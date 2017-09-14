|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:29
ЛАД написав: katso написав:
ЛАД написав:
вами перечисленные могут быть женщинами.
В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин.
Так они есть, эти мужчины. У них есть квалификация - им дают за нее бронь. В примере выше я показал что при сегодняшнем состоянии экономики таких нужно много.
И да, несложно обучить и женщин. Но при условии если женщина хочет
обучиться. Или что ей сделаешь если она не хочет учиться новой профессии, а хочет там поехать в Польшу на социал или сидеть с детьми или по прежнему "печь тортики или делать ноготки-бровки" за теже или большие деньги? Были бы обученные женщины- работодатели с радостью бы их брали, меньше мороки и шансов что работник когда-то забудет телефон и будет бусифицирован по дороге на работу.
katso
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:01
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Бетон
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:10
Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Не менее 10-15 лет.Многие из читающих эти строки,не доживут до конца.Но выбора особо нет,нужно не зацикливаться и жить на всю катушку,жизнь одна. За бугром х******, недоступны многие из привычных радостей.
Вернулся с Польши- сразу человеком себя почувствовал,хоть верь-хоть не верь.
Господар Вельзевула
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:15
Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
смерть путіна + 1-2 роки (по аналогії з Кримською війною коли цар Микола І здох).
BIGor
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:25
Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Поки хтось не помре.
flyman
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
