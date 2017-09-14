jump написав:"Мілітаризована економіка": чому військова машина Путіна не зупиниться навіть після війни — Bloomberg Виробництво в Росії досягло безпрецедентних масштабів: ще до вторгнення 2022 року планувалося постачати близько 400 броньованих машин на рік, тепер ця цифра зросла у десять разів. Окремо розгорнуті власні лінії виробництва дронів: у 2023 році виготовлено 140 тисяч, а минулого року — вже 1,5 мільйона. Водночас оборонна промисловість РФ уже активно повертається на міжнародні ринки. Російська зброя знову представлена на виставках в Індії, Китаї, на Близькому Сході, у країнах Африки, Малайзії та Бразилії. "Рособоронекспорт" повідомляє про рекордний портфель замовлень на 60 млрд доларів, який забезпечує багаторічні контракти для заводів. За оцінками Центру аналізу світової торгівлі зброєю
Попри санкції та війну, Росія і надалі отримує стратегічно важливий титан від "занепокоєних" Європи та США та гроші за імпортний титан від «не менш схвильованої» Франції. За три роки повномасштабного вторгнення країни Заходу забезпечили РФ як заробітками на продажі титану, так і самою сировиною в обсягах, достатніх для виробництва тисяч ракет, які падають нам на голови.
де ті свідки кордонів-91 які в 2022-23 строчили "неможна зупинятись перемагати бо ІНАКШЕ рф посилиться і знову нападе"?
Так, це приклад коли кав'ярні зробили правильний вибір на молодь, як не мобілізаційний ресурс і не зробили після виїзду, правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль. Вони будуть страждати, тягнути як все погано, хоча бачать що будівництво у Львові єбоше авральними темпами, а то і є розвиток ВВП більше ніж ресторан...
Фігня якась іпсошна. Мережевий общепіт під бронью, страхові компанії під бронью. Всі хто здатен порешать під бронью. Заяви про 1 млн броней, це деза населення одного ряду з кавою в Ялті. Тих кого можливо мобілізувати лишилось фігня. Молодь 18-25 завжди була основною категорію працівників общепиту. Так склалося, що в них зараз є життєво важлива необхідність для виїзду з України. stm ти що не перекриешь виїзд молоді? Разом з Шаманом та Котом ви сила.
Чаплига співає, що в Заходу саме на Індію плани. Що вивіз капіталу піде саме в Індію. Тобто тепер там він буде прирощуватися. Станеться те саме, що і з Китаєм.
Гарантією ж прив'язки будуть оті тісні міцні зв'язки можновладців Індії з Лондном та Омерикою.
А зараз Трамп намагається забезпечити Індії заміну рашонафти іранською, венесуельською.
Індія такий собі троянський кінь для ШОСу.
Не знаю , схоже на шлягер позаминулого сезону, часів солодкої парочки байдена-блімкена Трамп їх нормально на раскорячку посадив, то вони заметушились Хоч когось нстигли на місце поставити, бо росію з кнр прогавили Єврогрощі всі підуть до США. Єдиний шанс отримати візу\внж\громадянство єдиної захищеної стабільної білої країни будуть інвестиції у її економіку. Ніяких шарових грінкарт і прихистків для блм-лгбт. Індія то порохова бочка як срср у 80-х. У мене є індуси у френдах, мріють до європи переїхати, а у них там усілякі майдани-перемайдани, точки розколу, про які тут не розповідають
fox767676 написав:Втратили США контрольний пакет десь у 2020 у світових справах, після ковіду, блм, перемоги байдена Я коли там був у 2019 то вже відчував що свідок останніх днів величі. Без залучення КНР жодна справа у світі вже не вирішиться Україна повинна продемонструвати розуміння цього, інтесифікувати контакти, відкорегувати парадигму КНР насправлі теж не зацікавлений у повній перемозі росії Бо через Одесу та піде м'якою силою на многостраждальні балкани - Болгарія,Сербія,Чорногорія, почне тролити центральну Європу, переріже комунікації з Туреччиною, і знову стане самостійним гравцем
stm написав:правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль.
1. Вы полагаете, что у женщин настолько хуже память, что они не помнят колбасу по 2.20? Кстати, съедобная колбаса стоила 2.60, а вкусная - 3.50. 2. Возраст не бывает после пенсионным. После пенсии говорить о возрасте уже не принято. 3. Женщин банально не хватит, чтобы заменить мужчин на всех рабочих местах. Какими-то придется пожертвовать. Рестораны - это как раз то, чем можно пожертвовать в первую очередь. Предлагаю считать это началом перевода экономики на военные рельсы.
середній возраст доживанія дєдушєк значітєльно ніже пєнсіонного
Потрібен Закон ВРУ якій зобов'язує українських чоловіків довше жити та працювати(майже безкоштовно). Також потрібен закон ВРУ про клонування трактористів Микол. Бо вони чомусь швидко скінчилися.
