  #
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів
2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 14:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів
2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....

ти ж топ 5%, куди решті до тебе
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 14:47

  stm написав:
  Letusrock написав:Деякі європейські ЗМІ вже прямо звинувачують Україну в створенні атмосфери істерії та страху завдяки незрозумілим дронам, які почали зявлятись то тут то там.
Наприклад
https://www.lantidiplomatico.it/dettnew ... 289_62804/

Все чекала хто ж першим на форумі озвучить думку мід оркостану захарової, що то Україна підробила орківські дрони :) дякую Летусрок, не підвели.

Посмотрел статью. И ещё несколько на этом сайте. Не знаю, насколько это авторитетный и популярный источник.
Можно, конечно, говорить, что статья (или вообще сайт) "проплачена Путиным", особенно учитывая выражения "путчистской хунты", "нацистского путчиста" (насколько понял, по отношению к Зеленскому), "в мелочной манере белых и чёрных либералов".
Но это, похоже, просто леворадикальный сайт. А, к сожалению, не очень понимаю, почему, но и левые, и правые радикалы на Западе выступают против поддержки Украины и за Путина.
И на том сайте ещё много высказываний "думки мід оркостану захарової" (в частности, и о будущих "провокациях" Украины с российскими дронами).
И, к сожалению, люди на Западе читают такие сайты и статьи. И на кого-то действует.
И заявления "глави МЗС Італії, віце-прем'єра Антоніо Таяні" вольно или невольно этому способствуют.
А это намного существеннее, чем у нас на форуме.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 14:59

  ЛАД написав:
  stm написав:
  Letusrock написав:Деякі європейські ЗМІ вже прямо звинувачують Україну в створенні атмосфери істерії та страху завдяки незрозумілим дронам, які почали зявлятись то тут то там.
Наприклад
https://www.lantidiplomatico.it/dettnew ... 289_62804/

Все чекала хто ж першим на форумі озвучить думку мід оркостану захарової, що то Україна підробила орківські дрони :) дякую Летусрок, не підвели.

...... А, к сожалению, не очень понимаю, почему, но и левые, и правые радикалы на Западе выступают против поддержки Украины и за Путина.
......

Все просто: "до того" - Италия от Путина получала дешевый газ для отопления жилья, а от Украины - максимум обслуживающий персонал для пожилых итальянцев...
2
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:01

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Можно немного подробнее?
Какие радости недоступны?


слава Бандері вигукувати не можна
жбурляти копійки в обличя російськомовній касирші

Всё, на Запад больше ни ногой!
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:10

  detroytred написав:
Загальна ж система - домовляння. Як на базарі...
Хоча в Статутах на папері ще армійська 😁
статутна система не маштабується. Вас ж носіїв статуту лишилось мало понабирали разного зброду по обявлєнію) та і солдати не 18 літні пацани замкнені в казармі без зброї.
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:16

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Все чекала хто ж першим на форумі озвучить думку мід оркостану захарової, що то Україна підробила орківські дрони :) дякую Летусрок, не підвели.

...... А, к сожалению, не очень понимаю, почему, но и левые, и правые радикалы на Западе выступают против поддержки Украины и за Путина.
......

Все просто: "до того" - Италия от Путина получала дешевый газ для отопления жилья, а от Украины - максимум обслуживающий персонал для пожилых итальянцев...

Думаю, стм як і ЛАД пам'ятають один із законів даілектики про боротьбу і єдність протилежностей, от на крайніх полюсах вони, навіть, сходяться
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:27

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів
2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....

Я писал о росте доходов не в упрёк вам или кому-то ещё.
Просто как факт.
При увеличении количества потребителей должны расти продажи и, соответственно, доходы.
Возможно, вам стоит открыть ещё один магазин в другой локации, если в существующей роста нет.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:39

Путін оголосив осінній призов: до армії заберуть понад 130 тисяч росіян :shock:

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають… призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб", - йдеться в указі Путіна.

Лідер Кремля також наказав звільнити з військової служби військових, термін служби за призовом яких закінчився. :?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/29/8000384/
