UA написав:Потрібен Закон ВРУ якій зобов'язує українських чоловіків довше жити та працювати(майже безкоштовно). Також потрібен закон ВРУ про клонування трактористів Микол. Бо вони чомусь швидко скінчилися.
"Пожежна команда Сирського": як і навіщо Україна створює Штурмові війська
"Це іграшка Сирського, тому що вони підкоряються напряму тільки йому" ідея створити "особисту гвардію" з'явилась у головкома влітку минулого року, коли Сирський неочікувано стикнувся зі спротивом деяких командирів Десантно-штурмових військ, які не розуміли доцільності Курської операції.
Воєнна кореспондентка Анна Калюжна також заявила про великі втрати серед штурмовиків. Вона процитувала слова декількох офіцерів ЗСУ, які спостерігали за роботою штурмових полків на полі бою.
"Офіцери з різних підрозділів розповідають, що деякі командири цих полків не соромляться говорити в розмовах фрази на кшталт: "Сьогодні 100 покладу, завтра ще 100 дадуть", – написала журналістка.
Мова йде про те, що саме штурмові підрозділи мають пріоритет в отриманні поповнення з мобілізованих, тому начебто можуть дозволити собі втрачати велику кількість бійців під час штурмових дій.
Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.
Військовий аналітик та історик Михайло Жирохов підтверджує інформацію про високі втрати.
"Я можу сказати, що у штурмових підрозділів втрати колосальні. Вони більші за середні. В мене немає під рукою конкретних цифр, але я відпрацьовую некрологи для музейного проєкту по загиблих і там це дуже чітко видно", – сказав він ВВС.
Так, це приклад коли кав'ярні зробили правильний вибір на молодь, як не мобілізаційний ресурс і не зробили після виїзду, правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль. Вони будуть страждати, тягнути як все погано, хоча бачать що будівництво у Львові єбоше авральними темпами, а то і є розвиток ВВП більше ніж ресторан...
Жінкам пред або пенсійного віку "ковбаса за 2,2" не " в'їлася у мозок навіки"? Чи ви вже записалися у ряди чоловіконенависників?
А насчёт Львова... Ещё пару лет войны и Харьков окончательно потеряет значение второго центра (и промышленного центра) страны, хотя, возможно, останется миллионником. Точно так же, видимо, сильно упадёт роль Днепра и Запорожья. Львов, наконец, станет миллионником и превратится в современный промышленный город. А ещё через пару-тройку лет войны туда же в целях безопасности перенесут столицу. И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
Это, конечно, скорее фэнтези в стиле Буратинио. Но в фантастике бывает доля правды.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 вер, 2025 13:52, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:"Я можу сказати, що у штурмових підрозділів втрати колосальні. Вони більші за середні. В мене немає під рукою конкретних цифр, але я відпрацьовую некрологи для музейного проєкту по загиблих і там це дуже чітко видно", – сказав він ВВС.
Я и без музейных проектов могу сказать, что потери в штурмовых действиях выше, чем в обороне. Всегда.
stm написав:правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль.
1. Вы полагаете, что у женщин настолько хуже память, что они не помнят колбасу по 2.20? Кстати, съедобная колбаса стоила 2.60, а вкусная - 3.50. 2. Возраст не бывает после пенсионным. После пенсии говорить о возрасте уже не принято. 3. Женщин банально не хватит, чтобы заменить мужчин на всех рабочих местах. Какими-то придется пожертвовать. Рестораны - это как раз то, чем можно пожертвовать в первую очередь. Предлагаю считать это началом перевода экономики на военные рельсы.
1. Це хорека. Общепіт. Якщо б закривалися СТО за виїзд 18-22 то так, чоловіки передпенсійного і пенсійного віку могли б там замінити. 2. Дитячі садки, школи будуть теж закриватися немає у нас дітей. Хто там працюють - жінки-кухарі, які з невеликим перенавчанням можуть заміняти кухарів які поїхали.
Востаннє редагувалось stm в Пон 29 вер, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.