Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:08
detroytred написав:
Вэнс:
К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников...
Русским нужно проснуться и принять реальность. Умирает много людей, а результатов почти нет. Сколько ещё жизней они готовы потерять?
Сколько ещё людей они убьют ради очень малой — или вообще какой-либо — выгоды на земле?
На третій день Пильне Око побачив що в клуні нема стіни.
flyman
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:09
"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."
Прохожий
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:14
flyman написав: detroytred написав:
Вэнс:
К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников...
Русским нужно проснуться и принять реальность. Умирает много людей, а результатов почти нет. Сколько ещё жизней они готовы потерять?
Сколько ещё людей они убьют ради очень малой — или вообще какой-либо — выгоды на земле?
На третій день Пильне Око побачив що в клуні нема стіни.
Чаплига вже поховав рфію:
*Хотите по простому? )))
Ну ок...
Ядерка? Куядерка... даже своему КНДР Китай не позволит и мыслить о таком...
Асимметрия по Украине? Уже нет... эта опция была год назад...
Даже великий Израиль НИЧЕГО с Газой не сделает...
И США с Саудитми с Хуситами...
ПЕРФОКАРТА...
РФ пошла по неизбежности... и да... поэтому УМНЫЕ и спетляли... бо знают Перфокарту...
И да... всего за 3 мес... Украина позвонила РФ в колокольчик АВИАЦИИ и БЕНЗИНА...
И да... Индия спетляет... Си прогнется...
Бразилия сделает вид что ей повезло не влезть в ШОС... будет БРИКСить по мелочам...
США решат с "шифтом" на БВ на Монархии и с Венесуэлой и Ираном по нефти... но с дисконтом под санкциями... и вытурят РФ с Индии, которая будет для Китая и РФ еще тем "слоном"...
И будет и обжим по ЮК и по ЦА... и будет и СП и Балтика...
Все будет... наблюдайте.* (С)
_________________________
Хоча каже, що про розвал тощо рфії й мови нема, а все зведеться до а-ля повернення єльцінських часів.
detroytred
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:18
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Вэнс:
К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников...
Русским нужно проснуться и принять реальность. Умирает много людей, а результатов почти нет. Сколько ещё жизней они готовы потерять?
Сколько ещё людей они убьют ради очень малой — или вообще какой-либо — выгоды на земле?
На третій день Пильне Око побачив що в клуні нема стіни.
Чаплига вже поховав рфію:
*Хотите по простому? )))
Ну ок...
Ядерка? Куядерка... даже своему КНДР Китай не позволит и мыслить о таком...
Асимметрия по Украине? Уже нет... эта опция была год назад...
Даже великий Израиль НИЧЕГО с Газой не сделает...
И США с Саудитми с Хуситами...
ПЕРФОКАРТА...
РФ пошла по неизбежности... и да... поэтому УМНЫЕ и спетляли... бо знают Перфокарту...
И да... всего за 3 мес... Украина позвонила РФ в колокольчик АВИАЦИИ и БЕНЗИНА...
И да... Индия спетляет... Си прогнется...
Бразилия сделает вид что ей повезло не влезть в ШОС... будет БРИКСить по мелочам...
США решат с "шифтом" на БВ на Монархии и с Венесуэлой и Ираном по нефти... но с дисконтом под санкциями... и вытурят РФ с Индии, которая будет для Китая и РФ еще тем "слоном"...
И будет и обжим по ЮК и по ЦА... и будет и СП и Балтика...
Все будет... наблюдайте.* (С)
_________________________
Хоча каже, що про розвал тощо рфії й мови нема, а все зведеться до а-ля повернення єльцінських часів.
це до ретроградного Меркурія в Венері, чи після?
flyman
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:19
flyman
Зараз сузірʼя «муха в шпінделі».
Hotab
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:29
Hotab написав:flyman
Зараз сузірʼя «муха в
шпінделі».
В чи НА?)
Прохожий
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:31
Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."
Пора! Пора вже від розмов переходити до дій. Я так зрозумів їх можуть надати для тримання у вигляді гарантії, щоб росіяни від безвиході не вдалися до якихось ескалаційних дій. На кшталт ударів по урядовому кварталу, атомних електростанціях і тп. Тобто використовувати на свій розсуд ми не зможемо, лише у відповідь на ескалацію. Ну хоча б так дали вже
The_Rebel
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:41
The_Rebel написав: Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."
Пора! Пора вже від розмов переходити до дій. Я так зрозумів їх можуть надати для тримання у вигляді гарантії, щоб росіяни від безвиході не вдалися до якихось ескалаційних дій. На кшталт ударів по урядовому кварталу, атомних електростанціях і тп. Тобто використовувати на свій розсуд ми не зможемо, лише у відповідь на ескалацію. Ну хоча б так дали вже
Навіщо нам ці томагавки, якщо у нас же вже 300+ фламінгів і щодня +1, а з жовтня буде +5.
Schmit
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:43
Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."
У меня только один вопрос: сколько всего существует томагавков класса земля-земля, которые нам нужны? Там основное базирование морское.
Кажется, мы в очередной раз начинаем молиться на очередную вундервафлю...
Сибарит
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:52
Сибарит написав: Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."
У меня только один вопрос: сколько всего существует томагавков класса земля-земля, которые нам нужны? Там основное базирование морское.
Кажется, мы в очередной раз начинаем молиться на очередную вундервафлю...
Typhon (Mid-Range Capability)
Water
Профіль
|
|
Додати
тему
|
Відповісти
на тему
