ЛАД написав:И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів 2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
Все чекала хто ж першим на форумі озвучить думку мід оркостану захарової, що то Україна підробила орківські дрони дякую Летусрок, не підвели.
Посмотрел статью. И ещё несколько на этом сайте. Не знаю, насколько это авторитетный и популярный источник. Можно, конечно, говорить, что статья (или вообще сайт) "проплачена Путиным", особенно учитывая выражения "путчистской хунты", "нацистского путчиста" (насколько понял, по отношению к Зеленскому), "в мелочной манере белых и чёрных либералов". Но это, похоже, просто леворадикальный сайт. А, к сожалению, не очень понимаю, почему, но и левые, и правые радикалы на Западе выступают против поддержки Украины и за Путина. И на том сайте ещё много высказываний "думки мід оркостану захарової" (в частности, и о будущих "провокациях" Украины с российскими дронами). И, к сожалению, люди на Западе читают такие сайты и статьи. И на кого-то действует. И заявления "глави МЗС Італії, віце-прем'єра Антоніо Таяні" вольно или невольно этому способствуют. А это намного существеннее, чем у нас на форуме.
Я писал о росте доходов не в упрёк вам или кому-то ещё. Просто как факт. При увеличении количества потребителей должны расти продажи и, соответственно, доходы. Возможно, вам стоит открыть ещё один магазин в другой локации, если в существующей роста нет.
Путін оголосив осінній призов: до армії заберуть понад 130 тисяч росіян
"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають… призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб", - йдеться в указі Путіна.
flyman написав:4:40 .. 9:00 [youtube]b9btjjQ1qpQ[/youtube. Коротко: 1) Мілей вдало провів частину реформ, зменшивиш держ сектор та зробивши певну дерегуляцію, але 2) населення не оцінило, показавши у 2025 на місцевих виборах, що хоче їсти каку
з 9:00 про глобальний влив US T-bils в глобальному контексті, та флешбек
Тут вопрос, что важнее - рост абстрактных цифр ВВП или рост уровня жизни народа. И не 1-2-5% элиты, а всех. А это происходит далеко не всегда. Реформы Бальцеровича явились "шоковой терапией", но привели к росту и ВВП, и уровня жизни. У нас "шок" в 90-е был, пожалуй, не меньше, но привёл больше к росту благосостояния верхних 5%. Населення в Бразилии как раз показало, что не "хоче їсти каку". Так же, как и в Польше, где Бальцерович был вынужден уйти. Но его реформы продолжили действовать и положительно сказались на экономике и жизни населения. Посмотрим, как получится в Бразилии.