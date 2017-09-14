RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15289152901529115292
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 21:29

  ЛАД написав:
  katso написав:.........
  ЛАД написав:вами перечисленные могут быть женщинами.

В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин.


Так они есть, эти мужчины. У них есть квалификация - им дают за нее бронь. В примере выше я показал что при сегодняшнем состоянии экономики таких нужно много.
И да, несложно обучить и женщин. Но при условии если женщина хочет обучиться. Или что ей сделаешь если она не хочет учиться новой профессии, а хочет там поехать в Польшу на социал или сидеть с детьми или по прежнему "печь тортики или делать ноготки-бровки" за теже или большие деньги? Были бы обученные женщины- работодатели с радостью бы их брали, меньше мороки и шансов что работник когда-то забудет телефон и будет бусифицирован по дороге на работу.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 22:10

  Бетон написав:Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.


Не менее 10-15 лет.Многие из читающих эти строки,не доживут до конца.Но выбора особо нет,нужно не зацикливаться и жить на всю катушку,жизнь одна. За бугром х******, недоступны многие из привычных радостей.
Вернулся с Польши- сразу человеком себя почувствовал,хоть верь-хоть не верь.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 818
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 22:15

  Бетон написав:Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.

смерть путіна + 1-2 роки (по аналогії з Кримською війною коли цар Микола І здох).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10190
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 22:25

  Бетон написав:Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.

Поки хтось не помре.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40970
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15289152901529115292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127883
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999053
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.