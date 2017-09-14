RSS
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 17:44

  Banderlog написав:
  Schmit написав:То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.

У їх обов'язки входить діагностувати, щоб не допустити потрапляння у ЗСУ хворих, на яких державі доведеться витрачати ресурси без реальної користі для боєздатності.

  Banderlog написав: ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.

Якщо людину мобілізують без підписів у мобілізаційному розпорядженні, висновку ВЛК, направленні у військову частину та ще в багатьох інших папірцях, то як потім притягнути до відповідальності наприклад за СЗЧ?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 18:00

shaman
К вопросу о "мясных штурмах":
Александр Сырский заявил, что Москва сосредоточила более 700 000 военнослужащих вдоль 1250-километровой линии фронта. Не добившись дальнейшего продвижения, военные перешли к тактике «тысячи ударов» — использованию большого количества подразделений, до шести военнослужащих, для одновременной атаки, сообщил Сырский журналистам.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-26/putin-is-ramping-up-his-hybrid-campaign-against-europe "Путин усиливает свою гибридную кампанию против Европы"
Это "мясные штурмы"? :)
Статья в целом более-менее интересная, но особой информации нет, цитировать не буду.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 18:07

  Schmit написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.

У їх обов'язки входить діагностувати, щоб не допустити потрапляння у ЗСУ хворих, на яких державі доведеться витрачати ресурси без реальної користі для боєздатності.

  Banderlog написав: ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.

Якщо людину мобілізують без підписів у мобілізаційному розпорядженні, висновку ВЛК, направленні у військову частину та ще в багатьох інших папірцях, то як потім притягнути до відповідальності наприклад за СЗЧ?

Я тебе ,ты в интернете, скажу
Я случайно прошол ВЛК от и до у 2021, мені було 50к, тому аналізи і кардіограмму ЗА ГРОШІ отримав не у сімейного лікаря безплатно, многие платно так как очередь длинная,
Да , через нашу бесплатную дуже довго....
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 18:29

  Schmit написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.

У їх обов'язки входить діагностувати, щоб не допустити потрапляння у ЗСУ хворих, на яких державі доведеться витрачати ресурси без реальної користі для боєздатності.

  Banderlog написав: ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.

Якщо людину мобілізують без підписів у мобілізаційному розпорядженні, висновку ВЛК, направленні у військову частину та ще в багатьох інших папірцях, то як потім притягнути до відповідальності наприклад за СЗЧ?
як притянути до відповідальності? А як притягнути до відповідальності за порушення правил дорожнього руху? Чи незаконне зберігання зброї? Якщо ви не будете нічого підписувати? :lol:
А за обовязки насмішили. Вони такіж ж члени групи бусіфікації як пузачі з бусіка та придані поліцейські. Ладно, якщо б кількість охочих та примусово доставлених бусиком була вища за норму заготівлі. Тоді да, можно перебирати.
на безрибї і рак риба, а якщо не впіймаєш й рака то й сам раком станеш.
І потом з чого ви взяли що держава так вже заінтересована відібрати найбільш здорових? Як тоді вкладається в вашу концепцію, що молодих не беруть а беруть старих? Хіба в 59 масово здоровіші ніж 23?
Хотіли б з нормальним тиском на фронт то брали б 18 річних.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 18:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».
Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
Не подскажете источник?
Хотел посмотреть требования, но гугл эту цитату не находит, а выдаёт ссылки, где только общие слова.



Це в додатку до Наказу МОЗ №246 від 21.05.2007, яким лікарі керуються коли надають медичну довідку про право володіння зброєю
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 18:53

Зображення

:lol:

Мобілізацію та воєнний стан не скасують і після миру чи припинення вогню, – нардеп Костенко 8)

Він заявив, що необхідно буде замінити тих, хто давно воює. Мобілізують навіть поранених, додав він :oops:
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 19:04

  Banderlog написав:
  Schmit написав:
  Banderlog написав: нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.

У їх обов'язки входить діагностувати, щоб не допустити потрапляння у ЗСУ хворих, на яких державі доведеться витрачати ресурси без реальної користі для боєздатності.

  Banderlog написав: ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.

Якщо людину мобілізують без підписів у мобілізаційному розпорядженні, висновку ВЛК, направленні у військову частину та ще в багатьох інших папірцях, то як потім притягнути до відповідальності наприклад за СЗЧ?
як притянути до відповідальності? А як притягнути до відповідальності за порушення правил дорожнього руху? Чи ...?

Без доказів - ніяк. Підписані документи - це докази, а не підписані - це порушення, службове підроблення, перевищення повноважень і т.д.
Хоча в країні мрій Зе вже все можливо.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 19:07

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю».
Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
Не подскажете источник?
Хотел посмотреть требования, но гугл эту цитату не находит, а выдаёт ссылки, где только общие слова.



Це в додатку до Наказу МОЗ №246 від 21.05.2007, яким лікарі керуються коли надають медичну довідку про право володіння зброєю

Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 19:53

  Vadim_ написав: Я

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:05

Вэнс:

К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников...

Русским нужно проснуться и принять реальность. Умирает много людей, а результатов почти нет. Сколько ещё жизней они готовы потерять?

Сколько ещё людей они убьют ради очень малой — или вообще какой-либо — выгоды на земле?
