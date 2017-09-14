Додано: Пон 29 вер, 2025 14:47

stm написав: Letusrock написав: Деякі європейські ЗМІ вже прямо звинувачують Україну в створенні атмосфери істерії та страху завдяки незрозумілим дронам, які почали зявлятись то тут то там.

Наприклад

Все чекала хто ж першим на форумі озвучить думку мід оркостану захарової, що то Україна підробила орківські дрони дякую Летусрок, не підвели.

Посмотрел статью. И ещё несколько на этом сайте. Не знаю, насколько это авторитетный и популярный источник.Можно, конечно, говорить, что статья (или вообще сайт) "проплачена Путиным", особенно учитывая выражения "путчистской хунты", "нацистского путчиста" (насколько понял, по отношению к Зеленскому), "в мелочной манере белых и чёрных либералов".Но это, похоже, просто леворадикальный сайт. А, к сожалению, не очень понимаю, почему, но и левые, и правые радикалы на Западе выступают против поддержки Украины и за Путина.И на том сайте ещё много высказываний "думки мід оркостану захарової" (в частности, и о будущих "провокациях" Украины с российскими дронами).И, к сожалению, люди на Западе читают такие сайты и статьи. И на кого-то действует.И заявления "глави МЗС Італії, віце-прем'єра Антоніо Таяні" вольно или невольно этому способствуют.А это намного существеннее, чем у нас на форуме.