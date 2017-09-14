RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:41

  fox767676 написав:
  UA написав:Вся Середня Азія виявилась розумнішою за Україну.


Ташкент брежневка x2 в долларах за 10 лет

Ціни на нерухомість це
1. Демографія
2. Демографія
3. Демографія
Всі інше інструменти а не причини.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:53

  UA написав:Потрібен Закон ВРУ якій зобов'язує українських чоловіків довше жити та працювати(майже безкоштовно).
Також потрібен закон ВРУ про клонування трактористів Микол. Бо вони чомусь швидко скінчилися.


"Пожежна команда Сирського": як і навіщо Україна створює Штурмові війська 8)

"Це іграшка Сирського, тому що вони підкоряються напряму тільки йому"
ідея створити "особисту гвардію" з'явилась у головкома влітку минулого року, коли Сирський неочікувано стикнувся зі спротивом деяких командирів Десантно-штурмових військ, які не розуміли доцільності Курської операції. :oops:

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна також заявила про великі втрати серед штурмовиків. Вона процитувала слова декількох офіцерів ЗСУ, які спостерігали за роботою штурмових полків на полі бою.

"Офіцери з різних підрозділів розповідають, що деякі командири цих полків не соромляться говорити в розмовах фрази на кшталт: "Сьогодні 100 покладу, завтра ще 100 дадуть", – написала журналістка. :shock:

Мова йде про те, що саме штурмові підрозділи мають пріоритет в отриманні поповнення з мобілізованих, тому начебто можуть дозволити собі втрачати велику кількість бійців під час штурмових дій. :shock:

Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.

Військовий аналітик та історик Михайло Жирохов підтверджує інформацію про високі втрати.

"Я можу сказати, що у штурмових підрозділів втрати колосальні. Вони більші за середні. В мене немає під рукою конкретних цифр, але я відпрацьовую некрологи для музейного проєкту по загиблих і там це дуже чітко видно", – сказав він ВВС.

В деяких випадках життя мобілізованого на фронті після потрапляння в штурмовий полк складає лише декілька місяців, говорить експерт.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cwyl88ke0xjo
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:00

  UA написав:Потрібен Закон ВРУ якій зобов'язує українських чоловіків довше жити та працювати(майже безкоштовно).

І жорстоко карати тих хто не дожив.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:01

  jump написав:Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.

По перше британське ВВС це російське іпсо.
Особисто я довіряю Марафону
Хлопцям що воюють теж вірити не можна

Детройт, пам'ятаєш нашу дискусію про принципи української советьської армії?
Солдат повинен боятися своїх командирів більше за ворога.
Ти казав що цього вже немає, зараз прийнято домовлятися...
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:06

  stm написав:
  jump написав:Наїлись. Київ готується до закриття сотень ресторанів

Українські ресторатори готуються до невідворотної кризи та закриття закладів.
https://epravda.com.ua/biznes/najilisya ... iv-812187/

Так, це приклад коли кав'ярні зробили правильний вибір на молодь, як не мобілізаційний ресурс і не зробили після виїзду, правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль. Вони будуть страждати, тягнути як все погано, хоча бачать що будівництво у Львові єбоше авральними темпами, а то і є розвиток ВВП більше ніж ресторан...

Жінкам пред або пенсійного віку "ковбаса за 2,2" не " в'їлася у мозок навіки"?
Чи ви вже записалися у ряди чоловіконенависників?

А насчёт Львова...
Ещё пару лет войны и Харьков окончательно потеряет значение второго центра (и промышленного центра) страны, хотя, возможно, останется миллионником. Точно так же, видимо, сильно упадёт роль Днепра и Запорожья.
Львов, наконец, станет миллионником и превратится в современный промышленный город. А ещё через пару-тройку лет войны туда же в целях безопасности перенесут столицу. :)
И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.

Это, конечно, скорее фэнтези в стиле Буратинио. Но в фантастике бывает доля правды.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 29 вер, 2025 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:13

  jump написав:"Я можу сказати, що у штурмових підрозділів втрати колосальні. Вони більші за середні. В мене немає під рукою конкретних цифр, але я відпрацьовую некрологи для музейного проєкту по загиблих і там це дуже чітко видно", – сказав він ВВС.

Я и без музейных проектов могу сказать, что потери в штурмовых действиях выше, чем в обороне. Всегда.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:27

  Сибарит написав:
  stm написав:правильний вибір на жінок пред або після пенсійного віку. Вони закриються. На чоловіків пред або пенсійного віку ніякої надії, ковбаса за 2,2 в'їлася у мозок навіки, нажаль.

1. Вы полагаете, что у женщин настолько хуже память, что они не помнят колбасу по 2.20? Кстати, съедобная колбаса стоила 2.60, а вкусная - 3.50.
2. Возраст не бывает после пенсионным. После пенсии говорить о возрасте уже не принято.
3. Женщин банально не хватит, чтобы заменить мужчин на всех рабочих местах. Какими-то придется пожертвовать. Рестораны - это как раз то, чем можно пожертвовать в первую очередь. Предлагаю считать это началом перевода экономики на военные рельсы.

1. Це хорека. Общепіт. Якщо б закривалися СТО за виїзд 18-22 то так, чоловіки передпенсійного і пенсійного віку могли б там замінити.
2. Дитячі садки, школи будуть теж закриватися немає у нас дітей. Хто там працюють - жінки-кухарі, які з невеликим перенавчанням можуть заміняти кухарів які поїхали.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:28

  UA написав:
  jump написав:Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.

По перше британське ВВС це російське іпсо.
Особисто я довіряю Марафону
Хлопцям що воюють теж вірити не можна

Детройт, пам'ятаєш нашу дискусію про принципи української советьської армії?
Солдат повинен боятися своїх командирів більше за ворога.
Ти казав що цього вже немає, зараз прийнято домовлятися...


зеленський на зустрічі з фракціею казав що вундервафлею війни будуть загони "берсерків" - вояків повністю ізолоьованих від інформаційного простору, без телефонів
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Можно немного подробнее?
Какие радости недоступны?


слава Бандері вигукувати не можна
жбурляти копійки в обличя російськомовній касирші
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:31

  fox767676 написав:
  UA написав:
  jump написав:Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.

По перше британське ВВС це російське іпсо.
Особисто я довіряю Марафону
Хлопцям що воюють теж вірити не можна

Детройт, пам'ятаєш нашу дискусію про принципи української советьської армії?
Солдат повинен боятися своїх командирів більше за ворога.
Ти казав що цього вже немає, зараз прийнято домовлятися...


зеленський на зустрічі з фракціею казав що вундервафлею війни будуть загони "берсерків" - вояків повністю ізолоьованих від інформаційного простору, без телефонів

ньюмамлюки, для цього потрібно років 15, щоб з віку ясельної групи,

Перефразовуючи дитячу пісеньку:
"І ось результат -
Мамлюцький султанат"
