RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1529415295152961529715298>
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:17

  jump написав:"Мілітаризована економіка": чому військова машина Путіна не зупиниться навіть після війни — Bloomberg
Виробництво в Росії досягло безпрецедентних масштабів: ще до вторгнення 2022 року планувалося постачати близько 400 броньованих машин на рік, тепер ця цифра зросла у десять разів. Окремо розгорнуті власні лінії виробництва дронів: у 2023 році виготовлено 140 тисяч, а минулого року — вже 1,5 мільйона.
Зображення
Водночас оборонна промисловість РФ уже активно повертається на міжнародні ринки. Російська зброя знову представлена на виставках в Індії, Китаї, на Близькому Сході, у країнах Африки, Малайзії та Бразилії. "Рособоронекспорт" повідомляє про рекордний портфель замовлень на 60 млрд доларів, який забезпечує багаторічні контракти для заводів. За оцінками Центру аналізу світової торгівлі зброєю

Попри санкції та війну, Росія і надалі отримує стратегічно важливий титан від "занепокоєних" Європи та США та гроші за імпортний титан від «не менш схвильованої» Франції. 8)
За три роки повномасштабного вторгнення країни Заходу забезпечили РФ як заробітками на продажі титану, так і самою сировиною в обсягах, достатніх для виробництва тисяч ракет, які падають нам на голови. :shock:

де ті свідки кордонів-91 які в 2022-23 строчили "неможна зупинятись перемагати бо ІНАКШЕ рф посилиться і знову нападе"?
Letusrock
 
Повідомлень: 2703
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:21

  fox767676 написав:індію є ще шанс придушити

Чаплига співає, що в Заходу саме на Індію плани. Що вивіз капіталу піде саме в Індію. Тобто тепер там він буде прирощуватися. Станеться те саме, що і з Китаєм.

Гарантією ж прив'язки будуть оті тісні міцні зв'язки можновладців Індії з Лондном та Омерикою.

А зараз Трамп намагається забезпечити Індії заміну рашонафти іранською, венесуельською.

Індія такий собі троянський кінь для ШОСу.
detroytred
 
Повідомлень: 25654
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:23

  stm написав:
  jump написав:Наїлись. Київ готується до закриття сотень ресторанів

Українські ресторатори готуються до невідворотної кризи та закриття закладів.
https://epravda.com.ua/biznes/najilisya ... iv-812187/

Так, це приклад коли кав'ярні зробили правильний вибір на молодь, як не мобілізаційний ресурс і не зробили після виїзду, правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль. Вони будуть страждати, тягнути як все погано, хоча бачать що будівництво у Львові єбоше авральними темпами, а то і є розвиток ВВП більше ніж ресторан...

Фігня якась іпсошна.
Мережевий общепіт під бронью, страхові компанії під бронью.
Всі хто здатен порешать під бронью.
Заяви про 1 млн броней, це деза населення одного ряду з кавою в Ялті.
Тих кого можливо мобілізувати лишилось фігня.
Молодь 18-25 завжди була основною категорію працівників общепиту.
Так склалося, що в них зараз є життєво важлива необхідність для виїзду з України.
stm ти що не перекриешь виїзд молоді?
Разом з Шаманом та Котом ви сила.
UA
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:30

  detroytred написав:
  fox767676 написав:індію є ще шанс придушити

Чаплига співає, що в Заходу саме на Індію плани. Що вивіз капіталу піде саме в Індію. Тобто тепер там він буде прирощуватися. Станеться те саме, що і з Китаєм.

Гарантією ж прив'язки будуть оті тісні міцні зв'язки можновладців Індії з Лондном та Омерикою.

А зараз Трамп намагається забезпечити Індії заміну рашонафти іранською, венесуельською.

Індія такий собі троянський кінь для ШОСу.


Не знаю , схоже на шлягер позаминулого сезону, часів солодкої парочки байдена-блімкена
Трамп їх нормально на раскорячку посадив, то вони заметушились
Хоч когось нстигли на місце поставити, бо росію з кнр прогавили
Єврогрощі всі підуть до США.
Єдиний шанс отримати візу\внж\громадянство єдиної захищеної стабільної білої країни будуть інвестиції у її економіку.
Ніяких шарових грінкарт і прихистків для блм-лгбт.
Індія то порохова бочка як срср у 80-х.
У мене є індуси у френдах, мріють до європи переїхати, а у них там усілякі майдани-перемайдани, точки розколу, про які тут не розповідають
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 29 вер, 2025 12:31, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:30

  Господар Вельзевула написав:........
За бугром х******, недоступны многие из привычных радостей.
Вернулся с Польши- сразу человеком себя почувствовал,хоть верь-хоть не верь.

Можно немного подробнее?
Какие радости недоступны?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36423
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:31

  fox767676 написав:Втратили США контрольний пакет десь у 2020 у світових справах, після ковіду, блм, перемоги байдена
Я коли там був у 2019 то вже відчував що свідок останніх днів величі.
Без залучення КНР жодна справа у світі вже не вирішиться
Україна повинна продемонструвати розуміння цього, інтесифікувати контакти, відкорегувати парадигму
КНР насправлі теж не зацікавлений у повній перемозі росії
Бо через Одесу та піде м'якою силою на многостраждальні балкани - Болгарія,Сербія,Чорногорія, почне тролити центральну Європу, переріже комунікації з Туреччиною, і знову стане самостійним гравцем

Вся Середня Азія виявилась розумнішою за Україну.
UA
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:32

  Сибарит написав:
  stm написав:правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль.

1. Вы полагаете, что у женщин настолько хуже память, что они не помнят колбасу по 2.20? Кстати, съедобная колбаса стоила 2.60, а вкусная - 3.50.
2. Возраст не бывает после пенсионным. После пенсии говорить о возрасте уже не принято.
3. Женщин банально не хватит, чтобы заменить мужчин на всех рабочих местах. Какими-то придется пожертвовать. Рестораны - это как раз то, чем можно пожертвовать в первую очередь. Предлагаю считать это началом перевода экономики на военные рельсы.

середній возраст доживанія дєдушєк значітєльно ніже пєнсіонного
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40986
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:36

  Letusrock написав:свідки кордонів-91 які в 2022-23 строчили "неможна зупинятись перемагати бо ІНАКШЕ рф посилиться і знову нападе"?


Володимир Миколаєнко: За три тижні до захоплення Херсону приїжджав президент і провів пресконференцію, що ми спокійні за цей напрямок. :lol:
https://censor.net/ua/resonance/3576702 ... ykolayenko
jump
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:37

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  stm написав:правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль.

1. Вы полагаете, что у женщин настолько хуже память, что они не помнят колбасу по 2.20? Кстати, съедобная колбаса стоила 2.60, а вкусная - 3.50.
2. Возраст не бывает после пенсионным. После пенсии говорить о возрасте уже не принято.
3. Женщин банально не хватит, чтобы заменить мужчин на всех рабочих местах. Какими-то придется пожертвовать. Рестораны - это как раз то, чем можно пожертвовать в первую очередь. Предлагаю считать это началом перевода экономики на военные рельсы.

середній возраст доживанія дєдушєк значітєльно ніже пєнсіонного

Потрібен Закон ВРУ якій зобов'язує українських чоловіків довше жити та працювати(майже безкоштовно).
Також потрібен закон ВРУ про клонування трактористів Микол. Бо вони чомусь швидко скінчилися.
Востаннє редагувалось UA в Пон 29 вер, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Вся Середня Азія виявилась розумнішою за Україну.


Ташкент брежневка x2 в долларах за 10 лет
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1529415295152961529715298>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.