Додано: Нед 28 вер, 2025 21:29

ЛАД написав: katso написав: .........

ЛАД написав: вами перечисленные могут быть женщинами. вами перечисленные могут быть женщинами.

В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит .........В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит "отказывать по причине пола" никто и не будет.

Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин. "отказывать по причине пола" никто и не будет.Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин.

Так они есть, эти мужчины. У них есть квалификация - им дают за нее бронь. В примере выше я показал что при сегодняшнем состоянии экономики таких нужно много.И да, несложно обучить и женщин. Но при условии если женщинаобучиться. Или что ей сделаешь если она не хочет учиться новой профессии, а хочет там поехать в Польшу на социал или сидеть с детьми или по прежнему "печь тортики или делать ноготки-бровки" за теже или большие деньги? Были бы обученные женщины- работодатели с радостью бы их брали, меньше мороки и шансов что работник когда-то забудет телефон и будет бусифицирован по дороге на работу.