fox767676 написав:зеленський на зустрічі з фракціею казав що вундервафлею війни будуть загони "берсерків" - вояків повністю ізолоьованих від інформаційного простору, без телефонів
Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее.
А поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось с амвонов церквей. Неизвестные Отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя;
detroytred написав:Натрапив на цікаву(( точку зору((
Можна і отак - той, хто згоден або розповідає про слабкості оркоармії та скору поразку оркостану, то ... він під впливом росіпсо, гіркіна, просуває їх наративи. Тобто вводить в оману українського глядача. Бо "Це заколисує та заспокоює.", "створює ілюзію слабкого ворога і швидкої перемоги."
Тобто виходить отака кринжова ситуація, що про ворога тоді взагалі нічого не можна висловлювати. Бо якщо показувати його сильні сторони, то це представиться, як захоплення-звеличення, пропаганда потужності агресора. Якщо ж навпаки, то це теж на млин ворога.
Матриця... Як схоче, так і виставить.
Это свидетельствует о двух вещах. 1. Врага можно сделать из любого. Было бы желание. 2. Есть смысл писать правду. Хотя бы более-менее. Уже говорил - понимаю смысл "2 недели" и "чмобики" в марте-апреле 2022. Но не очень понимаю "мясные штурмы" и "атаки на мотоциклах" как признак отсутствия техники у РФ сегодня. Или заявления о "кофе в Ялте". Точно так же, как и разговоры о "60% бракованных БПЛА", поставляемых централизованно в ЗСУ. Это следствие большого (слишком большого?) количества моделей, производимых частными фирмами без управляющего центра, определяющего требования к ним. Всё это вызывает в конечном итоге недоверие к информации, звучащей из наших СМИ.
Это не матрица, а отсутствие последовательной информационной политики.
Хотя понимаю, что полная правда во время войны невозможна и даже недопустима.
jump написав:Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.
По перше британське ВВС це російське іпсо. Особисто я довіряю Марафону Хлопцям що воюють теж вірити не можна
Детройт, пам'ятаєш нашу дискусію про принципи української советьської армії? Солдат повинен боятися своїх командирів більше за ворога. Ти казав що цього вже немає, зараз прийнято домовлятися...
Не треба плутати поняття совдепармійської системи (да і по суті це і є армійська система, як такова) з елементами іншої. Коли система (армійська), то для БУДЬ-ЯКОГО солдата БУДЬ-ЯКИЙ командир (офіцер... згідно того ж Статуту є начальником для будь-якого солдата-рядового. І т.д. згідно начальник-підлеглий по званням). Вже не кажучи про своїх прямих начальників (командирів). Це і є система. Армійська. І базується вона не на страху, а на балансі пряника-кнута. До речі, амерсержантам рядові підкоряються, що аж легенди ходять у кіно)) Це система. Армійська.
А на те, що зараз навелося в якості прикладу, то це що?((( Це частний випадок "домовляння". Домовляння конкретного начальника з конкретним(ми) підлеглим. Примусом-загрозою.
Загальна ж система - домовляння. Як на базарі... Хоча в Статутах на папері ще армійська 😁
jump написав:"Я можу сказати, що у штурмових підрозділів втрати колосальні. Вони більші за середні. В мене немає під рукою конкретних цифр, але я відпрацьовую некрологи для музейного проєкту по загиблих і там це дуже чітко видно", – сказав він ВВС.
Я и без музейных проектов могу сказать, что потери в штурмовых действиях выше, чем в обороне. Всегда.
В Морпіхів радянського флоту, був норматив втрат при штурмі берегової лінії 40% знайомий в 2014 пішов добровольцем в АТО. За станом здоровья був годний в морпіхи та десантно щтурмові. Военком поспілкувавшись з ним, глянув на освіту, сказав що такі розумні там не потрібні та направив в санітари звичайної мотобригади. Типа такий здоровяк навіть 100 кг бійця витягне в безпечне місце. ТЦК тоді ще не було. Корупція була символічною як по нинішнім міркам. Военкоми якось думали про боєздатність ЗСУ.
flyman написав:Коротко: 1) Мілей вдало провів частину реформ, зменшивиш держ сектор та зробивши певну дерегуляцію, але 2) населення не оцінило, показавши у 2025 на місцевих виборах, що хоче їсти каку
Про що я постійно й пишу.. 1 Реформи - це погіршення стану ВСІХ , заради покращення в ОБІЦЯНОМУ майбутньому, яке може прийти а може й не прийти 2 Саме ПОГІРШЕННЯ ВСІМ - і є ОСНОВНОЮ рушійною силою зміни свідомості пересічних.. 3 Якщо НАПРЯМОК реформи був вірний і термін дії реформи(погіршення) був тривалим - то навіть зняття реформатора не зупинить імпульс реформи. Якщо з цей мінімальний час і необхідна глибина погіршення не досягнута - це буде просто чергове погіршення яке ні до чого не привело.
katso написав: О, теперь все стало на свои места. Да, я писал о сегодняшней ситуации, придерживаясь идеи что при сегодняшнем устройстве экономики в тылу необходимы огромные тысячи забронированных, что режет глаз некоторым "патриотам". Если бы перевели - было бы все по другому, лучше или хуже это уже вопрос дискуссионный.
