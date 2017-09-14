fox767676 написав:Втратили США контрольний пакет десь у 2020 у світових справах, після ковіду, блм, перемоги байдена Я коли там був у 2019 то вже відчував що свідок останніх днів величі. Без залучення КНР жодна справа у світі вже не вирішиться Україна повинна продемонструвати розуміння цього, інтесифікувати контакти, відкорегувати парадигму КНР насправлі теж не зацікавлений у повній перемозі росії Бо через Одесу та піде м'якою силою на многостраждальні балкани - Болгарія,Сербія,Чорногорія, почне тролити центральну Європу, переріже комунікації з Туреччиною, і знову стане самостійним гравцем
Проблема в тому, що США гарантує безпеку морських шляхи і як наслідок, світову глобальну торгівлю, в обмін за це світ користується доларом як платіжним засобом в міжнародній торгівлі. Що гарантуватиме Китай (ліцензії на пірацтво)?
Так, це приклад коли кав'ярні зробили правильний вибір на молодь, як не мобілізаційний ресурс і не зробили після виїзду, правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль. Вони будуть страждати, тягнути як все погано, хоча бачать що будівництво у Львові єбоше авральними темпами, а то і є розвиток ВВП більше ніж ресторан...
може пора колишній комсомолці забути сексисткі гасла часів розвинутого соціалізму?
flyman написав:торгівлю, в обмін за це світ користується доларом як платіжним засобом в міжнародній торгівлі
ти курс долара до золота давно бачив? До шв.франка? нічого вже США не гарантує
А до євро чи рупії? Ріст ВВП США більше чим очікувався (3%+). Для Швейцарії погані новини їй або самій боротися проти мит зі сторони з США, , її або вступати в ЄС (і "бити батька гуртом"). Як золото гарантує захист морських торгових шляхів?
"Мілітаризована економіка": чому військова машина Путіна не зупиниться навіть після війни — Bloomberg
Виробництво в Росії досягло безпрецедентних масштабів: ще до вторгнення 2022 року планувалося постачати близько 400 броньованих машин на рік, тепер ця цифра зросла у десять разів. Окремо розгорнуті власні лінії виробництва дронів: у 2023 році виготовлено 140 тисяч, а минулого року — вже 1,5 мільйона.
Водночас оборонна промисловість РФ уже активно повертається на міжнародні ринки. Російська зброя знову представлена на виставках в Індії, Китаї, на Близькому Сході, у країнах Африки, Малайзії та Бразилії. "Рособоронекспорт" повідомляє про рекордний портфель замовлень на 60 млрд доларів, який забезпечує багаторічні контракти для заводів. За оцінками Центру аналізу світової торгівлі зброєю, у перші чотири роки після війни Росія може експортувати озброєнь на суму до 19 млрд доларів. https://zn.ua/ukr/war/militarizovana-ek ... berg.html#
Попри санкції та війну, Росія і надалі отримує стратегічно важливий титан від "занепокоєних" Європи та США та гроші за імпортний титан від «не менш схвильованої» Франції.
За три роки повномасштабного вторгнення країни Заходу забезпечили РФ як заробітками на продажі титану, так і самою сировиною в обсягах, достатніх для виробництва тисяч ракет, які падають нам на голови.
flyman європа пішла з олімпу ще у часи газових війн, там нема що обговорювати їм як і штатам потрібна нова індустріалізація та кейнсіанство всерйоз та надовго валюти їх будуть девальвувати індію є ще шанс придушити
stm написав:правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль.
1. Вы полагаете, что у женщин настолько хуже память, что они не помнят колбасу по 2.20? Кстати, съедобная колбаса стоила 2.60, а вкусная - 3.50. 2. Возраст не бывает после пенсионным. После пенсии говорить о возрасте уже не принято. 3. Женщин банально не хватит, чтобы заменить мужчин на всех рабочих местах. Какими-то придется пожертвовать. Рестораны - это как раз то, чем можно пожертвовать в первую очередь. Предлагаю считать это началом перевода экономики на военные рельсы.