет. Інша справа, лікарі на ВЛК мали людину направити на обстеження. Бо після таких ВЛК у турбо режимі і з"являються історій про помер в учєбкє. Я коли проходив ВЛК, терапевт сварився на якогось вчителя, у якого був зависокий тиск, лякав гіпертоничними кризами та інсультами і пропонував направлення на обстеження, а той кричав, що у нього купа дітей, з якими нема кому більше проводити навчання (з якогось райцентру). Але це у цивільній лікарні.
Нажаль к Делу не приш'ш



А яким ти загинув , здоровим чі з тиском то усім крім рідні по .уй
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 17:31

  Water написав:
  Slon_Nosov написав:Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.

Вас так швидко закинули до ВЧ, бо у вас схоже "дефіцитна ВОС" та є відповідна подготовка.
1. Звернутись до адвоката.
2. У ВЧ скаржитись медику на постійний головний біль.
3. У МЧ вимагать провести МСКТ та доплєр сосудів, плюс консультація нормальних спеціалістів: кардіо, нейро.

PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?


По ВОСу ППО, а забрали офіцером штабу артдивізіону
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Осколки прилітали практично у кожен будинок Семенівки на Чернігівщині, а близько 30% помешкань непридатні для життя. Як розповів начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, найпівнічніше місто України росіяни регулярно обстрілюють безпілотниками, ствольною артилерією та РЗСВ. У Новгород-Сіверському районі із чотирьох громад — дві визнані територіями ведення бойових дій.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12187
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15287152881528915290>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313923
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9772)
28.09.2025 16:45
Sense Bank (14897)
28.09.2025 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.