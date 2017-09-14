Додано: Пон 29 вер, 2025 12:53

UA написав: Потрібен Закон ВРУ якій зобов'язує українських чоловіків довше жити та працювати(майже безкоштовно).

Також потрібен закон ВРУ про клонування трактористів Микол. Бо вони чомусь швидко скінчилися.

"Пожежна команда Сирського": як і навіщо Україна створює Штурмові війська"Це іграшка Сирського, тому що вони підкоряються напряму тільки йому"ідея створити "особисту гвардію" з'явилась у головкома влітку минулого року, коли Сирський неочікувано стикнувся зі спротивом деяких командирів Десантно-штурмових військ, які не розуміли доцільності Курської операції.Воєнна кореспондентка Анна Калюжна також заявила про великі втрати серед штурмовиків. Вона процитувала слова декількох офіцерів ЗСУ, які спостерігали за роботою штурмових полків на полі бою."Офіцери з різних підрозділів розповідають, що деякі командири цих полків не соромляться говорити в розмовах фрази на кшталт: "Сьогодні 100 покладу, завтра ще 100 дадуть", – написала журналістка.Мова йде про те, що саме штурмові підрозділи мають пріоритет в отриманні поповнення з мобілізованих, тому начебто можуть дозволити собі втрачати велику кількість бійців під час штурмових дій.Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.Військовий аналітик та історик Михайло Жирохов підтверджує інформацію про високі втрати."Я можу сказати, що у штурмових підрозділів втрати колосальні. Вони більші за середні. В мене немає під рукою конкретних цифр, але я відпрацьовую некрологи для музейного проєкту по загиблих і там це дуже чітко видно", – сказав він ВВС.В деяких випадках життя мобілізованого на фронті після потрапляння в штурмовий полк складає лише декілька місяців, говорить експерт.