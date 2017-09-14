|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:29
ЛАД написав: katso написав:
.........
ЛАД написав:
вами перечисленные могут быть женщинами.
В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин.
Так они есть, эти мужчины. У них есть квалификация - им дают за нее бронь. В примере выше я показал что при сегодняшнем состоянии экономики таких нужно много.
И да, несложно обучить и женщин. Но при условии если женщина хочет
обучиться. Или что ей сделаешь если она не хочет учиться новой профессии, а хочет там поехать в Польшу на социал или сидеть с детьми или по прежнему "печь тортики или делать ноготки-бровки" за теже или большие деньги? Были бы обученные женщины- работодатели с радостью бы их брали, меньше мороки и шансов что работник когда-то забудет телефон и будет бусифицирован по дороге на работу.
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:01
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
2
2
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:10
Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Не менее 10-15 лет.Многие из читающих эти строки,не доживут до конца.Но выбора особо нет,нужно не зацикливаться и жить на всю катушку,жизнь одна. За бугром х******, недоступны многие из привычных радостей.
Вернулся с Польши- сразу человеком себя почувствовал,хоть верь-хоть не верь.
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:15
Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
смерть путіна + 1-2 роки (по аналогії з Кримською війною коли цар Микола І здох).
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:25
Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Поки хтось не помре.
1
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 22:56
4:40 .. 9:00
Коротко:
1) Мілей вдало провів частину реформ, зменшивиш держ сектор та зробивши певну дерегуляцію, але
2) населення не оцінило, показавши у 2025 на місцевих виборах, що хоче їсти каку
з 9:00 про глобальний влив US T-bils в глобальному контексті, та флешбек
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 28 вер, 2025 23:08, всього редагувалось 1 раз.
1
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 23:05
flyman написав: Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Поки хтось не помре.
Ваши внешне примитивные комментарии сможет по достоинству оценить лишь развитый интеллектуально человек,хотя бы знакомый с теорией солипсизма. Вы правы. Для каждого конец войны произойдет в момент выхода из этой реальности.
Черт возьми, выходит я могу закончить эту войну сегодня до полуночи
Додано: Нед 28 вер, 2025 23:24
Господар Вельзевула написав: flyman написав: Бетон написав:
Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.
Поки хтось не помре.
Ваши внешне примитивные комментарии сможет по достоинству оценить лишь развитый интеллектуально человек,хотя бы знакомый с теорией солипсизма. Вы правы. Для каждого конец войны произойдет в момент выхода из этой реальности.
Черт возьми, выходит я могу закончить эту войну сегодня до полуночи
Так бісер кидати під ноги не радить і Книга. Хто має вуха, той почує, хто має клепку той зрозуміє.
1
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 23:41
katso написав: ЛАД написав:
.........
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин.
Так они есть, эти мужчины. У них есть квалификация - им дают за нее бронь. В примере выше я показал что при сегодняшнем состоянии экономики таких нужно много.
И да, несложно обучить и женщин. Но при условии если женщина хочет
обучиться. Или что ей сделаешь если она не хочет учиться новой профессии, а хочет там поехать в Польшу на социал или сидеть с детьми или по прежнему "печь тортики или делать ноготки-бровки" за теже или большие деньги? Были бы обученные женщины- работодатели с радостью бы их брали, меньше мороки и шансов что работник когда-то забудет телефон и будет бусифицирован по дороге на работу.
Понял.
Мы с вами говорим о разных ситуациях.
Вы пишете о сегодняшней. Но в самом начале разговора вы написали: "Экономику же никто на военные рельсы по факту не переводил, вот и результат". Я говорю о том, как было бы, если бы перевели.
2
2
6
Додано: Пон 29 вер, 2025 00:02
ЛАД написав: katso написав: ЛАД написав:
.........
"отказывать по причине пола" никто и не будет.
Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин.
Так они есть, эти мужчины. У них есть квалификация - им дают за нее бронь. В примере выше я показал что при сегодняшнем состоянии экономики таких нужно много.
И да, несложно обучить и женщин. Но при условии если женщина хочет
обучиться. Или что ей сделаешь если она не хочет учиться новой профессии, а хочет там поехать в Польшу на социал или сидеть с детьми или по прежнему "печь тортики или делать ноготки-бровки" за теже или большие деньги? Были бы обученные женщины- работодатели с радостью бы их брали, меньше мороки и шансов что работник когда-то забудет телефон и будет бусифицирован по дороге на работу.
Понял.
Мы с вами говорим о разных ситуациях.
Вы пишете о сегодняшней. Но в самом начале разговора вы написали: "Экономику же никто на военные рельсы по факту не переводил, вот и результат". Я говорю о том, как было бы, если бы перевели.
О, теперь все стало на свои места. Да, я писал о сегодняшней ситуации, придерживаясь идеи что при сегодняшнем устройстве экономики в тылу необходимы огромные тысячи забронированных, что режет глаз некоторым "патриотам". Если бы перевели - было бы все по другому, лучше или хуже это уже вопрос дискуссионный.