Колись же писали на форумі, що для одного військового в тилу має працювати 9 цивільних. Тепер порахуйте скільки потрібно для 1М силовиків. І де взяти той людський ресурс?
дуже цікаво як то пораховано? Шо таке виробляє тил?
1 В цивільний час в Україні 30% зайнятих в сільському господарстві годувало всю Україну.. Думаю щоб прогодувати 1 млн силовиків - треба мінімум 300 000 селян 2 Треба ще вдягнути і озброїти , якщо з вдягнути пропорція +/- така сама як і прогодувати - то озброїти точно треба від 3 працівника на 1 силовика.. 3 Тепер треба забезпечити діяльність тих хто забезпечує силовиків (їх також треба годувати)..
Тому 5 до 1 - точно треба. Навіть таке просте і банальне - на наступний рік тільки на виплату зарплат військовим треба 1 220 млрд грн.... Якщо згадати що податки становлять 40% , то щоб виплатити 1220 млрд треба створити на 3000 млрд і навіть якщо ці 3000 млрд будуть створювати 5 млн осіб то це 600 000 рік на особу...
jump написав:"Мілітаризована економіка": чому військова машина Путіна не зупиниться навіть після війни — Bloomberg
Виробництво в Росії досягло безпрецедентних масштабів: ще до вторгнення 2022 року планувалося постачати близько 400 броньованих машин на рік, тепер ця цифра зросла у десять разів. Окремо розгорнуті власні лінії виробництва дронів: у 2023 році виготовлено 140 тисяч, а минулого року — вже 1,5 мільйона.
Водночас оборонна промисловість РФ уже активно повертається на міжнародні ринки. Російська зброя знову представлена на виставках в Індії, Китаї, на Близькому Сході, у країнах Африки, Малайзії та Бразилії. "Рособоронекспорт" повідомляє про рекордний портфель замовлень на 60 млрд доларів, який забезпечує багаторічні контракти для заводів. За оцінками Центру аналізу світової торгівлі зброєю, у перші чотири роки після війни Росія може експортувати озброєнь на суму до 19 млрд доларів. https://zn.ua/ukr/war/militarizovana-ek ... berg.html#
Попри санкції та війну, Росія і надалі отримує стратегічно важливий титан від "занепокоєних" Європи та США та гроші за імпортний титан від «не менш схвильованої» Франції.
За три роки повномасштабного вторгнення країни Заходу забезпечили РФ як заробітками на продажі титану, так і самою сировиною в обсягах, достатніх для виробництва тисяч ракет, які падають нам на голови.
Тут учений розказує на загально зрозумілому на прикладі його знайомої Світлани, яка у 2022 купувала на з.п. парфуми та біжутерію, а у 2025 вирощує на дачі картполю щоб було що їсти зимою і купує теплі ковдри, щоб не замерзнути зимою
грудень 2026, і ні днем пізніше крах. Навіть агент Червоній заявив, що то є "паперовий тигр"
detroytred написав:В нас тут місце впливу на маси, щоб обманювати когось, чи все ж таки місце, де можна дозволити собі просто обмін думками стосовно реальності?
В залежності від того що хочете отримати Якщо корисну інформацію - то ДОЦІЛЬНО обговорювати тільки те що не виходить за середній рівень аудиторії... Якщо просто поговорити - то можете створювати скільки завгодно білого шуму...адже все одно отримати від цього поговорити -користі не буде.
От і виходить Якщо тут то обговорювати Військові справи - можна на в діапазоні солдат-молодший офіцер Якщо економіка - в діапазоні люмпен -малий бізнес Якщо політика - в діапазоні лох- районний депутат Влада - в діапазоні сільрада-райрада....
Все що виходить за межі цих діапазонів -корисним не буде ПС можна вичислити когось , хто має інший рівень і ОБГОВОРЮВАТИ з ним в приватній переписці - толку буде більше.
UA написав:Заяви про 1 млн броней, це деза населення одного ряду з кавою в Ялті.
А якщо подумати тим місцем яким їсиш а не тим на якому сидиш? 1 Спочатку бронювали тільки 25% , потім30% , потім 50% від мобпридатних і тільки недавно дозволили бронювати всіх на підприємствах ВПК 2 Так як жінок у нас 50% населення- то й працівників на підприємствах ВПК жіночої статі також було якщо не 50.. то 40% точно. 3 Крім жінок були ще й молодь 18-25 років (не всі ж пішли в студенти і не всі ж виїхали), люди з різними болячками і так далі ( на кожному підприємстві мало бути 7% інвалідів(якщо мені не змінює память)
Звідси висновок На підприємствах де ЗАБРОНЬОВАНО 1 млн осіб - працює 2-2,5 млн осіб. При врахуванні виїхавших , мобілізованих і так далі - 2-2,5млн осіб ЛЕГКО можуть становити 25% від усіх ПРАЦЮЮЧИХ сьогодні в Україні.