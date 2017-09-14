RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 00:06

  katso написав:
О, теперь все стало на свои места. Да, я писал о сегодняшней ситуации, придерживаясь идеи что при сегодняшнем устройстве экономики в тылу необходимы огромные тысячи забронированных, что режет глаз некоторым "патриотам". Если бы перевели - было бы все по другому, лучше или хуже это уже вопрос дискуссионный.

Колись же писали на форумі, що для одного військового в тилу має працювати 9 цивільних.
Тепер порахуйте скільки потрібно для 1М силовиків.
І де взяти той людський ресурс?
flyman
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 00:23

Молдова

Які результати виборів у Модові?
flyman
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 01:18

  flyman написав:Які результати виборів у Модові?

Гагаузам автономію не надали

Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 06:08

  flyman написав:
  katso написав:
О, теперь все стало на свои места. Да, я писал о сегодняшней ситуации, придерживаясь идеи что при сегодняшнем устройстве экономики в тылу необходимы огромные тысячи забронированных, что режет глаз некоторым "патриотам". Если бы перевели - было бы все по другому, лучше или хуже это уже вопрос дискуссионный.

Колись же писали на форумі, що для одного військового в тилу має працювати 9 цивільних.
Тепер порахуйте скільки потрібно для 1М силовиків.
І де взяти той людський ресурс?
дуже цікаво як то пораховано? Шо таке виробляє тил?
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 06:54

Schmit
У Бєлгороді заявили про ракетну атаку та проблеми з електрикою – відео
Тим часом на російських ресурсах повідомляють про проблеми з електро- та водопостачанням не тільки в обласному центрі, але й у регіоні.
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 07:34

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Сколько ещё продлится война. Ваши прогнозы.


Не менее 10-15 лет.Многие из читающих эти строки,не доживут до конца.Но выбора особо нет,нужно не зацикливаться и жить на всю катушку,жизнь одна. За бугром х******, недоступны многие из привычных радостей.
Вернулся с Польши- сразу человеком себя почувствовал,хоть верь-хоть не верь.

Настолько фигово?
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 08:18

  Бетон написав:Настолько фигово?

ну якщо взяти, що тут возрастна група 40- 50. З середнім возрастом дожитія в україні для чоловіків 58) то ніякої війни не надо щоб стверджувати , що багато з нас не проживе ще 15р. :lol:
Banderlog
