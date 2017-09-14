RSS
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:08

Пильне Око побачив

  detroytred написав:Вэнс:

К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников...

Русским нужно проснуться и принять реальность. Умирает много людей, а результатов почти нет. Сколько ещё жизней они готовы потерять?

Сколько ещё людей они убьют ради очень малой — или вообще какой-либо — выгоды на земле?

На третій день Пильне Око побачив що в клуні нема стіни.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40970
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:09

"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."
Прохожий
 
Повідомлень: 14148
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:14

  flyman написав:
  detroytred написав:Вэнс:

К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников...

Русским нужно проснуться и принять реальность. Умирает много людей, а результатов почти нет. Сколько ещё жизней они готовы потерять?

Сколько ещё людей они убьют ради очень малой — или вообще какой-либо — выгоды на земле?

На третій день Пильне Око побачив що в клуні нема стіни.

Чаплига вже поховав рфію:
*Хотите по простому? )))
Ну ок...
Ядерка? Куядерка... даже своему КНДР Китай не позволит и мыслить о таком...
Асимметрия по Украине? Уже нет... эта опция была год назад...
Даже великий Израиль НИЧЕГО с Газой не сделает...
И США с Саудитми с Хуситами...

ПЕРФОКАРТА...

РФ пошла по неизбежности... и да... поэтому УМНЫЕ и спетляли... бо знают Перфокарту...

И да... всего за 3 мес... Украина позвонила РФ в колокольчик АВИАЦИИ и БЕНЗИНА...

И да... Индия спетляет... Си прогнется...

Бразилия сделает вид что ей повезло не влезть в ШОС... будет БРИКСить по мелочам...

США решат с "шифтом" на БВ на Монархии и с Венесуэлой и Ираном по нефти... но с дисконтом под санкциями... и вытурят РФ с Индии, которая будет для Китая и РФ еще тем "слоном"...

И будет и обжим по ЮК и по ЦА... и будет и СП и Балтика...

Все будет... наблюдайте.* (С)
_________________________
Хоча каже, що про розвал тощо рфії й мови нема, а все зведеться до а-ля повернення єльцінських часів.
detroytred
 
Повідомлень: 25648
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:18

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Вэнс:

К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников...

Русским нужно проснуться и принять реальность. Умирает много людей, а результатов почти нет. Сколько ещё жизней они готовы потерять?

Сколько ещё людей они убьют ради очень малой — или вообще какой-либо — выгоды на земле?

На третій день Пильне Око побачив що в клуні нема стіни.

Чаплига вже поховав рфію:
*Хотите по простому? )))
Ну ок...
Ядерка? Куядерка... даже своему КНДР Китай не позволит и мыслить о таком...
Асимметрия по Украине? Уже нет... эта опция была год назад...
Даже великий Израиль НИЧЕГО с Газой не сделает...
И США с Саудитми с Хуситами...

ПЕРФОКАРТА...

РФ пошла по неизбежности... и да... поэтому УМНЫЕ и спетляли... бо знают Перфокарту...

И да... всего за 3 мес... Украина позвонила РФ в колокольчик АВИАЦИИ и БЕНЗИНА...

И да... Индия спетляет... Си прогнется...

Бразилия сделает вид что ей повезло не влезть в ШОС... будет БРИКСить по мелочам...

США решат с "шифтом" на БВ на Монархии и с Венесуэлой и Ираном по нефти... но с дисконтом под санкциями... и вытурят РФ с Индии, которая будет для Китая и РФ еще тем "слоном"...

И будет и обжим по ЮК и по ЦА... и будет и СП и Балтика...

Все будет... наблюдайте.* (С)
_________________________
Хоча каже, що про розвал тощо рфії й мови нема, а все зведеться до а-ля повернення єльцінських часів.

це до ретроградного Меркурія в Венері, чи після?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40970
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:19

flyman
Зараз сузірʼя «муха в шпінделі».
Hotab
 
Повідомлень: 16505
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:29

  Hotab написав:flyman
Зараз сузірʼя «муха в шпінделі».

В чи НА?)
Прохожий
 
Повідомлень: 14148
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:31

  Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."

Пора! Пора вже від розмов переходити до дій. Я так зрозумів їх можуть надати для тримання у вигляді гарантії, щоб росіяни від безвиході не вдалися до якихось ескалаційних дій. На кшталт ударів по урядовому кварталу, атомних електростанціях і тп. Тобто використовувати на свій розсуд ми не зможемо, лише у відповідь на ескалацію. Ну хоча б так дали вже
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 01.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:41

  The_Rebel написав:
  Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."

Пора! Пора вже від розмов переходити до дій. Я так зрозумів їх можуть надати для тримання у вигляді гарантії, щоб росіяни від безвиході не вдалися до якихось ескалаційних дій. На кшталт ударів по урядовому кварталу, атомних електростанціях і тп. Тобто використовувати на свій розсуд ми не зможемо, лише у відповідь на ескалацію. Ну хоча б так дали вже

Навіщо нам ці томагавки, якщо у нас же вже 300+ фламінгів і щодня +1, а з жовтня буде +5.
Schmit
 
Повідомлень: 5189
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:43

  Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."

У меня только один вопрос: сколько всего существует томагавков класса земля-земля, которые нам нужны? Там основное базирование морское.
Кажется, мы в очередной раз начинаем молиться на очередную вундервафлю...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8899
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21653 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 20:52

  Сибарит написав:
  Прохожий написав:"Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk."

У меня только один вопрос: сколько всего существует томагавков класса земля-земля, которые нам нужны? Там основное базирование морское.
Кажется, мы в очередной раз начинаем молиться на очередную вундервафлю...

Typhon (Mid-Range Capability)
Water
 
Повідомлень: 3381
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
