Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:37
ЛАД
Якщо це не перешкода користуватися фізично безпечно.
Служити теж здається дозволили з цим. За бажанням ,
Hotab
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:50
Hotab написав:ЛАД
Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».
Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
тому в штабі артилеристу дадуть ручку, мишку і планшет
flyman
katso написав:
.........
ЛАД написав:
вами перечисленные могут быть женщинами.
В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин. На подавляющее большинство перечисленных вами работ это не требует очень уж большого времени.
"в Британии 2СВ, которую любят тут приводить в пример" было именно так. Да и у нас сейчас бывает.
ЛАД
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:50
Hotab написав:Schmit
Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню.
Як вам вдається ТАК інтерпретувати прочитане?
Якщо у людини потребуючої догляд є не військовозобовʼязані сини (близькі родичі) , то зобовʼязаному відстрочки нема, доглядати має не зобовʼязаний.
Якщо всі зобовʼязані (кілька синів), то відстрочку має лише один. Що там у вас не виходить?
Ви зрозумійте різницю між поняттями "постійний догляд"
і "утримання"
.
Не кожен інвалід І, ІІ групи, потребує постійного догляду
, деякі навіть працюють.
У першій частині пункту 13 статті 23 чітко вказано, що не підлягають мобілізації військовозобовязані які просто мають одного із своїх батьків з інвалідністю
, якщо немає інших не
військовозобовязаних. Останнє речення додали пізніше і вказали, що догляд
може здійснювати один з військовозобовязаних. Ну добре, логічно, доглядати дійсно може лише хтось один з... Але це речення ні одним словом не скасовує право на відстрочку усім іншим військовозобовязаним вказану у першому реченні, які просто мають одного із своїх батьків з інвалідністю
і зобовязані їх утримувати.
Hotab написав:
Конкретно у нашого нового офіцера штабу сестра очевидно документально є громадянкою України, жодних оф.документів про виїзд на ПМЖ і відсутність у неї громадянства в ТЦК нема. Тому формально їх дії вірні. Слова к дєлу не приліпити.
Так, тут все вірно, є невійськовозобовязана, яка "зобовязана утримувати". Тому так, право на відстрочку втрачається. А якщо невійьковозобовязана раптом стане військовозобовязаною, право на відстрочку буде в обох просто за наявністю інваліда, чи по утриманню і без догляду.
Hotab написав:
Щодо тиску… Тут банлерлог вірно вказав: нема історії хвороби, в якій було б видно перебіг захворювання, то всі ці «у мене зараз тиск 200» - це не сприймається. Може ковтнув якусь таблу перед входом в ТЦК, може перехвилювався.
По нормальному мали б на дообстеження направити, але .. Там таких , хто розказує то про сітківку , то про потєряне дєло з фаршем - кожен перший. Слова ніхто не слухає, треба документи.
То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
Schmit
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:55
Hotab написав:ЛАД Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».
Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
Не подскажете источник?
Хотел посмотреть требования, но гугл эту цитату не находит, а выдаёт ссылки, где только общие слова.
ЛАД
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:03
ЛАД написав: budivelnik написав: BIGor написав:
Hotab стосовно оборонних заводів - от всі про них кажуть, але жодний знайомий/знайома не працює на них.
Львівські оборонні-працюють на ура...
Ще й не влаштуєшся і це при тому що половина всіх серьозних прильотів по Львову - прийшлись по ним.
ПС
реальні прильоти не афішуються і в ЗМІ не освітлюються - і це правильно.
1. Львів не вся Україна.
2. Якщо важко влаштуватися, то значить їх не так вже й багато.
1 Офіційно заявляється про менше 1 млн заброньованих по всій Україні.
-5% від працездатного населення станом на до війни,
- 15% від офіційно працюючого населення станом на сьогодні з урахуванням того що +/-8млн виїхало
2 Зарплати на оборонних як не дивно -менші від зарплат на комерційних.
3 Отримати роботу з бронюванням наприклад на заправці(доба через троє чи двоє - точно не памятаю) - легше ніж знайти роботу на оборонному підприємстві
budivelnik
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:16
Schmit написав:
То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.
ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.
Banderlog
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:20
whois2010 написав: Hotab написав:
Звичайно що не тільки Хотаб так вважає
Наказ 65 МОЗ , додаток 4 (Перелік медичних протипоказань до керування транспортними засобами)
читайте.
З чим можна, а з чим ні
З тиском 200 не можна
А «переміщатись» же багато різних способів є. І власне авто за кермом - лише один з них. І зовсім не найголовніший і найнеобхідніший.
Вітаю. колись було бажання зробити все "по буквє закона" в питанні допуску водіїв на службових авто - з лікарем і щоденними перевірками, тож трохи цікавився цією темою. Зараз діє актуальний наказ від 2022р за підписом Ляшко. Для водіїв категорії С, С1 обмеженням (забороною на керування) є наявність тиску 180/100 або вищим, який зберігається при постійній медикаментозній терапії. Тобто, якщо це хвороба, яка існує деякий час і вимагає постійного мед. нагляду.
А разове 200/100 може бути будь у кого, особливо після 40 років, навіть якщо не вдало сходити в туалет. Інша справа, лікарі на ВЛК мали людину направити на обстеження. Бо після таких ВЛК у турбо режимі і з"являються історій про помер в учєбкє. Я коли проходив ВЛК, терапевт сварився на якогось вчителя,
у якого був зависокий тиск, лякав гіпертоничними кризами та інсультами і пропонував направлення на обстеження, а той кричав, що у нього купа дітей, з якими нема кому більше проводити навчання (з якогось райцентру). Але це у цивільній лікарні.
Нажаль к Делу не приш'ш
А яким ти загинув , здоровим чі з тиском то усім крім рідні по .уй
Vadim_
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:31
Water написав: Slon_Nosov написав:
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
Вас так швидко закинули до ВЧ, бо у вас схоже "дефіцитна ВОС" та є відповідна подготовка.
1. Звернутись до адвоката.
2. У ВЧ скаржитись медику на постійний головний біль.
3. У МЧ вимагать провести МСКТ та доплєр сосудів, плюс консультація нормальних спеціалістів: кардіо, нейро.
PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?
По ВОСу ППО, а забрали офіцером штабу артдивізіону
Slon_Nosov
Додано: Нед 28 вер, 2025 17:38
Осколки прилітали практично у кожен будинок Семенівки на Чернігівщині, а близько 30% помешкань непридатні для життя. Як розповів начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, найпівнічніше місто України росіяни регулярно обстрілюють безпілотниками, ствольною артилерією та РЗСВ. У Новгород-Сіверському районі із чотирьох громад — дві визнані територіями ведення бойових дій.
pesikot
